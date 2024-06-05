Привокзальная площадь – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Привокзальная площадь» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800 за человека
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
Шалом, Биробиджан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
    читать дальше

    очень большой, поэтому времени экскурсии идеально хватает, чтобы посетить практически все самое интересное - синагогу, музей иудаики, собор и многие другие места, а также попробовать кошерную еду. В день экскурсии было пасмурно, поэтому мы успели посетить даже краеведческий музей. Огромное спасибо Татьяне за организацию экскурсии и гиду Лидии Афанасьевне за интереснейшую и подробную информацию о городе и регионе в целом!

  • А
    Анна
    22 октября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!
  • А
    Александр
    22 октября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Экскурсия супер!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Привокзальная площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Привокзальная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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