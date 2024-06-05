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О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ЕЕлена27 мая 2024Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «История и архитектура»
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