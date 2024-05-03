Экскурсии по набережной Хабаровска

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Хабаровске, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
«Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Шалом, Биробиджан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
«А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория»»
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000 за всё до 5 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
«Маршрут прогулки будет проходить по набережной адмирала Невельского и Городским прудам, а также, в зависимости от лёта насекомых, в питомнике Лукашова или по набережной в районе ул»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
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    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
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    наиболее интересных событиях и людях. О многом услышали впервые. Погуляли по набережной, трем площадям и улице Муравьева-Амурского, причем каждое мало-мальски значимое здание Андрей сопроводил исторической справкой. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень рекомендуем экскурсию для тех, кто неравнодушен к истории Хабаровска и Приамурья в целом и хочет наглядно и предметно познакомиться с городом.

    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим
  • М
    Марина
    5 февраля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Спасибо за великолепную экскурсию Гид Валентин провел её очень увлекательно и познавательно, не заметили как пролетело два часа. С удовольствием рекомендую всем, узнаете много новых и интересных фактов и событий из истории Хабаровска.
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
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    очень большой, поэтому времени экскурсии идеально хватает, чтобы посетить практически все самое интересное - синагогу, музей иудаики, собор и многие другие места, а также попробовать кошерную еду. В день экскурсии было пасмурно, поэтому мы успели посетить даже краеведческий музей. Огромное спасибо Татьяне за организацию экскурсии и гиду Лидии Афанасьевне за интереснейшую и подробную информацию о городе и регионе в целом!

  • А
    Анна
    22 октября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!
  • А
    Александр
    22 октября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Экскурсия супер!!!
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
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    гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
  • О
    Оксана
    7 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Экскурсия была очень интересная. Кажется, Андрей знает абсолютно всё о городе и истории Дальнего востока. Он прекрасный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 5 200 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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