Откройте для себя культурное богатство и природную красоту Чечни в рамках эксклюзивной экскурсии «Топовые достопримечательности Чечни за 1 день».
В этом путешествии вас ждет уникальная возможность ознакомиться с историческими и религиозными памятниками Грозного, включая легендарные мечети и древние поселения.
Вдохновляющие горные пейзажи и кристально чистые воды озера Кезеной-Ам станут яркими акцентами вашего приключения
В этом путешествии вас ждет уникальная возможность ознакомиться с историческими и религиозными памятниками Грозного, включая легендарные мечети и древние поселения.
Вдохновляющие горные пейзажи и кристально чистые воды озера Кезеной-Ам станут яркими акцентами вашего приключения
Описание экскурсии
Аргун, Шали и этнопарк
Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.
Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» и не только
Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.
Организационные детали
Обратите внимание: начать экскурсию в других городах нет возможности
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Возможно провести экскурсию для 5-6 человек за доплату — 3500 ₽ за чел.
Дополнительные расходы
- Входные билеты — 200 ₽ с чел.
- По желанию, на месте можно прокатиться на лодке, лошадях или зиплайне
- Питание во время экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1740 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 199 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту нас возил гид Муслим на автомобиле Фольсваген Поло, забрав непосредственно с отеля. Выбранной экскурсией
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В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы сможете пообщаться с приятным человеком с хорошим чувством юмора. Очень спокойно, никуда не спеша,
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А
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Это было путешествие, которое оставило в душе самые светлые и теплые воспоминания. Горы Чечни — это нечто
Это было путешествие, которое оставило в душе самые светлые и теплые воспоминания. Горы Чечни — это нечто
+2
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Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Много интересной информации узнали о чеченской республике, традициях и о самом народе. Посетили красивые места.
Экскурсия прошла комфортно, не было ничего лишнего. Спасибо за обед в семейном кафе, где нам посоветовал покушать гид. Желаем процветания Чечне и всем работникам в сфере туризма.
Много интересной информации узнали о чеченской республике, традициях и о самом народе. Посетили красивые места.
Экскурсия прошла комфортно, не было ничего лишнего. Спасибо за обед в семейном кафе, где нам посоветовал покушать гид. Желаем процветания Чечне и всем работникам в сфере туризма.
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Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" оказалась самым оптимальный вариантом погрузиться в мир этой замечательной республики. Мы посетили и
+2
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Т
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях своего народа, за прекрасное общение и аккуратное вождение. Успеха и удач во всем!
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