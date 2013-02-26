Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хабаровска

Что вас ожидает

«Каменные водопады»

Вы услышите историю 📖 села Новокаменка и полюбуетесь «Каменными водопадами» — застывшей вулканической лавой, твердыми струями свисающей с базальтовой скалы. Я расскажу историю 📖, легенды этого удивительного места и раскрою, почему оно считается целебным.

Живописный карьер

Еще одна достопримечательность 🏛️ нашего региона — грандиозный каменный карьер, которому Новокаменка обязана своим появлением. Вы узнаете, какие работы вели здесь царские геологи в начале XX века и как в предвоенные годы в карьере тоннами добывали долерит — камень для краевых строек.

Сопка Алэ

Напоследок мы поднимемся на вершину сопки, на которой расположено село. Прогуляемся по безопасному склону, насладимся потрясающими видами и рассмотрим «Каменные водопады» с нового ракурса.

Организационные детали

Автомобильной дороги в Новокаменку нет. Зимой по льду можно проехать на автомобиле 🚘. В теплое время нужно взять в аренду катер — 2000 рублей с группы.