1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
«Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
«А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория»»
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
«Маршрут прогулки будет проходить по набережной адмирала Невельского и Городским прудам, а также, в зависимости от лёта насекомых, в питомнике Лукашова или по набережной в районе ул»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ООльга21 апреля 2024У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
- ВВера8 апреля 2024Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
- ЕЕвгений4 апреля 2024На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
- ММарина5 февраля 2024Спасибо за великолепную экскурсию Гид Валентин провел её очень увлекательно и познавательно, не заметили как пролетело два часа. С удовольствием рекомендую всем, узнаете много новых и интересных фактов и событий из истории Хабаровска.
- ААнатолий7 ноября 2023Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
- ААнна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!
- ААлександр22 октября 2023Экскурсия супер!!!
- ААнна25 сентября 2023Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
- ООксана7 сентября 2023Экскурсия была очень интересная. Кажется, Андрей знает абсолютно всё о городе и истории Дальнего востока. Он прекрасный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Набережная»
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