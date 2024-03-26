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3 дня в Чечне: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Познакомиться с Грозным, посетить «город мёртвых» и исследовать ущелья, водопады и древние башни
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
12 мар в 08:00
20 мар в 08:00
53 100 ₽
59 000 ₽ за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
17 мар в 08:00
24 мар в 08:00
79 900 ₽ за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
12 мар в 08:00
19 мар в 08:00
76 315 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На каникулы»
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