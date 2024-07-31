Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия по городам КМВ
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
- в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
- в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
- в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
- в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
- Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Внимание! Есть дополнительные расходы.
Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
Вариант I Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
По программе:
- плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория;
- Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду;
- «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки;
- ущелье реки Харбас;
- завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харба за доп. плату;
- урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье;
- водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир;
- купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель в 18.00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Внимание! Есть дополнительные расходы.
Вариант II Джип-тур на Бермамыт.
По программе:
- возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга;
- гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы;
- плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Выезд в 06:30.
Завтрак в 08:00 (за доп. плату).
Обед в 12:00 (за доп. плату).
Возвращение в отель в 18:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Чечня
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.
По программе экскурсии:
- Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города;
- город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле;
- город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути).
Возвращение в отель в 22:00.
Свободное время.
Внимание! Есть дополнительные расходы.
Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 72 750
Комфорт 79 050
|Стандарт 52 350
Комфорт 55 500
Люкс 60 200
|Семейный 53 000
|Семейный 47 650
|43 250
|Наутилус
|Стандарт 50 450
Полулюкс 42 550
|Стандарт 55 450
Полулюкс 45 050
|Полулюкс 43 850
|Полулюкс 43 000
|Машук
Эконом 55 950
Стандарт 59 100
Эконом 45 100
Стандарт 45 900
Комфорт 57 200
Комфорт 47 900
Семейный 56 700
|Семейный 50 750
|40 250
- стоимость без питания:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 65 000
Комфорт 71 250
|Стандарт 44 600
Комфорт 47 750
Люкс 52 450
|Семейный 45 200
|Семейный 39 900
|35 500
|Наутилус
|Стандарт 46 150
Полулюкс 51 200
|Стандарт 38 350
Полулюкс 40 850
|Полулюкс 39 600
|Полулюкс 38 800
|Машук
Эконом 50 550
Стандарт 53 700
Эконом 39 750
Стандарт 40 550
Комфорт 51 850
Комфорт 42 500
Семейный 51 300
|Семейный 45 400
|34 850
|Маск
Стандарт 65 000
Делюкс 68 150
Полулюкс 74 400
Стандарт 41 500
Делюкс 46 200
Полулюкс 49 300
|35 500
|Пятигорск
Стандарт singl 46 150
Стандарт 57 450
Джуниор 63 750
Стандарт 40 850
Джуниор 44 000
|Южная
Стандарт singl 45 550
Стандарт 52 450
Джуниор 58 700
Стандарт 38 350
Джуниор 41 500
|30 450
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Маск
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Пятигорск
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Южная
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - завтрак, ужин3 день - ужин4 день - ужин5 день - питания нет6 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - ужин
- 4 день - ужин
- 5 день - питания нет
- 6 день - завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорска
- Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
- Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
- На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
- Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 600 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми).
Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. На всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
- Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!