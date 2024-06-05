🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 1 отзыв Популярное предложение Хабаровск: путешествие в трёх частях Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города Начало: На набережной Амура Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Популярное предложение Хабаровск - «город над вольной рекой» История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 18 отзывов Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас Начало: На автовокзале Хабаровска 11 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Обзорная экскурсия по Хабаровску Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока от 5 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 49 отзывов Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо... 13 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо... 11 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост Начало: Комсомольская площадь 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу Начало: На ж/д вокзале Хабаровска 17 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный» Начало: На автовокзале Хабаровска 10 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Хабаровску - на ретроавтомобиле Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю Начало: На Комсомольской площади 14 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 4 отзыва Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске» Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс... 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 42 отзыва Знакомство с природой Хабаровского края Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке Начало: У Театра юного зрителя 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления Начало: У Комсомольской площади 2 300 ₽ за всё до 5 чел.