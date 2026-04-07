Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие

Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Байкал — живой организм, и в этой экскурсии вы отправитесь к его сердцу.

Путь на остров из Иркутска нелегкий, но такое путешествие покажет вам великое озеро во всем многообразии, ведь Ольхон — это Байкал в миниатюре.

Захватывающие панорамы со скал, сакральные места, гладь воды и нерпы или ледовые трещины и гроты: в этот день вы познаете и полюбите море Сибири.
4.8
35 отзывов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие

Описание экскурсии

Дорога до Ольхона — знакомство с традициями края

Первую часть пути мы преодолеем по старинному Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский. Вы узнаете, как живут, во что верят и о чем думают люди в столь многонациональном районе России.

В Баяндае мы резко повернем на восток и отправимся к Байкалу. Проедем через горный перевал, на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда мы постепенно спустимся в Тажеранские степи. Остановимся мы и у памятника Хан Гуте Бабаю, хозяину Байкала в образе орла. Отсюда полюбуемся панорамой окрестностей.

Сердце Байкала — остров Ольхон с юга на север

Мы окажемся на берегу озера-моря в проливе Ольхонские ворота, которые отделяют нас от главной цели поездки паромной переправой. Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески. На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах. Вас ждут:

  • Мыс Бурхан (скала Шаманка) — одна из девяти Великих Святынь Азии и, по легенде, пристанище духа озера. Полюбовавшись Байкалом с открыток, пообедаем в кафе местной кухни в поселке Хужир. После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей.
  • Мыс Хобой — северная оконечность Ольхона. Летом, в тихую маловодную погоду здесь велик шанс увидеть очаровательных тюленей-нерп. Вы насладитесь головокружительными видами на самое широкое место озера и узнаете о сакральном Байкальском треугольнике.
  • Поселок Узуры — одно из четырех мест на скалистом восточном берегу Ольхона, где можно спуститься к воде. Мы поговорим о его названии, особенностях и глубочайшей точке Байкала.

Затем нам предстоит обратной путь до Иркутска с ужином в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это путешествие займет не менее 18 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)
  • Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую трекинговую обувь с защитой голеностопа
  • Дорожное покрытие на маршруте в плохом состоянии. Если вас укачивает или есть проблемы с позвоночником или суставами, эта экскурсия вам не подойдёт
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт включен. В январе и апреле дополнительно оплачивается хивус для транспортировки на Ольхон и обратно — 1000 ₽ с чел.
  • Входные билеты не включены: Хужирский краеведческий музей — 250 ₽ с чел., рекреационный сбор за посещение заповедной территории — 500 ₽ с чел.
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Иркутске по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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3
2
2
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О
Спасибо большое Александру за замечательное путешествие!!! Увидели красивейшую природу Байкала и узнали много интересного.
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Р
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с экскурсионными группами на основных точках. Предусмотрены остановки на завтрак и обед в недорогих кафе. Замечательные локации с гротами, пещерами, наплывами и льдом. Насыщенная экскурсия с информацией по каждой достопримечательности. Александр -- настоящий грамотный гид по Байкальскому району. Недаром, у него вышла книга-путеводитель по Байкалу.
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с
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Галина
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали в гротах, посмотрели различной формы наплески, торосы, лёд во всей его красоте. По дороге Александр рассказывал об истории Иркутска, традициях и обычаях местных, жизни декабристов в ссылке. Однозначно, рекомендую данную экскурсию!
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали
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Игорь
Вчера осуществили путешествие на озеро Байкал. Сопровождал нас Александр, экскурсовод. Впечатления зашкаливают. Результат от поездки был получен в большей степени от нашего гида. Александр- молодой человек, влюблённый в свой край. Порадовала его подготовка как краеведа. Он очень погружён в тему Байкала. Маршрут составлен грамотно. Все, что планировали, все осмотрели. Безопасность на высоте. Всем рекомендую маршрут и Экскурсовода.
Вчера осуществили путешествие на озеро Байкал. Сопровождал нас Александр, экскурсовод. Впечатления зашкаливают. Результат от поездки был
Вчера осуществили путешествие на озеро Байкал. Сопровождал нас Александр, экскурсовод. Впечатления зашкаливают. Результат от поездки был
Вчера осуществили путешествие на озеро Байкал. Сопровождал нас Александр, экскурсовод. Впечатления зашкаливают. Результат от поездки был
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Ирина
Путешествие действительно большое! Но это просто потрясающие виды. . Камера не передаёт всю красоту острова и самого озера. Выехали на экскурсию в 6:30 утра, а вернулись только к половине первого ночи. Уставшие, но с сильными впечатлениями от увиденного. Александр прекрасный рассказчик, отвечает на все интересующие вопросы, знает много интересного. Как экскурсовода рекомендую обязательно.
Путешествие действительно большое! Но это просто потрясающие виды. . Камера не передаёт всю красоту острова и
Путешествие действительно большое! Но это просто потрясающие виды. . Камера не передаёт всю красоту острова и
Путешествие действительно большое! Но это просто потрясающие виды. . Камера не передаёт всю красоту острова и
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Е
Благодарны Александру, за наш незабываемый день! Все понравилось, знает мне кажется абсолютно все! Любит свой край и экскурсия была с уважением к Байкалу, без дикостей в виде кидания льдин и вырубания минилунок для пития коктейлей и фото для соцсетей. Мы уважительно обошлись с тем, куда нам позволили попасть. Это очень важно для природы! Советую абсолютно!
Благодарны Александру, за наш незабываемый день! Все понравилось, знает мне кажется абсолютно все! Любит свой край
Благодарны Александру, за наш незабываемый день! Все понравилось, знает мне кажется абсолютно все! Любит свой край
Благодарны Александру, за наш незабываемый день! Все понравилось, знает мне кажется абсолютно все! Любит свой край
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