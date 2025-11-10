После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость Мусульман». Это и многое другое в экскурсии «Величие Чеченских гор и традиций».
Описание экскурсии
Путешествие по Чечне
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным уголкам Чечни! На вашем пути вас ожидает множество удивительных мест, каждое из которых оставит яркие впечатления.
Аргунская мечеть «Сердце Матери»
Ваше путешествие начнется с посещения Аргунской мечети, известной как «Сердце Матери». Эта уникальная постройка в стиле Hi-Tech поражает своим современным дизайном и величественной атмосферой.
Город Шали
Далее мы отправимся в город Шали, где вам откроются двери самой большой мечети в Европе — «Гордость Мусульман». Это место восхищает своей архитектурой и духовной атмосферой.
Село Харачой и родник «Девичья коса»
Следующим пунктом нашего маршрута станет живописное село Харачой. Здесь вы посетите родник «Девичья коса», известный своей чистой водой. В окружении красивых гор расположен памятник Абреку Зелимхану, который будет интересен всем поклонникам истории.
Озеро «Казеной Ам»
Насладитесь великолепием горных пейзажей, двигаясь по серпантину к жемчужине Чечни — озеру «Казеной Ам». Это удивительное место расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря и подарит вам незабываемые эмоции.
Мертвый город «Хой»
На завершение нашего незабываемого маршрута нас ожидает мертвый город «Хой». Это впечатляющее место погрузит вас в атмосферу давних времен и откроет перед вами уникальные исторические факты.
Мы уверены, что это путешествие оставит в вашем сердце частичку Чечни и напомнит о ее красоте и богатой культуре!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Матери»
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Памятник Абреку Зелимхану и озеро Казеной Ам
Что включено
- Услуги гида и трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты, обед, аренда лодки или зиплайна