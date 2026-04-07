Александр проводит ещё 3 экскурсии

Первую часть пути мы преодолеем по старинному Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский. Вы узнаете, как живут, во что верят и о чем думают люди в столь многонациональном районе России.
В Баяндае мы резко повернем на восток и отправимся к Байкалу. Проедем через горный перевал, на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда мы постепенно спустимся в Тажеранские степи. Остановимся мы и у памятника Хан Гуте Бабаю, хозяину Байкала в образе орла. Отсюда полюбуемся панорамой окрестностей.
Сердце Байкала — остров Ольхон с юга на север
Мы окажемся на берегу озера-моря в проливе Ольхонские ворота, которые отделяют нас от главной цели поездки паромной переправой. Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески. На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах. Вас ждут:
Мыс Бурхан (скала Шаманка) — одна из девяти Великих Святынь Азии и, по легенде, пристанище духа озера. Полюбовавшись Байкалом с открыток, пообедаем в кафе местной кухни в поселке Хужир. После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей.
Мыс Хобой — северная оконечность Ольхона. Летом, в тихую маловодную погоду здесь велик шанс увидеть очаровательных тюленей-нерп. Вы насладитесь головокружительными видами на самое широкое место озера и узнаете о сакральном Байкальском треугольнике.
Поселок Узуры — одно из четырех мест на скалистом восточном берегу Ольхона, где можно спуститься к воде. Мы поговорим о его названии, особенностях и глубочайшей точке Байкала.
Затем нам предстоит обратной путь до Иркутска с ужином в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.
Организационные детали
Обратите внимание: это путешествие займет не менее 18 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)
Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую трекинговую обувь с защитой голеностопа
Дорожное покрытие на маршруте в плохом состоянии. Если вас укачивает или есть проблемы с позвоночником или суставами, эта экскурсия вам не подойдёт
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспорт включен. В январе и апреле дополнительно оплачивается хивус для транспортировки на Ольхон и обратно — 1000 ₽ с чел.
Входные билеты не включены: Хужирский краеведческий музей — 250 ₽ с чел., рекреационный сбор за посещение заповедной территории — 500 ₽ с чел.
Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иркутске по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
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3
–
2
2
1
–
О
Ольга
Спасибо большое Александру за замечательное путешествие!!! Увидели красивейшую природу Байкала и узнали много интересного.
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Р
Рамиль
Замечательная поездка с Александром на о. Ольхон. Грамотно распланированный маршрут, который практически не позволяет пересекаться с экскурсионными группами на основных точках. Предусмотрены остановки на завтрак и обед в недорогих кафе. Замечательные локации с гротами, пещерами, наплывами и льдом. Насыщенная экскурсия с информацией по каждой достопримечательности. Александр -- настоящий грамотный гид по Байкальскому району. Недаром, у него вышла книга-путеводитель по Байкалу.
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Галина
Спасибо большое Александру, за прекрасно организованную экскурсию на Ольхон. Несмотря на бушующий ветер Сарму, мы побывали в гротах, посмотрели различной формы наплески, торосы, лёд во всей его красоте. По дороге Александр рассказывал об истории Иркутска, традициях и обычаях местных, жизни декабристов в ссылке. Однозначно, рекомендую данную экскурсию!
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Игорь
Вчера осуществили путешествие на озеро Байкал. Сопровождал нас Александр, экскурсовод. Впечатления зашкаливают. Результат от поездки был получен в большей степени от нашего гида. Александр- молодой человек, влюблённый в свой край. Порадовала его подготовка как краеведа. Он очень погружён в тему Байкала. Маршрут составлен грамотно. Все, что планировали, все осмотрели. Безопасность на высоте. Всем рекомендую маршрут и Экскурсовода.
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Ирина
Путешествие действительно большое! Но это просто потрясающие виды. . Камера не передаёт всю красоту острова и самого озера. Выехали на экскурсию в 6:30 утра, а вернулись только к половине первого ночи. Уставшие, но с сильными впечатлениями от увиденного. Александр прекрасный рассказчик, отвечает на все интересующие вопросы, знает много интересного. Как экскурсовода рекомендую обязательно.
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Е
Екатерина
Благодарны Александру, за наш незабываемый день! Все понравилось, знает мне кажется абсолютно все! Любит свой край и экскурсия была с уважением к Байкалу, без дикостей в виде кидания льдин и вырубания минилунок для пития коктейлей и фото для соцсетей. Мы уважительно обошлись с тем, куда нам позволили попасть. Это очень важно для природы! Советую абсолютно!
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