Экскурсии Грозного об истории и архитектуре

Найдено 11 экскурсий в категории «История и архитектура» в Грозном, цены от 4 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
54 отзыва
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Из Грозного - в горную Ингушетию
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. О Грозном - интересно и с любовью
  2. Грозный - город, в который хочется вернуться
  3. Вечерние мечети Чечни
  4. Грозный - история и современность
  5. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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