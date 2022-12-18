Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.
Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.