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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Грозный, Бархан Сары-Кум
4:00 Выезд из городов КМВ (время выезда подробно указано в разделе “Важно знать”).
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
07:00 Завтрак (доп. плата).
Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.
Прибытие в г. Грозный.
Обзорная экскурсия по г. Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.
Доп. плата в г. Грозный 200 руб. /чел.
Обед (доп. плата).
Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.
Бархан Сары-Кум (доп. плата 200 руб. /чел).
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Дербент
08:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
09:00 Обзорная экскурсия по г. Дербенту.
Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» — древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.
Доп. плата в г. Дербент 500 руб. /чел.
Обед (доп. плата).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Сулакский каньон, посещение пещеры "Нокьо", "Язык Тролля". Отъезд
08:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
09:00После завтрака мы выезжаем (с вещами) из г. Дербента и направляемся на Сулакский каньон.
Посещение пещеры «Нокьо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата 700 руб. /чел.).
Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно.
Прогулка по территории комплекса «Главрыба».
Катание на катере по реке Сулак (комплекс «Главрыба») — доп. плата 300 руб. /чел.
Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Черкейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон.
Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.
Поднимаемся на смотровую площадку «Язык Тролля» отсюда открывается вид на Черкейскую ГЭС, реку Сулак.
Выезд домой, по пути посещаем г. Шали мечеть «Гордость мусульман».
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент (номера категории стандарт).
|Дата
|взрослые
|дети до 14 лет
|Стоимость тура
|16 900
|15 900
Доплата за одноместное размещение 5 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» г. Дербент представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд микроавтобусом туристического класса
- Проживание, указанное в программе (2 ночи в гостинице г. Дербента)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Питание: обеды и ужины - от 300-600 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 5 000 руб. /чел
- Катание на катере по реке Сулак - 300 руб. /чел
- Пещера «Нокьо» и подвесной мост - 700 руб. /чел
- Входные билеты: г. Грозный (входные билеты на объекты) - 200 руб. /ЧЕЛ.Г. Дербент (входные билеты на объекты) - 500 руб. /чел. вход на Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
- Г. Грозный (входные билеты на объекты) - 200 руб. /чел
- Г. Дербент (входные билеты на объекты) - 500 руб. /чел
- Вход на Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
- Защита от дождя и солнца;
- Удобная одежда и обувь;
- Женщинам для посещения мечетей – платок;
- Купальные принадлежности;
- Маска медицинская и аптечка.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как происходит встреча?
04:00 Выезд с Кавказских Минеральных Вод в пятницу.
Выезд из городов КМВ: Лермонтов, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Нальчик.
Есть ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По туру в Дагестан с 10 по 12 ноября 2023 года.
Сначала плюсы:
1. Водитель Радомир - огромное спасибо за поездку! Профессионал с большой буквы, спокойный, очень тактичный человек. Если была необходимость - объяснял, сопровождал, отвечал на все вопросы. Группа была маленькая, но непростая, и терпению Родомира - отдельный респект.
2. Большое спасибо за экскурсоводов, и в Грозном (Алина), и в Дербенте (простите, не запомнила имя мужчины). Конечно, не знаю других, но нам точно повезло.
3. Гостинница "Океан" - на берегу Каспия. Тихо, чисто, без претензий.
Из минусов:
1. Заявленная прогулка по реке Сулак абсолютно не то, что ожидали. В интернете смотрели - неспешная прогулка с обзором берегов водопадов и прочих красот. По факту - пятиминутный треш на переполненном катере, испуганный от наклона в повороте ребенок. Как сказал Радомир, полноценная прогулка на катере в данный тур не входит, но хотелось бы это знать заранее).
2. Не минус, конечно, но пожелание: можно заранее озвучить туристам, что есть возможность самостоятельного посещения экраноплана Лунь. Оказывается, это совсем недалеко от Дербента и мы смогли бы вполне съездить (такси дешевое), и время было.
Ну а в общем, впечатление от поездки только положительное. Все вовремя, все успели (конечно, любому туристу маловато времени на некоторых локациях), безопасные переезды, забота о туристах.
Большое спасибо!!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией на реке Сулак. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации экскурсии, информационной части и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!