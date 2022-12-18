Топовые достопримечательности Чечни за 1 день

Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» Хой, мечети в Аргуне и Шали на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее богатую историю, религию и природу Чеченской Республики.

Вы осмотрите грандиозные мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», побываете в древнем поселении Хой и этнографическом парке.

А затем отправитесь в горы! Полюбуетесь озером Кезеной-Ам, Чеберлоевским каньоном и Главным Кавказским хребтом.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аргун, Шали и этнопарк

Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.

Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» и не только

Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека
  • По желанию, на месте можно прокатиться на лодке, лошадях или зиплайне (не входит в стоимость)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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