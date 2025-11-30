Зимой Байкал превращается в отдельную планету — хрустящую, прозрачную, с линиями трещин и узорами, которых нет больше нигде. За два дня вы увидите самый впечатляющий лёд Малого и Большого морей, прикоснётесь к одной из девяти святынь Азии — скале Шаманка — и попробуете настоящие бурятские бузы и рыбу, приготовленную прямо на льду.

Святыни и традиции Прибайкалья — буддийский дацан, скала Шаманка, священные столбы Сэргэ, легенды острова и шаманские сюжеты

Лучший лёд Байкала — наплески, гроты, зеркальная гладь, пузырьки

— наплески, гроты, зеркальная гладь, пузырьки Север Ольхона — мыс Хобой и скалы «Три брата», самая суровая и завораживающая часть острова

— мыс Хобой и скалы «Три брата», самая суровая и завораживающая часть острова Катание на коньках по природному катку — на чистой поверхности Большого моря

— на чистой поверхности Большого моря Настоящая сибирская гастрономия — бузы при дацане, уха на льду и рыба, выловленная утром

— бузы при дацане, уха на льду и рыба, выловленная утром Закат у Шаманки — одной из визитных карточек Байкала

О чём эта экскурсия?

Мы расскажем, как живут на Ольхоне и материковой части Прибайкалья, чем дышит лёд и в чём особенность байкальских ветров Баргузина и Сармы. Вы узнаете, как формируются наплески и гроты, попробуете воду из самого глубокого и чистого озера планеты и услышите легенды мыса Бурхан и Шаманки.

Ориентировочный тайминг

День 1

9:00 — встречаем в аэропорту Иркутска или забираем из отеля

11:00 — буузы при буддийском дацане: пробуем самые аутентичные

13:00 — остановка у стелы с тотемным орлом на границе Тажеранских степей

14:00 — выезжаем на лёд Малого моря:

мыс Хоргой

остров Огой со Ступой Просветления

гроты, пузырьки, наплески

17:00 — заселение в отель/турбазу на Ольхоне

18:00 — закат у скалы Шаманка

День 2

10:00 — выезжаем на лёд

10:30 — мыс Сагаан-Хушун («Три брата»)

12:00 — мыс Хобой — самый северный мыс острова. Время на катание на коньках, прогулку по льду Большого моря и виды на легендарный Баргузин

13:00 — обед (уха) прямо на льду. После — обратный путь в Иркутск с фотостопами

20:00 — ориентировочное прибытие в город

Mаршрут может корректироваться в зависимости от ледовой обстановки и погоды.

Организационные детали

Нет ограничений по возрасту и физподготовке

Поедем на Mitsubishi Delica (микроавтобус) или Toyota Land Cruiser / Nissan Patrol (внедорожники). Детские кресла — по запросy

По желанию можно добавить третий день и организовать путешествие на хивусе (судно на воздушной подушке) — от 5000 ₽ с чел.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Экскурсии и переезды по маршруту

Общее снаряжение: кухня, рации, ледоступы, коньки и др.

Помощь в подборе и бронировании проживания

