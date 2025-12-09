Мы отправимся в Беной — родовую местность для одного из наиболее многочисленных тайпов Чечни.
Вы полюбуетесь водопадами и горными реками, побываете в этнодеревне и будто совершите путешествие в прошлое. А ещё мы расскажем, почему тайп для чеченца важнее паспорта. И поделимся особенностями культуры и обычаев этого народа.
Описание экскурсии
Природный комплекс «Ахки-Тай»
- Вы побываете в буковому лесу, почувствуете настоящее уединение с природой и полюбуетесь шумными водопадами.
- Мы прогуляемся вдоль реки Ясси, покатаемся на качелях и пообедаем в кафе с видом на нерукотворные красоты.
Этнодеревня
- Углубимся в историю и переместимся в средневековое чеченское село — ход времени здесь будто замирает.
- Пройдём по хвойному лесу, выйдем на обзорную площадку, откуда открывается панорамный вид на окрестности.
- И покатаемся на качелях с захватывающим видом (фотографии здесь получаются сказочные!).
Примерный тайминг
- Дорога в одну сторону — около 2 ч.
- Посещение комплекса «Ахки-Тай» — около 1,5 ч.
- Посещение этнодеревни — около 1 ч.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Toyota Camry или Volkswagen Polo.
- Дополнительно оплачивается вход в музей — 100 ₽ за чел. и обед — по меню.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 19 туристов
Меня зовут Настя и я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. У меня возникло желание делиться этой
