В Чеченской республике вы посетите визитную карточку региона — мечеть «Сердце Чечни», а также мечети «Гордость мусульман» и «Сердце Матери».Вас ждёт и близкое знакомство с природой Чечни: вы совершите путешествие к озеру Кезеной-Ам, полюбуетесь видами и облаками с перевала Харами и познакомитесь с древним селением Хой.
Во время всего путешествия вы погрузитесь в аутентичную атмосферу чеченского быта, ощутите на себе кавказское гостеприимство, попробуете блюда национальной кухни.
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Прибытие. Грозный
Встреча в аэропорту г. Грозный или ж/д вокзал.
Рекомендуем время прибытия до 14 часов.
Групповой трансфер в отели.
Размещение в отелях возможно только после экскурсионной программы.
Обед с национальными блюдами чеченской кухни.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите:
- Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову;
- сквер Журналистов; площадь Дружбы народов;
- проспект Путина;
- бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни, уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа (в часы работы).
Трансфер в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Аргун, Шали
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.
Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.
Обед в кафе в пути — самостоятельно.
Подъем на транспорте (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.
Далее, ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.
Далее, вас посетите руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Возвращение в Грозный.
Свободное время в городе.
Экскурсия по уникальным этнографическим музеям. Мастер-классы
Завтрак в отеле.
Отправление в этнографический комплекс «Орлиное гнездо» в с. Маххкеты.
Это удивительное, овеянное легендами место, расположенное в красивейшем месте, в окружении гор, где находится одна из лучших музейных коллекций Чеченской республики.
Путешествие продолжится в гостях у потомственного мастера художественной ковки, знаменитому далеко за пределами республики, Мовлади Юсупову, который кроме холодного оружия, старинных топориков, луков и арбалетов, кольчуги и мечей, изготавливает ювелирные изделия и национальные музыкальные инструменты, на которых сам играет.
Мастер-класс в старинной кузнице по изготовлению подковы.
Трансфер в с. Герменчук.
Экскурсия в этнографический комплекс «Шира-юрт».
В музее под открытым небом представлен старинный быт вайнахов.
У входа возведена каменная вайнахская сторожевая башня высотой 23 метра.
Обед, состоящий из блюд национальной кухни, гастрономический мастер-класс по приготовлению традиционных чеченских лепешек с тыквой.
- Рекомендуем послушать концерт исполнителей чеченских песен, по окончании которого все желающие смогут научиться еще танцевать и лезгинку. Незабываемые эмоции от танца, а также от шикарной фотосессии в национальной одежде гарантированы! (за дополнительную плату от 1000 рублей с человека).
17:00 Ориентировочное время возвращения в Грозный.
Свободное время в городе.
Горная Ингушетия
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, выезд в Ингушетию.
Пересечение пограничного поста, проверка документов.
Сегодня вы увидите башенный комплекс Эрзи («орёл» в переводе с ингушского),состоящий из девяти боевых и тридцати жилых башен, расположенных на склоне горы над рекой Армхи.
Обед (включен).
Осмотр средневекового центра Ингушетии — Эгикал — со смотровой площадки. Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Посещение башенного комплекса «Вовнушки» — он состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, третья — на противоположной скале.
Вас также ждет знакомство с древнейшим христианским храмом России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Возвращение в Грозный.
Ужин — самостоятельно.
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозный.
Стоимость тура на 1человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Дополнительное место для взрослого или ребенка
|Дополнительная ночь в отеле, цена за двухместный номер
Отель Городок 3*
Номер стандарт
|48500
|56000
|нет
4500
стандарт
Отель Беркат 3*
Стандарт
|49500
|57000
|нет
|5000
Отель Городок 3*
Номер комфорт
49500
|61000
нет
4800
комфорт
Отель Городок 3*
Номер студио
|51000
|58000
|43000
5500
студио
Отель Эдельвейс 4*
Номер стандарт
Бассейн в отеле
|53000
|60000
|43000
|6200
Варианты проживания
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Гостиница «Эдельвейс»
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер «аэропорт Грозный - отель»
- Размещение в выбранном отеле (4 ночи) с завтраком
- Завтрак в отеле "Городок" - выбор по меню горячего блюда, в отеле "Эдельвейс" - шведский стол
- Услуги местного гида
- 2 мастер класса: изготовление подковы, гастрономический мастер класс по приготовлению тыквенных лепешек
- Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады, древнее селение Хой, башни Ингушетии
- Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте по программе тура
- Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
- Дополнительные ночи в отеле
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер в аэропорт в день отъезда
- Концерт чеченских песен и урок лезгинки от 1000 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что попробовать из еды в Чечне?
Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда: нохчийнчорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш.
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
- Grill House Грозный —пр. Эсамбаева 9
- Жижиг & Galnash — пр. Путина 5
- Прайм тайм —ул. Лорсанова 25А
- Patio Pizza — ул. Полярников 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок.
- Ресторан отеля Городок —ул. Назарбаева 122
Ресторан “Купол” — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Что надевать в Чечне?
Советы для женщин: не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающиеся вещи, большие декольте, короткие майки, обнажающие живот.
Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не пустить без платка. Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена.
Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты.
Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.
Есть правила посещение Мечети?
Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках.
Для посещения мечети следует соответственным образом одеться.
Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде – рубашках с короткими рукавами или шортах.
Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок.
Одежда мусульманок всегда скромна – прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия.
Некоторые мечети имеют два входа – один для мужчин, другой для женщин.
Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно.
В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой.
Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!
От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.
К кому можно обратиться за помощью?
Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь.
Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.
Можно ли курить и употреблять спиртные напитки?
Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где вас никто не увидит.
Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.
По спиртным напиткам также существуют ограничения.
Есть ли правила приветствия?
Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием.
Какая есть сотовая связь и интернет в Чечне?
МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.
Можно ли поехать компанией больше 10 человек?
Да, группам от 10 человек – пересчет программы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.