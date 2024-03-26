Туры проходящие только летом в Грозном

Найдено 10 туров в категории «Летние» в Грозном, цены от 35 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
66 500 за человека
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен в 13:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    26 марта 2024
    По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
    Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
  • О
    Ольга
    25 марта 2024
    Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
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    Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много
  • А
    Анна
    20 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
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    нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.

    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
  • К
    Карина
    7 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
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    программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!

  • С
    СЕРГЕЙ
    11 мая 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
  • Е
    Елена
    28 октября 2022
    Чечня и Дагестан: две республики за два дня
    Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
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    предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года. Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен. Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после. С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2022
    Чечня и Дагестан: две республики за два дня
    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
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    Если вы решите немного изменить маршрут, то вам подскажут и составят именно тот, который найдёт наибольший отклик в вашем сердце. Аслан - превосходный гид, который любит свои родные края, многое о них знает и с радостью делится этим с другими.

    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2022
    Чечня и Дагестан: две республики за два дня
    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
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    и гостеприимством! В Грозном много красивых мест для прогулок, масштабы поражают, а как чисто!!! Финалом экскурсии был Сулакский каньон, это особенное место, место в которое хочется вернуться и насладиться снова шикарными видами! Вообщем экскурсия 10 из 10! Советую

    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Летние»

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