перенесла нас в чеченский аул, быт, в чеченскую школу, пронесла под облоками на скакунах и завершилась обедом в потрясающем доме и семье!!! Везде нас встечали, как самых дорогих гостей! Отдельное спасибо хочется сказать директору школы 1 Макке и её потрясающим ученикам, которые провели нам незабываемыю экскурсию в музее имени Лермонтова! Спасибо директору дома культуры и коллективу Бабочка за музыкальное погружение в мир чеченского фольклора! И, самое большое спасибо, хозяйке Энисе за мастер класс и потрясающий обед! Ничего вкуснее Вашей кухни мы в Чечне не ели. Мы в полном восторге от экскурсии! Эта экскурсия не топовые места, а возможность стать "дорогим гостем" и узнать жизнь чеченского народа!