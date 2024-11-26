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забронировать именно эту экскурсию) С Евгением очень быстро договорились, обговорили тонкости. Взяли бы 2 экскурсии, но уже не получалось. у меня была задача найти ещё одного экскурсовода и Евгений помог мне контактами своих коллег) По экскурсии. Она состоялась и руководитель мне сам написал и попросил оставить Евгению положительный отзыв. Экскурсия очень понравилась, сказал, что не ошибся в выборе экскурсовода, а ещё, что очень важно, экскурсия понравилась и ребёнку 10 лет Так что однозначно рекомендую Евгения, мне даже самой захотелось слетать в Хабаровск и побывать на такой экскурсии) Евгений очень приятный в общении, спокойно отвечает на все вопросы (а у меня их всегда много перед бронированием, чтобы у руководителя точно все было в порядке в моменте). Евгений, спасибо Вам большое. Определённой 10 звезд Вам