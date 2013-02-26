Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хабаровска

Из Хабаровска — на «Каменные водопады»

Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер

Евгений
Евгений – Гид из Хабаровска
Приглашаю отправиться в Новокаменку — село, расположенное на живописной сопке Алэ.

Вы увидите левый приток могучего Амура и рассмотрите необычные «Каменные водопады», образованные в результате извержения вулкана.

Я расскажу, что было в этих местах пять тысяч лет назад и какие легенды с ними связаны.

А также поделюсь интересными фактами о современной жизни региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»

Что вас ожидает

«Каменные водопады»
Вы услышите историю 📖 села Новокаменка и полюбуетесь «Каменными водопадами» — застывшей вулканической лавой, твердыми струями свисающей с базальтовой скалы. Я расскажу историю 📖, легенды этого удивительного места и раскрою, почему оно считается целебным.

Живописный карьер
Еще одна достопримечательность 🏛️ нашего региона — грандиозный каменный карьер, которому Новокаменка обязана своим появлением. Вы узнаете, какие работы вели здесь царские геологи в начале XX века и как в предвоенные годы в карьере тоннами добывали долерит — камень для краевых строек.

Сопка Алэ
Напоследок мы поднимемся на вершину сопки, на которой расположено село. Прогуляемся по безопасному склону, насладимся потрясающими видами и рассмотрим «Каменные водопады» с нового ракурса.

Организационные детали

Автомобильной дороги в Новокаменку нет. Зимой по льду можно проехать на автомобиле 🚘. В теплое время нужно взять в аренду катер — 2000 рублей с группы.

Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Мне 30 лет. Я родился в Хабаровске и всю жизнь живу в этом уютном городе. Я не профессиональный гид, но с детства обожаю историю и путешествия. Люблю свой родной город, о котором многое знаю, и хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
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