Увлекательное и активное путешествие по летнему Байкалу.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Прогулка на катере

Встречаемся с группой в аэропорту Иркутска (в 9:30) и начинаем наше путешествие на Байкал! Посетим музей деревянного зодчества Тальцы. Поднимемся на камень Черского, чтобы посмотреть на исток Ангары. Совершим прогулку на катере по Байкалу вдоль Кругобайкальской железной дороги. Прогуляемся по Листвянке и встретим наш первый закат над озером. Питание: обед и ужин.

2 день Пеший поход по Байкальской тропе

Сегодня у нас активный и насыщенный день. После завтрака начинаем наш пеший поход по Большой байкальской тропе. Это уникальный и живописный маршрут, который проходит по тропе рядом с Байкалом. Мы пройдем около 20 км до п. Большие Коты. День единения с природой, мы будем активно передвигаться, любоваться окружающей красотой, отдыхать по пути. Пикниковый обед будет в ходе маршрута, на берегу Байкала. Наш конечный пункт – п. Большие коты, откуда на катере вернемся в Листвянку (30-40 минут). Возвращение на базу, ужин, отдых. Питание: завтрак, обед-ланч-бокс, ужин.

3 день Остров Ольхон

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон. По дороге мы сделаем остановку в этно-комплексе Золотая орда, где поближе познакомимся с бурятской культурой и попробуем блюда национальной кухни. Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров. Приезд в п. Хужир, размещение в отеле. После небольшого отдыха нас ждет экскурсия к скале Шаманка. Скала издревле является сакральным местом для шаманистов всего Прибайкалья. Это одно из мест силы, где вы можете почувствовать сильную байкальскую энергетику. Питание: завтрак, обед, ужин.

4 день Поездка на джипах по Ольхону

Сегодня знакомимся с северной частью острова. Прокатимся по самым красивым местам Ольхона. Живописные пляжи, невероятные деревья, песчаные дюны, обрывистые скалы и виды, от которых захватывает дух – сегодня будет чему удивиться! Вы увидите, как меняется цвет байкальской воды, от бирюзового до глубокого синего. Сегодня будет ехать на автомобиле по ольхонским дорогам, гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, делать много крутых фотографий. Самые смелые могут искупаться и почувствовать прохладу байкальской воды. Вечером (в 17:00-18:00) мы вернемся в п. Хужир, ужинаем. После ужина вы можете прогуляться по берегу и встретить закат. Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

5 день Бухты южного Ольхона. Скалы Трезубец

У нас впереди еще один насыщенный день! Сегодня на катере мы совершим прогулку к острову Огой. По дороге, если нам повезет, увидим байкальских нерп, которые вылазят на камни и греются на солнце. Прибыв на Огой, поднимемся к установленной на нем буддийской ступе Просветления. По поверью, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется. После экскурсии вернемся в Хужир на обед. После обеда мы отправляемся в Иркутск. По приезду в Иркутск нас ждет заселение в отель и заключительный ужин. Поделимся нашими впечатлениями от тура, фотографиями и, конечно, планами новых путешествий! В 5 день необходимо заранее собрать чемоданы и сумки, перед началом экскурсии. Питание: завтрак, обед и ужин.

6 день Отъезд