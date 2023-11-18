Мы отправимся к высокогорному изумрудному озеру Казеной-Ам, которое часто называют жемчужиной Северного Кавказа.
Путь к нему будет не менее увлекательным — заедем на водопад, смотровую площадку и в селение стражников Хой. А на обратном пути заглянем в города Аргун и Шали, чтобы осмотреть великолепные мечети.
Путь к нему будет не менее увлекательным — заедем на водопад, смотровую площадку и в селение стражников Хой. А на обратном пути заглянем в города Аргун и Шали, чтобы осмотреть великолепные мечети.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Казеной-Ам
- Водопад «Девичья коса»
- Селение стражников Хой
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Казеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО. Недаром его называют жемчужиной Кавказа. До него мы доберемся по не менее живописной дороге и посетим такие места:
водопад «Девичья коса» • смотровую площадку • село стражников Хой, которое является настоящим музее под открытым небом. На обратном пути мы заедем в город Шали и посетим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую и восхитительную в Европе), а в городе Аргун увидим мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек.
Важно знать:
Соблюдайте дресс-код и наденьте удобную обувь для прогулок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки, обед
- Билеты в музей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: По адресу, откуда забрал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Дресс код, удобная обувь для прогулок и позитивный настрой)))
- Связь с гидом по номеру тел 8 (938) 020 03 93 так же к этому номеру привязан Вацап, телеграмм, звоните пишите
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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