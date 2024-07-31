Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный

Active «Чарующий Кавказ»
Программа активного зимнего тура «Чарующий Кавказ» позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа. У каждого будет выбор: отправиться на джиппинг в потрясающее Джилы-Су или таинственный Бермамыт.
5
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Экскурсия по городам КМВ

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

  • в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
  • в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
  • в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
  • в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВ
3 день

Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

  • Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
4 день

Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

Вариант I Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

По программе:

  • плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория;
  • Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду;
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки;
  • ущелье реки Харбас;
  • завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харба за доп. плату;
  • урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье;
  • водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир;
  • купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18.00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Вариант II Джип-тур на Бермамыт.

По программе:

  • возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга;
  • гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы;
  • плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

Выезд в 06:30.

Завтрак в 08:00 (за доп. плату).

Обед в 12:00 (за доп. плату).

Возвращение в отель в 18:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Джиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Чечня

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.

По программе экскурсии:

  • Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города;
  • город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле;
  • город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути).

Возвращение в отель в 22:00.

Свободное время.

Внимание! Есть дополнительные расходы.

ЧечняЧечняЧечняЧечня
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 72 750
Комфорт 79 050		Стандарт 52 350
Комфорт 55 500
Люкс 60 200 		Семейный 53 000Семейный 47 65043 250
НаутилусСтандарт 50 450
Полулюкс 42 550		Стандарт 55 450
Полулюкс 45 050		Полулюкс 43 850Полулюкс 43 000
Машук

Эконом 55 950

Стандарт 59 100

Эконом 45 100

Стандарт 45 900

Комфорт 57 200

Комфорт 47 900

Семейный 56 700

Семейный 50 75040 250
  • стоимость без питания:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 65 000
Комфорт 71 250		Стандарт 44 600
Комфорт 47 750
Люкс 52 450 		Семейный 45 200Семейный 39 90035 500
НаутилусСтандарт 46 150
Полулюкс 51 200		Стандарт 38 350
Полулюкс 40 850		Полулюкс 39 600Полулюкс 38 800
Машук

Эконом 50 550

Стандарт 53 700

Эконом 39 750

Стандарт 40 550

Комфорт 51 850

Комфорт 42 500

Семейный 51 300

Семейный 45 40034 850
Маск

Стандарт 65 000

Делюкс 68 150

Полулюкс 74 400

Стандарт 41 500

Делюкс 46 200

Полулюкс 49 300

 35 500
Пятигорск

Стандарт singl 46 150

Стандарт 57 450

Джуниор 63 750

Стандарт 40 850

Джуниор 44 000
Южная

Стандарт singl 45 550

Стандарт 52 450

Джуниор 58 700

Стандарт 38 350

Джуниор 41 500

 30 450

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Бештау

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

БештауБештауБештауБештауБештауБештауБештау

Наутилус

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

НаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилус

Маск

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

МаскМаскМаскМаскМаскМаскМаскМаск

Пятигорск

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Южная

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - завтрак, ужин3 день - ужин4 день - ужин5 день - питания нет6 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - ужин
  • 4 день - ужин
  • 5 день - питания нет
  • 6 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорска
  • Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
  • Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
  • На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 600 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми).

Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. На всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 июл 2024
Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что для первого своего отпуска выбрала именно эту организацию! Осталась довольна на все 100)
Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что
О
17 июл 2024
Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.
О
5 июл 2024
Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)
Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на

Тур входит в следующие категории Грозного

ДжиппингПрирода и пейзажиНа автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыЗимниеНовогодние 2025Новогодние туры 2025

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