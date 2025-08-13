Что вас ждёт? Нас ждут удивительные приключения по Чечне, где переплелись традиции, история и современность. Вы увидите топовые достопримечательности за один день.

Аргун и Шали поразят великолепием мечетей «Сердце матери» и «Гордость мусульман».

Герменчукский этно-парк покажет жизнь и быт чеченцев в старину.

Харачой — родовое село известного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского, чеченского «Робин Гуда». Поднимемся по серпантину, где попадём в край могучих гор.

Волшебное озеро Кезеной-Ам.

• Древний город стражников — Хой. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровки.