Это уникальный маршрут, придуманный нашей профессиональной командой для того, чтобы наши дорогие гости увидели за день то, что показывают другие за два дня. Соответственно, мы помогаем туристам экономить деньги.
Мы посетим
Мы посетим
Описание экскурсии
За один день вы увидите самое красивое в Чечне и услышите самое интересное о Чечне и о народе нохчи. Эта экскурсия интересна тем, что она равнинно-горная. В ходе экскурсии вы увидите столько красот, что вы будете после неё чувствовать себя так, как будто побывали в ОАЭ, в Турции, в Черногории, в Швейцарии, в Норвегии, на Байкале и т. д. Мы разработали этот маршрут для того, чтобы гости нашей Республики увидели максимальное количество красоты природы и услышали историю нашего прекрасного края за один день. Важная информация:
Одевайтесь тепло, берите с собой очки и хорошее настроение, а также бутылку, так как мы посетим лечебный родник по маршруту.
Ежедневно в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сердце Чечни
- Мечеть Гордость Мусульман
- Село Сержень-Юрт
- Промышленный город Аргун
- Село Ведено
- Содержащий минералы родник
- Альпийские пастбища
- Кавказский хребет
- Озеро Кезеной-Ам
- Село стражников Хой
- Чеберлойский каньон
- Село животноводов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музей Хой - 100 рублей с человека
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: На территории Чечни забираем из вашей гостиницы
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Одевайтесь тепло
- Берите с собой очки и хорошее настроение
- А также бутылку
- Так как мы посетим лечебный родник по маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 окт 2025
Спасибо большое за прекрасный насыщенный день. Все локации понравились. Много положительных эмоций и впечатлений😊 Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Муслиму.
Е
Елена
20 окт 2025
Озеро безумной красоты. Весь маршрут интересный, прекрасный гид, очень интересно всё рассказывал. Впечатления максимально положительные.
Н
Надежда
19 окт 2025
Всегда считала, что знаю Россию, но поездка в Чечню перевернула наше представление о ее красоте. Мы брали экскурсию «Горная Чечня»!
Озеро Кезеной-Ам
очень впечатлило! Бирюзовое, зажатое между горами, с уникальной историей.
Виды открываются
Озеро Кезеной-Ам
очень впечатлило! Бирюзовое, зажатое между горами, с уникальной историей.
Виды открываются
А
Александр
12 окт 2025
Очень отличная экскурсия стоит своих денег, такие красоты гор стоит посетить, экскурсовод всё очень интересно рассказывает так же присутствует микрофон в машине что бы было хорошо слышно задним рядам, по маршруту будут так же остановки в интересных и завораживающих местах, всем советую.
Д
Даниэла
8 окт 2025
Впечатления от экскурсии и от гида Руслана исключительно положительные!
Спокойно и с комфортом успели посмотреть все заявленные в описании места.
Ехали компанией семь человек (гид был восьмым).
На самых интересных площадках гид давал
Спокойно и с комфортом успели посмотреть все заявленные в описании места.
Ехали компанией семь человек (гид был восьмым).
На самых интересных площадках гид давал
Л
Людмила
5 окт 2025
Спасибо за интересную увлекательную поездку. Вы лучшие!
Н
Наталья
28 сен 2025
Экскурсия очень впечатляющая и насыщенная,рекомендую всем кто хочет увидеть красоты Чечни, организация отличная, достаточно выбрать экскурсию и забронировать день поезди, все остальное сделает организатор, очень удобно, быстро а самое главное безопасно. Спасибо большое.
М
Махова
27 сен 2025
Всё очень понравилось,забрали, привезли во время,озеро и горы прекрасные,посетили все мечети,гид интересно рассказывал,много информации и удовольствия привезли с собой. Огромное спасибо организаторам)))
Г
Григорий
24 сен 2025
Много впечатлений. Прекрасно организовано. Муслим прекрасный гид и водитель. Спасибо
Д
Дмитрий
23 сен 2025
Спокойная экскурсия. Исторических фактов хотелось побольше.
М
Михаил
23 сен 2025
Г
Георгий
21 сен 2025
Всем всё очень понравилось,море впечатлений на долгое время! Всем советую побывать не пожалеете!
В
Василевская
20 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Она оказалась насыщенной и интересной. Повезло с погодой и в солнечном свете и горы и озеро выглядили великолепно. Город стражников "Хо" тоже оказался интересным. Хоть он тоже восстановлен, но сделан хорошо, с любовью. Даже пожалела, что мало времени на него выделили. Очень интересная и познавательная экскурсия, однозначно рекомендую.
И
Ирина
14 сен 2025
Всё было организовано и чётко, заявленные туры были великолепными, гиды -отличные!
Большое спасибо администратору, всегда на связи, ориентировала по турам.
Отлично, спасибо вам большое!!!
Большое спасибо администратору, всегда на связи, ориентировала по турам.
Отлично, спасибо вам большое!!!
А
Анна
6 сен 2025
Поездка в Чеченскую республику для меня стала настоящим открытием! Это увлекательное и незабываемое путешествие, наполненное красотой гор, гостеприимством людей и богатой культурой региона. Увидела величественные мечети, которые захватывают дух своей
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
10 320 ₽
12 900 ₽ за всё до 4 чел.