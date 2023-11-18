Что вас ждет

Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Казеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО. Недаром его называют жемчужиной Кавказа. До него мы доберемся по не менее живописной дороге и посетим такие места:

водопад «Девичья коса» • смотровую площадку • село стражников Хой, которое является настоящим музее под открытым небом. На обратном пути мы заедем в город Шали и посетим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую и восхитительную в Европе), а в городе Аргун увидим мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек.

Важно знать:

Соблюдайте дресс-код и наденьте удобную обувь для прогулок.