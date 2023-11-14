Дагестан и Грозный. Тур на выходные

Групповой тур в Грозном
4.7
3 отзыва
Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня. На обзорной экскурсии по г. Грозному посетите православный храм Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенную в XXI веке в центре г. Грозного. В Дербенте увидите крепость «Нарын-кала» — древнюю до арабскую цитадель, часть Дербентской крепости и совершите экскурсию по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть. Остановитесь на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Черкейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон.
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Гордость Чеченской республики
Гордость Чеченской республики
Целый день посвятим экскурсии по г. Грозному и окрестностям, увидим самые знаменитые достопримечательности
Разнообразная программа
Разнообразная программа
Поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и насладимся великолепными видами
Древняя культура Дагестана
Древняя культура Дагестана
Увидим старинные крепости Дербента и прогуляемся в старый город

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Грозный, Бархан Сары-Кум

4:00 Выезд из городов КМВ (время выезда подробно указано в разделе “Важно знать”).

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

07:00 Завтрак (доп. плата).

Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.

Прибытие в г. Грозный.

Обзорная экскурсия по г. Грозному.

Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.

Доп. плата в г. Грозный 200 руб. /чел.

Обед (доп. плата).

Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.

Бархан Сары-Кум (доп. плата 200 руб. /чел).

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Прибытие. Грозный, Бархан Сары-КумПрибытие. Грозный, Бархан Сары-КумПрибытие. Грозный, Бархан Сары-КумПрибытие. Грозный, Бархан Сары-Кум
2 день

Дербент

08:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

09:00 Обзорная экскурсия по г. Дербенту.

Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» — древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.

Доп. плата в г. Дербент 500 руб. /чел.

Обед (доп. плата).

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

ДербентДербентДербентДербент
3 день

Сулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". Отъезд

08:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

09:00После завтрака мы выезжаем (с вещами) из г. Дербента и направляемся на Сулакский каньон.

Посещение пещеры «Нокьо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 700 руб. /чел.).

Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно.

Прогулка по территории комплекса «Главрыба».

Катание на катере по реке Сулак (комплекс «Главрыба») — доп. плата 300 руб. /чел.

Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Черкейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон.

Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.

Поднимаемся на смотровую площадку «Язык Тролля» отсюда открывается вид на Черкейскую ГЭС, реку Сулак.

Выезд домой, по пути посещаем г. Шали мечеть «Гордость мусульман».

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.

Сулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". ОтъездСулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". ОтъездСулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". ОтъездСулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент (номера категории стандарт).

Датавзрослыедети до 14 лет
Стоимость тура16 90015 900

Доплата за одноместное размещение 5 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» г. Дербент представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Проживание, указанное в программе (2 ночи в гостинице г. Дербента)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины - от 300-600 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 5 000 руб. /чел
  • Катание на катере по реке Сулак - 300 руб. /чел
  • Пещера «Нокьо» и подвесной мост - 700 руб. /чел
  • Входные билеты: г. Грозный (входные билеты на объекты) - 200 руб. /ЧЕЛ.Г. Дербент (входные билеты на объекты) - 500 руб. /чел. вход на Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
  • Г. Грозный (входные билеты на объекты) - 200 руб. /чел
  • Г. Дербент (входные билеты на объекты) - 500 руб. /чел
  • Вход на Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как происходит встреча?

04:00 Выезд с Кавказских Минеральных Вод в пятницу.

Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.

04:00 утра Кисловодск (пр. Победы. 14 А остановка СТАДИОН), Минеральные Воды (ул. Советская, 66 А Рома Пицца)
04:30 утра Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина)
05:00 утра Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта АВТОВОКЗАЛ)
Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
14 ноя 2023
Здравствуйте!
По туру в Дагестан с 10 по 12 ноября 2023 года.
Сначала плюсы:
1. Водитель Радомир - огромное спасибо за поездку! Профессионал с большой буквы, спокойный, очень тактичный человек. Если была необходимость - объяснял, сопровождал, отвечал на все вопросы. Группа была маленькая, но непростая, и терпению Родомира - отдельный респект.
2. Большое спасибо за экскурсоводов, и в Грозном (Алина), и в Дербенте (простите, не запомнила имя мужчины). Конечно, не знаю других, но нам точно повезло.
3. Гостинница "Океан" - на берегу Каспия. Тихо, чисто, без претензий.
Из минусов:
1. Заявленная прогулка по реке Сулак абсолютно не то, что ожидали. В интернете смотрели - неспешная прогулка с обзором берегов водопадов и прочих красот. По факту - пятиминутный треш на переполненном катере, испуганный от наклона в повороте ребенок. Как сказал Радомир, полноценная прогулка на катере в данный тур не входит, но хотелось бы это знать заранее).
2. Не минус, конечно, но пожелание: можно заранее озвучить туристам, что есть возможность самостоятельного посещения экраноплана Лунь. Оказывается, это совсем недалеко от Дербента и мы смогли бы вполне съездить (такси дешевое), и время было.
Ну а в общем, впечатление от поездки только положительное. Все вовремя, все успели (конечно, любому туристу маловато времени на некоторых локациях), безопасные переезды, забота о туристах.
Большое спасибо!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией на реке Сулак. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации экскурсии, информационной части и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Ю
24 сен 2023
Чудесный тур! За такой короткий срок увидели всё, и даже больше!
Н
24 сен 2023
Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.
Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.Тур очень понравился. Но с погодой в третий день не повезло- был дождь и очень туманно.

Тур входит в следующие категории Грозного

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