Александр проводит ещё 3 экскурсии

Байкал — живой организм, и в этой экскурсии вы отправитесь к его сердцу. Путь на остров из Иркутска нелегкий, но такое путешествие покажет вам великое озеро во всем многообразии, ведь Ольхон — это Байкал в миниатюре. Захватывающие панорамы со скал, сакральные места, гладь воды и нерпы или ледовые трещины и гроты: в этот день вы познаете и полюбите море Сибири.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога до Ольхона — знакомство с традициями края

Первую часть пути мы преодолеем по старинному Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский. Вы узнаете, как живут, во что верят и о чем думают люди в столь многонациональном районе России.

В Баяндае мы резко повернем на восток и отправимся к Байкалу. Проедем через горный перевал, на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда мы постепенно спустимся в Тажеранские степи. Остановимся мы и у памятника Хан Гуте Бабаю, хозяину Байкала в образе орла. Отсюда полюбуемся панорамой окрестностей.

Сердце Байкала — остров Ольхон с юга на север

Мы окажемся на берегу озера-моря в проливе Ольхонские ворота, которые отделяют нас от главной цели поездки паромной переправой. Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески. На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах. Вас ждут:

Мыс Бурхан (скала Шаманка) — одна из девяти Великих Святынь Азии и, по легенде, пристанище духа озера. Полюбовавшись Байкалом с открыток, пообедаем в кафе местной кухни в поселке Хужир. После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей.

Мыс Хобой — северная оконечность Ольхона. Летом, в тихую маловодную погоду здесь велик шанс увидеть очаровательных тюленей-нерп. Вы насладитесь головокружительными видами на самое широкое место озера и узнаете о сакральном Байкальском треугольнике.

— северная оконечность Ольхона. Летом, в тихую маловодную погоду здесь велик шанс увидеть очаровательных тюленей-нерп. Вы насладитесь головокружительными видами на самое широкое место озера и узнаете о сакральном Байкальском треугольнике. Поселок Узуры — одно из четырех мест на скалистом восточном берегу Ольхона, где можно спуститься к воде. Мы поговорим о его названии, особенностях и глубочайшей точке Байкала.

Затем нам предстоит обратной путь до Иркутска с ужином в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Организационные детали

Обратите внимание: это путешествие займет не менее 18 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)

Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую трекинговую обувь с защитой голеностопа

Дорожное покрытие на маршруте в плохом состоянии. Если вас укачивает или есть проблемы с позвоночником или суставами, эта экскурсия вам не подойдёт

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Что входит в стоимость, а что — нет