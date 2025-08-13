Мои заказы

Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (в группе)

Вы отправитесь на местность, которая поистине напоминает Швейцарию: величественные горы соседствуют с богатой растительностью и невероятной красоты водоёмами.

Вы побываете на озере Кезеной-Ам, посетите Герменчукский этно-парк, где познакомитесь с бытом чеченского народа, заглянете в село Харачой и в древний город Хой, а ещё увидите известные мечети городов Аргун и Шали.
4.8
4 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждёт? Нас ждут удивительные приключения по Чечне, где переплелись традиции, история и современность. Вы увидите топовые достопримечательности за один день.
  • Аргун и Шали поразят великолепием мечетей «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
  • Герменчукский этно-парк покажет жизнь и быт чеченцев в старину.
  • Харачой — родовое село известного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского, чеченского «Робин Гуда». Поднимемся по серпантину, где попадём в край могучих гор.
  • Волшебное озеро Кезеной-Ам.

• Древний город стражников — Хой. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровки.

В любой день в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Города Аргун и Шали
  • Мечеть Сердце матери
  • Мечеть Гордость мусульман
  • Этно-парк Шира-Котар
  • Село Харачой
  • Родник Девичья коса
  • Горное озеро Кезеной-Ам
  • Город Хой
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед
  • Катание на лодках и катамаранах
  • Конные прогулки
  • Катание на зип-лайне
  • Входные билеты - 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
В
Валерия
13 авг 2025
Экскурсия охватывает очень красивые места, природа великолепная.
Большой плюс, что забирают из дома.
Минусы: обед нужно сделать раньше, а не в конце экскурсии, хотелось бы больше времени на озере и в древнем городе
В целом впечатления хорошие.
Н
Наталья
11 мая 2025
Вся экскурсия прошла по программе, все отлично, спасибо.
В
Валерий
19 мар 2025
А
Анастасия
15 мар 2025
Все очень понравилось. Вежливый и внимательный гид. Спокойный и умиротворенный. Рассказал много интересного. Показал все красоты. Мы в восторге от красоты видов и организации. Забрал из места прощения и привез в удобное нам место. Не торопил нас, давал вдоволь нагуляться по местным достопримечательностям. 5 🌟. Благодарность из Оренбурга.

Входит в следующие категории Грозного

