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аккуратный водитель. Сама экскурсия проходила в формате интересного диалога, как мы и просили Майрбек показал и рассказал нам о Грозном так, что мы полюбили этот незнакомый ранее для нас город, по его совету вкусно пообедали блюдами национальной кухни. Провёл с нами время больше, чем было отведено по программе, за что мы ему, премного благодарны!!!