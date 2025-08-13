Вы отправитесь на местность, которая поистине напоминает Швейцарию: величественные горы соседствуют с богатой растительностью и невероятной красоты водоёмами.
Вы побываете на озере Кезеной-Ам, посетите Герменчукский этно-парк, где познакомитесь с бытом чеченского народа, заглянете в село Харачой и в древний город Хой, а ещё увидите известные мечети городов Аргун и Шали.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Нас ждут удивительные приключения по Чечне, где переплелись традиции, история и современность. Вы увидите топовые достопримечательности за один день.
- Аргун и Шали поразят великолепием мечетей «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
- Герменчукский этно-парк покажет жизнь и быт чеченцев в старину.
- Харачой — родовое село известного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского, чеченского «Робин Гуда». Поднимемся по серпантину, где попадём в край могучих гор.
- Волшебное озеро Кезеной-Ам.
• Древний город стражников — Хой. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровки.
В любой день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Города Аргун и Шали
- Мечеть Сердце матери
- Мечеть Гордость мусульман
- Этно-парк Шира-Котар
- Село Харачой
- Родник Девичья коса
- Горное озеро Кезеной-Ам
- Город Хой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Катание на лодках и катамаранах
- Конные прогулки
- Катание на зип-лайне
- Входные билеты - 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
13 авг 2025
Экскурсия охватывает очень красивые места, природа великолепная.
Большой плюс, что забирают из дома.
Минусы: обед нужно сделать раньше, а не в конце экскурсии, хотелось бы больше времени на озере и в древнем городе
В целом впечатления хорошие.
Н
Наталья
11 мая 2025
Вся экскурсия прошла по программе, все отлично, спасибо.
В
Валерий
19 мар 2025
А
Анастасия
15 мар 2025
Все очень понравилось. Вежливый и внимательный гид. Спокойный и умиротворенный. Рассказал много интересного. Показал все красоты. Мы в восторге от красоты видов и организации. Забрал из места прощения и привез в удобное нам место. Не торопил нас, давал вдоволь нагуляться по местным достопримечательностям. 5 🌟. Благодарность из Оренбурга.
