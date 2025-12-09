Мои заказы

Топовые достопримечательности Чечни за 1 день

Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Откройте для себя культурное богатство и природную красоту Чечни в рамках эксклюзивной экскурсии «Топовые достопримечательности Чечни за 1 день».

В этом путешествии вас ждет уникальная возможность ознакомиться с историческими и религиозными памятниками Грозного, включая легендарные мечети и древние поселения.

Вдохновляющие горные пейзажи и кристально чистые воды озера Кезеной-Ам станут яркими акцентами вашего приключения
5
199 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день

Описание экскурсии

Аргун, Шали и этнопарк

Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.

Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» и не только

Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.

Организационные детали

Обратите внимание: начать экскурсию в других городах нет возможности

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Возможно провести экскурсию для 5-6 человек за доплату — 3500 ₽ за чел.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 200 ₽ с чел.
  • По желанию, на месте можно прокатиться на лодке, лошадях или зиплайне
  • Питание во время экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1740 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
192
4
6
3
1
2
1
Елена
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту нас возил гид Муслим на автомобиле Фольсваген Поло, забрав непосредственно с отеля. Выбранной экскурсией
читать дальшеуменьшить

остались очень довольны. Мы побывали в 2-х мечетях "Сердце Матери" в Аргуне и "Гордость мусульман" в Шали. Поразило безупречное знание гида всех деталей касательно использованных материалов и отделки при строительстве (в количественном и качественном выражении), различных дат, параметров и характеристик. Затем мы направились в горы, заехали в с. Харачой, попили чистейшей воды из родника Девичья коса. По дороге к озеру Казеной Ам и городу стражников Хой несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться прекраснейшими видами гор, походить по снегу и насладиться ярким солнцем. И всё это сопровождалось интересными рассказами Муслима. На задаваемые нами вопросы мы сразу же получали развернутые и познавательные ответы. Кстати, вождение на горном серпантине было вполне безопасным! На обратном пути мы заехали в с. Ведено и вкусненько покушали в национальном кафе. Впечатления о поездке с Муслимом остались исключительно положительные! Он вернул нас в отель, любезно поделился контактами местного такси и подсказал куда еще можно сходить в Грозном. По его совету мы посетили английский замок - мы оказались впечатлены, спасибо, Муслим!

Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Были вчетвером на экскурсии "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" в начале декабря 2025г. По маршруту
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы сможете пообщаться с приятным человеком с хорошим чувством юмора. Очень спокойно, никуда не спеша,
читать дальшеуменьшить

предоставив вам столько времени сколько вам нужно, чтобы насладится природой Муслим вам еще и поведает истории из жизни чеченского народа и их истории. Не меньше природы на нас произвели впечатления мечети в Аргуне и Шали, про них вы тоже узнаете много интересного от Муслима. К сожалению, у нас было время только на один маршрут, но если предоставится возможность возьмем новые экскурсии тоже с Муслимом.

В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы
В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы
В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы
В экскурсоводы нам попал Муслим, смело берите с ним экскурсии. Помимо видов потрясающей чеченской природы вы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Это было путешествие, которое оставило в душе самые светлые и теплые воспоминания. Горы Чечни — это нечто
читать дальшеуменьшить

волшебное, их величие и красота захватывают дух. Благодаря Муслиму мы увидели самые потрясающие виды, которые, без сомнения, останутся в памяти навсегда.
Отдельно хочу отметить личные качества Муслима: его доброта, исключительная вежливость и отзывчивость сделали наше путешествие максимально комфортным и приятным. Он был не просто гидом, а настоящим проводником, который с душой относился к каждому нашему вопросу и пожеланию.
Мы уехали с ощущением, что Чечня — это край невероятной гостеприимности и красоты. Все эмоции от поездки исключительно положительные и незабываемые! Спасибо, Муслим, за этот прекрасный опыт!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!+2
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муслиму за невероятную и незабываемую экскурсию по Чечне!
Вам был полезен этот отзыв?
Mustafina
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Много интересной информации узнали о чеченской республике, традициях и о самом народе. Посетили красивые места.

Экскурсия прошла комфортно, не было ничего лишнего. Спасибо за обед в семейном кафе, где нам посоветовал покушать гид. Желаем процветания Чечне и всем работникам в сфере туризма.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Прекрасная экскурсия, которую для нас провел гид Магомед.
Вам был полезен этот отзыв?
Баранова
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1 день" оказалась самым оптимальный вариантом погрузиться в мир этой замечательной республики. Мы посетили и
читать дальшеуменьшить

мечети, и невероятной красоты горное озеро, ну и по пути охватили прочие достопримечательности. Гид Муслим доступно и очень занимательно рассказал об их исторических аспектах, оказался просто замечательным, грамотным и дружелюбнвм собеседником, который не только обсуждал экскурсионую тематику, но и ответил на все интересующие вопросы о традициях, обычаях чеченского народа. Однозначно рекомендую!

Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1+2
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Отличная экскурсия! В виду ограниченного времени нахождения в Р. Чечня, экскурсия "Топовые достопримечательности Чечни за 1
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях своего народа, за прекрасное общение и аккуратное вождение. Успеха и удач во всем!
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях
Экскурсия интереснейшая, виды потрясающие, гид замечательный. Большое спасибо Муслиму за интересный рассказ об истории и обычаях
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии на «Топовые достопримечательности Чечни за 1 день»

Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
11 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
124 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Знаковые места Чечни: Озеро Кезеной Ам
На машине
8 часов
-
4%
458 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
Знаковые места Чечни: Озеро Кезеной Ам
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
3360 ₽3500 ₽ за человека
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
На машине
8 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Завтра в 08:30
17 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
от 12 000 ₽ за экскурсию