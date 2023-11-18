Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы

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Мы отправимся к высокогорному изумрудному озеру Казеной-Ам, которое часто называют жемчужиной Северного Кавказа.

Путь к нему будет не менее увлекательным — заедем на водопад, смотровую площадку и в селение стражников Хой. А на обратном пути заглянем в города Аргун и Шали, чтобы осмотреть великолепные мечети.
Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы
Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы
Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы
Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы
Изумрудное озеро Казеной-Ам, мечети и горы
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Озеро Казеной-Ам
  • Водопад «Девичья коса»
  • Селение стражников Хой
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Казеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО. Недаром его называют жемчужиной Кавказа. До него мы доберемся по не менее живописной дороге и посетим такие места:
водопад «Девичья коса» • смотровую площадку • село стражников Хой, которое является настоящим музее под открытым небом. На обратном пути мы заедем в город Шали и посетим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую и восхитительную в Европе), а в городе Аргун увидим мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек.

Важно знать:

Соблюдайте дресс-код и наденьте удобную обувь для прогулок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки, обед
  • Билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По адресу, откуда забрал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дресс код, удобная обувь для прогулок и позитивный настрой)))
  • Связь с гидом по номеру тел 8 (938) 020 03 93 так же к этому номеру привязан Вацап, телеграмм, звоните пишите
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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