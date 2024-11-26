Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте исторического центра города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 мар в 09:30
10 мар в 09:30
от 16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальное путешествие по Хабаровску: архитектура, история и природа
Погрузитесь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь его архитектурой и природой в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
9 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
9 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 ноября 2024Добрый день. Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет). Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил
- ДДмитрий18 августа 2024Экскурсия прошла отлично, на одном дыхании, очень интересно! За два часа увидели весь исторический центр Хабаровска, погрузились в историю и архитектуру города! Иван замечательный гид!
- ААнастасия8 августа 2024Очень понравилась экскурсия по Хабаровску, очень познавательно и интересно! Спасибо Анастасии за тёплое отношение. Всего доброго!
- ССтаростенков28 апреля 2024Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
- ППроничева15 октября 2023Чудесная прогулка по Хабаровску, с экскурсоводом Ириной удалась! Были в Хабаровске впервые; Ирина встретила нас на вокзале, за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Набережная Адмирала Невельского»
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