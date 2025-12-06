Мини-группа
Лучший выборИз Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Путешествие в Аршан из Иркутска познакомит вас с красотами Бурятии, буддизмом и уникальными природными объектами. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
15 дек в 08:30
17 дек в 08:30
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2-дневное путешествие на ледяной Ольхон - из Иркутска
Гроты, наплески, катание на коньках и легенды зимнего Байкала
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
69 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь духовных традиций в Иркутске
Прикоснуться к учениям пяти мировых религий с гидом-религиоведом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 декабря 2025Замечательный,интересный,колоритный маршрут! Александр отличный гид!
- ССветлана27 октября 2025Программа полностью соответствует описанию. Отличная поездка на комфортном автомобиле, опытный водитель, знающий гид, узнала много нового, полезного и интересного!
- ООльга26 октября 2025Шикарная экскурсия прошла у нас с Александром.
Красивейшие виды, удивительные рассказы, отличная душевная обстановка.
Александр знакомил с интересными фактами из жизни бурят,
- ЕЕкатерина17 октября 2025Александр, спасибо за экскурсию, хорошо провели время, съездили в красивые места! Рекомендую, все очень понравилось, отличное времяпрепровождение!
- ЮЮлия11 октября 2025Все прошло хорошо. Программа составлена грамотно и комфортно. Мы посетили очень красивые места
- ООльга18 сентября 2025Ездили с друзьями в мини группе на эту экскурсию, все прошло отлично!
Александр заранее связался с нами, рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание+примерный график.
Поели в рекомендованном месте, нам все понравилось.
Сама экскурсия интересная, день прошел насыщенно.
Рекомендую!
- ИИрина9 сентября 202508.09.2025
Собираясь в путешествие к Саянам и изучив маршрут и отзывы, выбрала экскурсию Александра, но на момент бронирования на нужное нам
- ССветлана31 августа 202508.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром 😉 Выезжали из Иркутска
- ННадежда29 августа 2025Пишу отзыв по свежим впечатлениям💫
Экскурсия с Александром прошла как прогулка с близким другом: настолько было комфортно в общении, организационных моментах
- ВВиктория26 августа 2025Прекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговоры
- ООльга12 августа 2025Экскурсия была интересная, виды очень красивые, горы прекрасны) Мы посетили все, что запланировали: ступу, дацан, вулкан, водопад и ферму с
- ММарина9 августа 2025Влюбилась в долину Аршан благодаря интересному и позитивному рассказчику Александру. Длительная поездка оказалась легкой, комфортной и познавательной. Красивые места, впечатляющий водопад, вкусный и колоритный обед, дешевый и разнообразный монгольский рынок - все прекрасно!
- ААлла28 июля 2025Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная! В течение одного дня
- ААлина25 июля 2025Очень красивый маршрут, рекомендую экскурсию
К водопаду путь и правда тяжелый оказался
Но в целом все понравилось)
И с погодой повезло)
- ВВиталий20 июля 2025Основные моменты я выделил *
Предисловие: По мне лучше, один раз увидеть чем сто раз услышать или прочесть.
К сожалению нельзя объять
- ЗЗинаида19 июля 2025Спасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухший вулкан. . Ну и конечно обед в кафе Вершина, взяли блюда бурятской кухни, все очень вкусно.
- ИИнна11 июля 2025С погодой нам не повезло, но повезло с гидом - эрудированный, знающий много о родном крае от истории, природы до
- ММаргарита4 июля 2025Отличная поездка получилась! Столько интересных мест за один день! Покатались, как на сафари, по Тажеранским степям, карабкались в горы, спускались
- ААхметшина2 июля 2025Хорошая поездка на 1 день.
- ЕЕвгения1 июля 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Узнала много интересного и нового для себя. Тункинская долина и хребет Восточные Саяны - невероятной
