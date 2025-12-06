Мои заказы

Иркутский дацан – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Иркутский дацан» в Иркутске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
На машине
11 часов
71 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Путешествие в Аршан из Иркутска познакомит вас с красотами Бурятии, буддизмом и уникальными природными объектами. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
15 дек в 08:30
17 дек в 08:30
8000 ₽ за человека
Малое море Байкала и Тажеранские степи
На машине
13 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
2-дневное путешествие на ледяной Ольхон - из Иркутска
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2-дневное путешествие на ледяной Ольхон - из Иркутска
Гроты, наплески, катание на коньках и легенды зимнего Байкала
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
69 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путь духовных традиций в Иркутске
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь духовных традиций в Иркутске
Прикоснуться к учениям пяти мировых религий с гидом-религиоведом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Замечательный,интересный,колоритный маршрут! Александр отличный гид!
    Замечательный,интересный,колоритный маршрут! Александр отличный гид!Замечательный,интересный,колоритный маршрут! Александр отличный гид!Замечательный,интересный,колоритный маршрут! Александр отличный гид!
  • С
    Светлана
    27 октября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Программа полностью соответствует описанию. Отличная поездка на комфортном автомобиле, опытный водитель, знающий гид, узнала много нового, полезного и интересного!
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Шикарная экскурсия прошла у нас с Александром.

    Красивейшие виды, удивительные рассказы, отличная душевная обстановка.

    Александр знакомил с интересными фактами из жизни бурят,
    читать дальше

    посвящал нас в традиции буддизма, рассказывал о своем крае с искренней любовью.

    Посетили все локации, кроме вулкана - погода не позволила. Красота гор неописуема, водопад покорил своими видами. На равнине умиротворенно пасутся коровы и лошади, а маралы просто милахи. Дацан для меня стал важной достопримечательностью, узнать обычаи другой религии - значит окунуться в другой многогранный мир.

    Все прошло отлично, виды сами говорят за себя.

    Спасибо огромное Александру за перезагрузку - буду в ваших краях, спишемся:)

    Шикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с АлександромШикарная экскурсия прошла у нас с Александром
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Александр, спасибо за экскурсию, хорошо провели время, съездили в красивые места! Рекомендую, все очень понравилось, отличное времяпрепровождение!
  • Ю
    Юлия
    11 октября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Все прошло хорошо. Программа составлена грамотно и комфортно. Мы посетили очень красивые места
    Все прошло хорошо. Программа составлена грамотно и комфортно. Мы посетили очень красивые местаВсе прошло хорошо. Программа составлена грамотно и комфортно. Мы посетили очень красивые местаВсе прошло хорошо. Программа составлена грамотно и комфортно. Мы посетили очень красивые места
  • О
    Ольга
    18 сентября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Ездили с друзьями в мини группе на эту экскурсию, все прошло отлично!
    Александр заранее связался с нами, рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание+примерный график.
    Поели в рекомендованном месте, нам все понравилось.
    Сама экскурсия интересная, день прошел насыщенно.
    Рекомендую!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    08.09.2025
    Собираясь в путешествие к Саянам и изучив маршрут и отзывы, выбрала экскурсию Александра, но на момент бронирования на нужное нам
    читать дальше

    число группа была уже набрана. И Александр организовал для нас вторую машину с водителем и гидом Дмитрием, который весь путь до Аршана и обратно рассказывал нам о местности и народе Бурятии, отвечал на возможные вопросы, и как водитель обеспечил комфортную поездку.
    С погодой нам очень повезло, тучки прошли стороной, а под конец экскурсии Саяны провожали нас солнечной погодой.
    На остановках Александр дополнял рассказы Дмитрия, так что информации много, красивейших видов гор и полей насмотрелись и конечно запечатлели на снимки. А еще и посетили ванный корпус Аршана и расслабились в минеральных ваннах.
    Спасибо Александру и Дмитрию за интересную и комфортную поездку!

    08.09.202508.09.202508.09.202508.09.202508.09.202508.09.2025
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром 😉 Выезжали из Иркутска
    читать дальше

    в дождь, но по мере приближения к Аршану распогодилось и в итоге вышло солнышко и даже облака над Саянами приоткрыли нам горные вершины)) Слушали интересные рассказы Александра и с удовольствием побывали на всех запланированных локациях. Необычно для меня было посещение буддийского дацана, понравились благородные маралы. Трудный, но живописный подъем вдоль горной речки Кынгарга привёл нас к чудесному водопаду. Ну и конечно попили водичку из минеральных источников и не обошли вниманием Монгольский рынок с целебными травами с Саянских гор и прочими товарами. Закончили путешествие праздником для наших пустых животов вкусным обедом из блюд бурятской кухни. Спасибо за интересную экскурсию и море положительных эмоций!

