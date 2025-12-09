Откройте для себя культурное богатство и природную красоту Чечни в рамках эксклюзивной экскурсии «Топовые достопримечательности Чечни за 1 день». В этом путешествии вас ждет уникальная возможность ознакомиться с историческими и религиозными памятниками Грозного, включая легендарные мечети и древние поселения. Вдохновляющие горные пейзажи и кристально чистые воды озера Кезеной-Ам станут яркими акцентами вашего приключения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Аргун, Шали и этнопарк

Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Этнографический парк Шира-Котар наглядно покажет жизнь и быт чеченцев в разные эпохи. А в древнем селе Харачой вы увидите тоненький ручеек с родниковой водой «Девичьи слезы» и памятник национальному герою Зелимхану Гушмазукаеву. Мы расскажем о его подвигах и гибели.

Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» и не только

Живописный горный серпантин приведет нас к самому крупному озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам. Вы погуляете по его живописному берегу, отдохнете и полюбуетесь ярко-бирюзовой водой. За следующим перевалом нам откроется вид на Чеберлоевский каньон, Главный Кавказский хребет и «город стражников» Хой. Вы рассмотрите их с разных ракурсов и услышите связанные с ними факты.

Организационные детали

Обратите внимание: начать экскурсию в других городах нет возможности

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Транспорт включен в стоимость

Возможно провести экскурсию для 5-6 человек за доплату — 3500 ₽ за чел.

Дополнительные расходы