Здравствуйте!

По туру в Дагестан с 10 по 12 ноября 2023 года.

Сначала плюсы:

1. Водитель Радомир - огромное спасибо за поездку! Профессионал с большой буквы, спокойный, очень тактичный человек. Если была необходимость - объяснял, сопровождал, отвечал на все вопросы. Группа была маленькая, но непростая, и терпению Родомира - отдельный респект.

2. Большое спасибо за экскурсоводов, и в Грозном (Алина), и в Дербенте (простите, не запомнила имя мужчины). Конечно, не знаю других, но нам точно повезло.

3. Гостинница "Океан" - на берегу Каспия. Тихо, чисто, без претензий.

Из минусов:

1. Заявленная прогулка по реке Сулак абсолютно не то, что ожидали. В интернете смотрели - неспешная прогулка с обзором берегов водопадов и прочих красот. По факту - пятиминутный треш на переполненном катере, испуганный от наклона в повороте ребенок. Как сказал Радомир, полноценная прогулка на катере в данный тур не входит, но хотелось бы это знать заранее).

2. Не минус, конечно, но пожелание: можно заранее озвучить туристам, что есть возможность самостоятельного посещения экраноплана Лунь. Оказывается, это совсем недалеко от Дербента и мы смогли бы вполне съездить (такси дешевое), и время было.

Ну а в общем, впечатление от поездки только положительное. Все вовремя, все успели (конечно, любому туристу маловато времени на некоторых локациях), безопасные переезды, забота о туристах.

Большое спасибо!!!