    08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром08.08.2025 Отличная экскурсия в Аршан! Поездка на комфортном автомобиле с не менее комфортным в общении Александром
  • Н
    Надежда
    29 августа 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Пишу отзыв по свежим впечатлениям💫
    Экскурсия с Александром прошла как прогулка с близким другом: настолько было комфортно в общении, организационных моментах
    читать дальше

    и на дороге.
    Погода встретила нас дождём, но по мере приближения к Аршану, значительно улучшилась.
    Мы были в гостях у маралов, посетили дацан Дэчен Равжалин, набрали минеральной воды в самом посёлке. Особенным удовольствием были прогулки по местному рынку и путь до водопада. Даже получилось принять ванну с очень приятной минеральной водой (хотя изначально я не планировала, но после ни секунды не пожалела:))
    Александр всю дорогу рассказывал нам про местности, их историю, религию и отвечал на все вопросы, появляющиеся по ходу.
    На выезде из Аршана нас провожали выглядывающие из тумана Саяны.
    Я решила, что обязательно вернусь в Аршан, но уже в зимнее время 🤗

  • В
    Виктория
    26 августа 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Прекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговоры
    Прекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговорыПрекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговорыПрекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговорыПрекрасный гид и прекрасные Саяны😍 тур очень понравился, неспешный, душевный, под интересные разговоры
  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Экскурсия была интересная, виды очень красивые, горы прекрасны) Мы посетили все, что запланировали: ступу, дацан, вулкан, водопад и ферму с
    читать дальше

    маралами. Наш гид Дмитрий рассказал нам много интересного об истории, культуре и современной жизни в Бурятии. Дорога к водопаду очень живописная, пахнет соснами, по дорожкам бегают бурундучки. Попробовали минеральную воду из источников и даже приняли ванну. На мараловой ферме была возможность погладить оленей и пофотографироваться с ними. Машина была очень комфортная, но стоит быть готовыми к длительному переезду. Все понравилось! Спасибо!

  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Влюбилась в долину Аршан благодаря интересному и позитивному рассказчику Александру. Длительная поездка оказалась легкой, комфортной и познавательной. Красивые места, впечатляющий водопад, вкусный и колоритный обед, дешевый и разнообразный монгольский рынок - все прекрасно!
    Влюбилась в долину Аршан благодаря интересному и позитивному рассказчику Александру. Длительная поездка оказалась легкой, комфортной иВлюбилась в долину Аршан благодаря интересному и позитивному рассказчику Александру. Длительная поездка оказалась легкой, комфортной иВлюбилась в долину Аршан благодаря интересному и позитивному рассказчику Александру. Длительная поездка оказалась легкой, комфортной и
  • А
    Алла
    28 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная! В течение одного дня
    читать дальше

    - масса впечатлений! Сначала - красивейшая дорога до Култука, места, где начинается Байкал. Потом - красивейшая дорога вдоль Саянского хребта. По пути побывали в кратере потухшего вулкана, как будто несколько тысяч лет назад - очень круто! По дороге Александр рассказывал очень много интересного: об истории, о географии, о природе, о людях Тункинской долины. По приезду в Аршан нас попугали грозой и дождем черные тучи, идущие из распадка. Но отделались легким испугом, упало всего несколько капель, погремело где-то вдалеке. Погуляли по монгольскому рынку, купили монгольский чай и местные травы. И отправились на водопад. Путь очень комфортный - настилы, лестницы, кругом красота. Еще приняли минеральную ванну - отдельное спасибо! И вишенка на торте - вкуснейший обед в кафе "Вершина" - позы, хушуры, чай с саган-дайля. Резюме: прекрасная поездка в мини группе на комфортном автомобиле с прекрасным гидом! Александр, спасибо!! Успехов Вам!

    Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!Это была моя первая экскурсия в поездке в Иркутск и на Байкал. И она была классная!
  • А
    Алина
    25 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Очень красивый маршрут, рекомендую экскурсию
    К водопаду путь и правда тяжелый оказался
    Но в целом все понравилось)
    И с погодой повезло)
    Очень красивый маршрут, рекомендую экскурсиюОчень красивый маршрут, рекомендую экскурсиюОчень красивый маршрут, рекомендую экскурсию
  • В
    Виталий
    20 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Основные моменты я выделил *
    Предисловие: По мне лучше, один раз увидеть чем сто раз услышать или прочесть.
    К сожалению нельзя объять
    читать дальше

    необъятное, подумали мы с любимой изучая возможные экскурсии в Иркутске на остаток дней прибывания. И наш выбор выпал на экскурсию на Аршан. *Причем на платформе есть несколько вариантов, но мы выбрали поездку на комфортабельном японском автомобиле с гидом Александром.

    Глава первая. Начало

    С первых минут моя любовь заволновалась не понимая куда была отправлена предоплата, но на почту моментально приходит ваша бронь экскурсии.
    Ближе к дате мероприятия с нами связался *Александр для подтверждения места и времени встречи. Рассказал о предстоящий экскурсии, как подготовиться к мероприятию. Забота - это приятно…

    Глава вторая: Встреча.

