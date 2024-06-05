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Групповая
3 часа
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ННаталья30 апреля 2024Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
- ААнатолий7 ноября 2023Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
- ААнна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!
- ААлександр22 октября 2023Экскурсия супер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Привокзальная площадь»
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