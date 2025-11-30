2-дневное путешествие на ледяной Ольхон - из Иркутска
Гроты, наплески, катание на коньках и легенды зимнего Байкала
Зимой Байкал превращается в отдельную планету — хрустящую, прозрачную, с линиями трещин и узорами, которых нет больше нигде.
За два дня вы увидите самый впечатляющий лёд Малого и Большого морей, прикоснётесь к одной из девяти святынь Азии — скале Шаманка — и попробуете настоящие бурятские бузы и рыбу, приготовленную прямо на льду.
Описание экскурсии
Святыни и традиции Прибайкалья — буддийский дацан, скала Шаманка, священные столбы Сэргэ, легенды острова и шаманские сюжеты
Лучший лёд Байкала — наплески, гроты, зеркальная гладь, пузырьки
Север Ольхона — мыс Хобой и скалы «Три брата», самая суровая и завораживающая часть острова
Катание на коньках по природному катку — на чистой поверхности Большого моря
Настоящая сибирская гастрономия — бузы при дацане, уха на льду и рыба, выловленная утром
Закат у Шаманки — одной из визитных карточек Байкала
О чём эта экскурсия?
Мы расскажем, как живут на Ольхоне и материковой части Прибайкалья, чем дышит лёд и в чём особенность байкальских ветров Баргузина и Сармы. Вы узнаете, как формируются наплески и гроты, попробуете воду из самого глубокого и чистого озера планеты и услышите легенды мыса Бурхан и Шаманки.
Ориентировочный тайминг
День 1
9:00 — встречаем в аэропорту Иркутска или забираем из отеля 11:00 — буузы при буддийском дацане: пробуем самые аутентичные 13:00 — остановка у стелы с тотемным орлом на границе Тажеранских степей 14:00 — выезжаем на лёд Малого моря:
мыс Хоргой
остров Огой со Ступой Просветления
гроты, пузырьки, наплески
17:00 — заселение в отель/турбазу на Ольхоне 18:00 — закат у скалы Шаманка
День 2
10:00 — выезжаем на лёд 10:30 — мыс Сагаан-Хушун («Три брата») 12:00 — мыс Хобой — самый северный мыс острова. Время на катание на коньках, прогулку по льду Большого моря и виды на легендарный Баргузин 13:00 — обед (уха) прямо на льду. После — обратный путь в Иркутск с фотостопами 20:00 — ориентировочное прибытие в город
Mаршрут может корректироваться в зависимости от ледовой обстановки и погоды.
Организационные детали
Нет ограничений по возрасту и физподготовке
Поедем на Mitsubishi Delica (микроавтобус) или Toyota Land Cruiser / Nissan Patrol (внедорожники). Детские кресла — по запросy
По желанию можно добавить третий день и организовать путешествие на хивусе (судно на воздушной подушке) — от 5000 ₽ с чел.
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что включено
Экскурсии и переезды по маршруту
Общее снаряжение: кухня, рации, ледоступы, коньки и др.
Помощь в подборе и бронировании проживания
Оплачивается отдельно
Проживание на Ольхоне — от 6000 ₽ за ночь (завтрак обычно включён в стоимость проживания)
Сбор нацпарка — 400 ₽ с чел.
Питание: кафе по дороге — 500–700 ₽, обед на льду — 2000 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2464 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальше
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!