    Примерно за 30 минут до встречи, Александр созвонился с нами для уточнения все ли у нас в силе и без перемен. Снова момент заботы о гостях.
    И вот момент встречи.
    *Как и было ранее сказано автомобиль действительно комфортабелен, у каждого отдельно место, все чистенько, комфортная температура в салоне. Кстати если Вам жарко или холодно об этом можно попросить Александра и температура будет урегулирована.
    *Александр очень тактичен, вежлив, обаятелен, добр, с чувством юмора, да и в целом с первых минут складывается впечатление, что ты попал к профессионалу своего дела.
    Он еще раз со всеми познакомился, напомнил наш план действий и мы отправились в добрый путь!
    Интересный момент, во время поездки в салоне автомобиля можно есть и пить и даже выпивать. Гадить только не надо проявите уважение к хозяину автомобиля.

    Глава третья: экскурсия.

    Поедите вы самостоятельно, выберите ли другую компанию для данной экскурсии, я уверен, что красоты будут те же. Природа никуда не денется.
    Однако, очень важно кто будет Вам проводить и как.
    Александр, вам просто лайк! 👍🏻
    *Очень информативно, очень интересно и очень познавательно.

    Глава четвертая. Аршан.

    Красиво, минерально, интересно.
    Рынок, очень насыщен различными товарами хоть в целом у всех все одно и тоже и по ценам одинаково. Выбор за вами, что и у кого вы будите покупать.
    *Но если попросить Александра, он подскажет очень хорошее место где можно взять Травки (разрешенной на территории РФ). Напомню там на каждом шагу травы. Просто продавец к которого нам подсказали, очень внимателен к твоим запросам, подробно рассказала как использовать чаи. Создалось чувство, что о тебе заботятся, а не впаривают свой продукт.
    Набравшись впечатлений от красот, покормив бурундуков, приняв минеральную ванную. У нас естественно разгулялся сумасшедший аппетит.

    Там достаточно много различных заведений, но зачем испытывать судьбу:), вам еще обратно возвращаться. И поскольку до момента выбора заведения *Александр вызывал только доверие, то и в кафе мы пошли где он сам заказывал себе еду. И вот именно там мы по-настоящему поняли с любимой, что такое вкусные Позы и чебурек. Секрет в мясе, необыкновенно вкусное. Жизнь разделилась до и после. Конечно за неделю пребывания в Иркутске и на острове Ольхон, мы приелись и подустали от Поз. Но в этом кафе они Супер Мощные… попробуйте хотя бы одну, и вот вы уже заказываете еще парочку.

    Глава пятая. Возвращение.

    *Лично я абсолютно не жалею, что оправился на данную экскурсию, особенно что мы выбрали Александра.

  • З
    Зинаида
    19 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Спасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухший вулкан. . Ну и конечно обед в кафе Вершина, взяли блюда бурятской кухни, все очень вкусно.
    Спасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухшийСпасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухшийСпасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухшийСпасибо Александру за интересную познавательную экскурсию! Очень впечатлило все, что увидели - горы, лес, водопад, потухший
  • И
    Инна
    11 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    С погодой нам не повезло, но повезло с гидом - эрудированный, знающий много о родном крае от истории, природы до
    читать дальше

    экономического развития и традиций. Александр, огромное спасибо! Влюбились в бурятскую кухню. Теперь надо учиться самим такое готовить. Как много мы не знаем об уголках своей страны! Горы и природа очаровали. Воздух - пить можно. Даже дождь не испортил впечатлений, а Александр своими рассказами скрасил день.

    С погодой нам не повезло, но повезло с гидом - эрудированный, знающий много о родном краеС погодой нам не повезло, но повезло с гидом - эрудированный, знающий много о родном краеС погодой нам не повезло, но повезло с гидом - эрудированный, знающий много о родном крае
  • М
    Маргарита
    4 июля 2025
    Малое море Байкала и Тажеранские степи
    Отличная поездка получилась! Столько интересных мест за один день! Покатались, как на сафари, по Тажеранским степям, карабкались в горы, спускались
    читать дальше

    в пещеры, два раза искупались в Байкале, видели наскальные рисунки, посетили карьер по добыче мрамора и много ещё чего интересного было. Влюбились просто в эти места. Спасибо Александру за эту насыщенную и очень интересную поездку. В течение всей экскурсии он рассказывал нам обо всем, что нас окружало. Настоящий экскурсовод. Человек, который очень любит свой край и делает всё, чтобы его полюбили и мы с вами. Спасибо, Александр!

  • А
    Ахметшина
    2 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Хорошая поездка на 1 день.
  • Е
    Евгения
    1 июля 2025
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Узнала много интересного и нового для себя. Тункинская долина и хребет Восточные Саяны - невероятной
    читать дальше

    красоты место. Мы поднялись к 1-му водопаду реки Кынгарга - это целое приключение! Наш гид Александр - очень знающий человек и хороший рассказчик. Поездка была долгой (11 часов), но не утомительной, потому что автомобиль был большой и очень комфортный. Спасибо. 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иркутский дацан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
  2. Малое море Байкала и Тажеранские степи
  3. 2-дневное путешествие на ледяной Ольхон - из Иркутска
  4. Путь духовных традиций в Иркутске
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Ангара
  6. Московские ворота
  7. Тункинская долина
  8. Знаменский монастырь
  9. Спасская церковь
  10. 130 Квартал
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Иркутский дацан" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Иркутский дацан», 77 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль