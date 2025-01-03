Пешеходная экскурсия по центру города в дружеской компании по главным улицам протяжённостью до 2-х километров.
Описание экскурсииОб истории города Грозного У Грозного очень богатая и насыщенная история. Почти каждый угол здесь таит в себе загадку. С момента образования в XIX веке это место является привлекательным как на национальном, так и международном уровне благодаря своему стратегическому расположению и экономическому значению, богатству минеральными ресурсами, включая газ и лучшую в мире по качеству нефть. Обосновавшееся здесь ещё в XIX веке международное сообщество в лице европейских нефтяных компаний представляло собой смесь культур и религий. Таким образом, вдоль берегов реки Сунжа, пересекающей город, располагались мусульманские, православные, католические и еврейские храмы. Здесь открылся первый в мире научно-исследовательский институт нефти (НИН), на базе которого были произведены уникальные научные разработки, применяемые во всём мире. Во время экскурсии вы сможете увидеть бывшее здание офиса компании SHELL XIX века, разгадать тайну «Английского замка», а также побывать в самом старинном здании города, связанного с именем великого русского писателя Л. Н. Толстого. Начиная с XIX века Чечня пережила различные трагические события, в том числе военные. Так Грозный после 1994 года лежал в руинах и был признан ООН наиболее разрушенным городом после Второй мировой войны. С 2005 года, подобно Фениксу, он возродился из пепла и превратился в современный город с динамично развивающейся экономикой и инвестиционным потенциалом. Что вас ждёт? По маршруту вы сможете увидеть ряд исторических памятников и зданий, заглянуть в их историческое прошлое, купить сувениры, в том числе местные сладости и традиционные чеченские украшения, по желанию насладиться национальной кухней, а также, волшебным шоу фонтанов на Грозненском Море. Вам гарантирован индивидуальный подход и гибкий маршрут в соответствии с вашими пожеланиями и интересами. Будучи местной жительницей, я, безусловно, могу поделиться информацией из первых рук и своим опытом. Благодаря многолетнему опыту общения с представителями разных стран, культур и верований, я смогу помочь вам легко погрузиться в чеченскую культуру, а также познавательно и приятного провести время в Грозном в дружеской атмосфере. Добро пожаловать! Важная информация:
- Дополнительные достопримечательности: смотровая площадка «Лестница в небеса», «Английский замок» и шоу фонтанов (вторник, четверг, суббота, воскресенье в 21:00-22:00).
- В Чечне соблюдается дресс-код: никаких шортов, мини-юбок, росистых плеч или заниженных плеч.
График гибкий, могу подстроиться под ваши нужды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Архангела Михаила
- Цветочный парк
- Смотровая площадка небоскреба «Грозный-Сити»
- Центральная мечеть «Сердце Чечни»
- Центральная площадь им. Абубакара Кадырова
- Бульвар им. Махмуда Эсамбаева
- Фотогалерея Грозного в Сквере Журналистов
- Мемориальный комплекс Славы
- Смотровая площадка "Лестница в небеса", "Английский замок" и шоу фонтанов на Грозненском Море (по желанию на такси)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую площадку - 200 руб. /чел.
- Входные билеты в Музей А.А. Кадырова - 200 руб. /чел.
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Кадырова, 38
Завершение: Ул. Назарбаева, 9В
Когда и сколько длится?
Когда: График гибкий, могу подстроиться под ваши нужды.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 янв 2025
