Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!

Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года

Александр
Александр – Гид из Иркутска
Байкал — живой организм, и в этой экскурсии 🧭 вы отправитесь к его сердцу.

Путь на остров 🏝️ из Иркутска нелегкий, но такое путешествие покажет вам великое озеро во всем многообразии, ведь Ольхон — это Байкал в миниатюре.

Захватывающие панорамы со скал, сакральные места, гладь воды и нерпы или ледовые трещины и гроты: в этот день вы познаете и полюбите море 🌊 Сибири.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 25 000 ₽ за экскурсию

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Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!

Что вас ожидает

Дорога до Ольхона — знакомство с традициями края
Первую часть пути мы преодолеем по старинному Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. Остановки будут у шаманского капища на вершине горы ⛰️ Капсал и у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский. Это поможет вам понять, как живут, во что верят и о чем думают люди в столь многонациональном районе России.

В Баяндае мы резко повернем на восток и отправимся к Байкалу. Проедем через горный перевал, на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда мы постепенно спустимся в Тажеранские степи. Здесь, в устье реки Анга, вы откроете тайны старинных петроглифов. Остановимся мы и у памятника Хан Гуте Бабаю, хозяину Байкала в образе орла. Отсюда полюбуемся панорамой окрестностей.

Сердце Байкала — остров 🏝️ Ольхон с юга на север
Мы окажемся на берегу озера-моря в проливе Ольхонские ворота, которые отделяют нас от главной цели поездки паромной переправой. Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески. На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах. Вас ждут:

  • Мыс Бурхан (скала Шаманка) — одна из девяти Великих Святынь Азии и, по легенде, пристанище духа Байкала. Полюбовавшись Байкалом с открыток, пообедаем в кафе местной кухни 🥧 в поселке Хужир. После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь ⛪, картинную галерею и краеведческий музей 🖼.
  • Мыс Хобой — северная оконечность Ольхона. Летом, в тихую маловодную погоду здесь велик шанс увидеть очаровательных тюленей-нерп. Вы насладитесь головокружительными видами на самое широкое место озера и узнаете о сакральном Байкальском треугольнике.
  • Поселок Узуры — одно из четырех мест на скалистом восточном берегу Ольхона, где можно спуститься к воде. Мы поговорим о его названии, особенностях и глубочайшей точке Байкала.

Затем нам предстоит обратной путь до Иркутска с ужином в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это путешествие займет не менее 18 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)
  • Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую трекинговую обувь с защитой голеностопа

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт включен. В январе и апреле дополнительно оплачивается хивус для транспортировки на Ольхон и обратно — 800 руб. с человека.
  • Входные билеты 🎫 не включены: Хужирский краеведческий музей — 100 рублей с человека, рекреационный сбор за посещение заповедной территории — 300 руб. с человека
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 в Иркутске по договоренности
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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