Мои заказы

Величие Чеченских гор и традиций

Мы посетим Аргунскую мечеть «Сердце Матери», которая построена в стиле Hi-Tech.

После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость Мусульман». Это и многое другое в экскурсии «Величие Чеченских гор и традиций».
Величие Чеченских гор и традиций
Величие Чеченских гор и традиций
Величие Чеченских гор и традиций
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по Чечне

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным уголкам Чечни! На вашем пути вас ожидает множество удивительных мест, каждое из которых оставит яркие впечатления.

Аргунская мечеть «Сердце Матери»

Ваше путешествие начнется с посещения Аргунской мечети, известной как «Сердце Матери». Эта уникальная постройка в стиле Hi-Tech поражает своим современным дизайном и величественной атмосферой.

Город Шали

Далее мы отправимся в город Шали, где вам откроются двери самой большой мечети в Европе — «Гордость Мусульман». Это место восхищает своей архитектурой и духовной атмосферой.

Село Харачой и родник «Девичья коса»

Следующим пунктом нашего маршрута станет живописное село Харачой. Здесь вы посетите родник «Девичья коса», известный своей чистой водой. В окружении красивых гор расположен памятник Абреку Зелимхану, который будет интересен всем поклонникам истории.

Озеро «Казеной Ам»

Насладитесь великолепием горных пейзажей, двигаясь по серпантину к жемчужине Чечни — озеру «Казеной Ам». Это удивительное место расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря и подарит вам незабываемые эмоции.

Мертвый город «Хой»

На завершение нашего незабываемого маршрута нас ожидает мертвый город «Хой». Это впечатляющее место погрузит вас в атмосферу давних времен и откроет перед вами уникальные исторические факты.

Мы уверены, что это путешествие оставит в вашем сердце частичку Чечни и напомнит о ее красоте и богатой культуре!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Матери»
  • Мечеть «Гордость Мусульман»
  • Родник «Девичья коса»
  • Памятник Абреку Зелимхану и озеро Казеной Ам
Что включено
  • Услуги гида и трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты, обед, аренда лодки или зиплайна
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мечеть «Сердце Чечни»
Завершение: «мертвый» город Хой
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
8 часов
135 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
На машине
9 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Грозного - в «маленькую Швейцарию»
На машине
На микроавтобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Грозного - в «маленькую Швейцарию»
Главные достопримечательности Чеченской Республики - на обзорной экскурсии
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном