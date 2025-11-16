читать дальше

вкусным, медитативным времяпрепровождением. Были приятно удивлены, некоторые мифы о представлении, что такое чайная церемония были разрушены. Удалось продегустировать разные сорта чая, от светлых до темных, сравнить вкусы не только сортов, а вкусы сорта чая между проливами. Время пролетело незаметно, в диалоге, историях и, конечно, за дегустацией. Хочу выделить внимательность к личной дате и поблагодарить за поздравления и преподнесенный подарок - китайский чай! Это было очень приятно и трогательно. Благодарим, что показали нам «чайный путь» и мы рады, что встали на него именно с Вами! Процветания и успехов!