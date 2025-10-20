За один день вы увидите самое красивое в Чечне и услышите самое интересное о Чечне и о народе нохчи. Эта экскурсия интересна тем, что она равнинно-горная. В ходе экскурсии вы увидите столько красот, что вы будете после неё чувствовать себя так, как будто побывали в ОАЭ, в Турции, в Черногории, в Швейцарии, в Норвегии, на Байкале и т. д. Мы разработали этот маршрут для того, чтобы гости нашей Республики увидели максимальное количество красоты природы и услышали историю нашего прекрасного края за один день. Важная информация:

Одевайтесь тепло, берите с собой очки и хорошее настроение, а также бутылку, так как мы посетим лечебный родник по маршруту.