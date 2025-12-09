читать дальше

любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Поначалу всё проводила самостоятельно, а со временем нас собралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведенное с нами, оставит самые приятные воспоминания по этой прекрасной земле. И знаете, лучший комплимент нашей работе, когда, уезжая, гости говорят: «Теперь мы понимаем, почему вы так сильно полюбили эту республику. Мы тоже оставили здесь частику своего сердца и обязательно вернемся!». Предлагаю вам вместе с нашей командой влюбиться в эту замечательный край!