Романтические экскурсии по Хабаровску

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск - город большой реки
На машине
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
  • А
    Ангелина
    14 ноября 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    С большим интересом и полным неведением (первый раз) посетили классическую чайную церемонию в день рождения супруга. Это оказалось занимательным, познавательным,
    читать дальше

    вкусным, медитативным времяпрепровождением. Были приятно удивлены, некоторые мифы о представлении, что такое чайная церемония были разрушены. Удалось продегустировать разные сорта чая, от светлых до темных, сравнить вкусы не только сортов, а вкусы сорта чая между проливами. Время пролетело незаметно, в диалоге, историях и, конечно, за дегустацией. Хочу выделить внимательность к личной дате и поблагодарить за поздравления и преподнесенный подарок - китайский чай! Это было очень приятно и трогательно. Благодарим, что показали нам «чайный путь» и мы рады, что встали на него именно с Вами! Процветания и успехов!

  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
    читать дальше

    впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное.

  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Всё очень понравилось.
  • М
    Максим
    10 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
    читать дальше

    сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо!

  • К
    Капранова
    6 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
  • Е
    Евгения
    1 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Очень понравилась экскурсия!
    Евгений отличный гид и организатор.
    У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
    читать дальше

    было верным.
    Мы успели посмотреть все самые главные знаковые места города, узнали об основании города, многое о его истории и архитектуре.
    Огромная благодарность Евгению!

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
    читать дальше

    основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге!

  • В
    Валентина
    30 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень понравилось
  • О
    Ольга
    26 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
    Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
  • Н
    Наталия
    16 июня 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    Это мероприятие подойдет тем, кто хочет приятно провести время и насладиться вкусом, атмосферой, неспешностью жизни и расширить свой кругозор. Леонид расскажет вам много всего интересного! Рекомендую воспользоваться такой прекрасной возможностью, удовольствие от вечера - гарантированно!!!
  • Т
    Тимур
    16 июня 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    Хорошая, добрая, увлекательная беседа за чаем нескольких видов и даже жаренного!!!
  • В
    Вера
    14 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
  • П
    ПотапенкотЕлена
    3 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.
  • Д
    Денис
    14 апреля 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений очень профессиональный гид и просто приятный человек. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    30 марта 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень приятный экскурсовод, много знает. Владеет материалом.
  • Н
    Надежда
    19 февраля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
  • Е
    Елена
    25 января 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)
  • Д
    Дмитрий
    3 января 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хабаровск - «город над вольной рекой»
  2. Чайная церемония в Хабаровске
  3. Хабаровск - город большой реки
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Привокзальная площадь
  3. Больше­хехцирский заповедник
  4. Башня Инфиделя
  5. Амурский мост
  6. Спасо-Преображенский кафедральный собор
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в декабре 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
