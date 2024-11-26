Набережная Адмирала Невельского – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Адмирала Невельского» в Хабаровске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Хабаровск - город большой реки
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте исторического центра города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 мар в 09:30
10 мар в 09:30
от 16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Экскурсия по Хабаровску на транспорте туриста
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальное путешествие по Хабаровску: архитектура, история и природа
Погрузитесь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь его архитектурой и природой в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
9 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
9 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 ноября 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Добрый день. Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет). Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил
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    забронировать именно эту экскурсию) С Евгением очень быстро договорились, обговорили тонкости. Взяли бы 2 экскурсии, но уже не получалось. у меня была задача найти ещё одного экскурсовода и Евгений помог мне контактами своих коллег) По экскурсии. Она состоялась и руководитель мне сам написал и попросил оставить Евгению положительный отзыв. Экскурсия очень понравилась, сказал, что не ошибся в выборе экскурсовода, а ещё, что очень важно, экскурсия понравилась и ребёнку 10 лет Так что однозначно рекомендую Евгения, мне даже самой захотелось слетать в Хабаровск и побывать на такой экскурсии) Евгений очень приятный в общении, спокойно отвечает на все вопросы (а у меня их всегда много перед бронированием, чтобы у руководителя точно все было в порядке в моменте). Евгений, спасибо Вам большое. Определённой 10 звезд Вам

  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    Экскурсия прошла отлично, на одном дыхании, очень интересно! За два часа увидели весь исторический центр Хабаровска, погрузились в историю и архитектуру города! Иван замечательный гид!
  • А
    Анастасия
    8 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    Очень понравилась экскурсия по Хабаровску, очень познавательно и интересно! Спасибо Анастасии за тёплое отношение. Всего доброго!
  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
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    сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный, зелёный и уютный город. Особая благодарность Евгению. Это гид, который знает про город все и даже больше. Удивлением для нас стала информация про железнодорожный тоннель под Амуром, и ещё много всего интересного. Минусов не было. Огромное спасибо за увлекательную прогулку по Хабаровску и много положительных эмоций.

  • П
    Проничева
    15 октября 2023
    Экскурсия по Хабаровску на транспорте туриста
    Чудесная прогулка по Хабаровску, с экскурсоводом Ириной удалась! Были в Хабаровске впервые; Ирина встретила нас на вокзале, за проведенное время
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    получили представление о городе, его истории, и фактах освоения дальнего востока. Еще Ирина помогла исполнить мою мечту, и увидеть знаменитый мост через Амур, с высоты. Спасибо за отличную подачу материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Набережная Адмирала Невельского»

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  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Амурский мост
  2. Башня Инфиделя
  3. Привокзальная площадь
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в марте 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Набережная Адмирала Невельского" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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