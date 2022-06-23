Активный отдых на Байкале

Увлекательное и активное путешествие по летнему Байкалу

5
3 отзыва
Увлекательное и активное путешествие по летнему Байкалу.
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
Ближайшие даты:
14
июл
09
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Листвянку, Тальцы, поднимемся на камень Черского;
  • прогуляемся на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги;
  • совершим пеший поход по Большой байкальской тропе;
  • на джипах прокатимся по Тажеранским степям;
  • откроем для себя удивительные красоты острова Ольхон;
  • посетим остров Огой и буддийскую ступу;
  • попробуем блюда сибирской кухни;
  • влюбимся в Байкал, почувствуем его мощь и энергетику, перезагрузим сознание.

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Прогулка на катере

Встречаемся с группой в аэропорту Иркутска (в 9:30) и начинаем наше путешествие на Байкал!

Посетим музей деревянного зодчества Тальцы.

Поднимемся на камень Черского, чтобы посмотреть на исток Ангары.

Совершим прогулку на катере по Байкалу вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Прогуляемся по Листвянке и встретим наш первый закат над озером.

Питание: обед и ужин.

Встреча. Прогулка на катереВстреча. Прогулка на катереВстреча. Прогулка на катереВстреча. Прогулка на катере
2 день
Пеший поход по Байкальской тропе

Сегодня у нас активный и насыщенный день.

После завтрака начинаем наш пеший поход по Большой байкальской тропе.

Это уникальный и живописный маршрут, который проходит по тропе рядом с Байкалом.

Мы пройдем около 20 км до п. Большие Коты.

День единения с природой, мы будем активно передвигаться, любоваться окружающей красотой, отдыхать по пути.

Пикниковый обед будет в ходе маршрута, на берегу Байкала.

Наш конечный пункт – п. Большие коты, откуда на катере вернемся в Листвянку (30-40 минут).

Возвращение на базу, ужин, отдых.

Питание: завтрак, обед-ланч-бокс, ужин.

Пеший поход по Байкальской тропеПеший поход по Байкальской тропеПеший поход по Байкальской тропеПеший поход по Байкальской тропе
3 день
Остров Ольхон

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон.

По дороге мы сделаем остановку в этно-комплексе Золотая орда, где поближе познакомимся с бурятской культурой и попробуем блюда национальной кухни.

Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.

Приезд в п. Хужир, размещение в отеле.

После небольшого отдыха нас ждет экскурсия к скале Шаманка.

Скала издревле является сакральным местом для шаманистов всего Прибайкалья.

Это одно из мест силы, где вы можете почувствовать сильную байкальскую энергетику.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день
Поездка на джипах по Ольхону

Сегодня знакомимся с северной частью острова.

Прокатимся по самым красивым местам Ольхона. 

Живописные пляжи, невероятные деревья, песчаные дюны, обрывистые скалы и виды, от которых захватывает дух – сегодня будет чему удивиться!

Вы увидите, как меняется цвет байкальской воды, от бирюзового до глубокого синего.

Сегодня будет ехать на автомобиле по ольхонским дорогам, гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, делать много крутых фотографий.

Самые смелые могут искупаться и почувствовать прохладу байкальской воды.

Вечером (в 17:00-18:00) мы вернемся в п. Хужир, ужинаем.

После ужина вы можете прогуляться по берегу и встретить закат.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Поездка на джипах по ОльхонуПоездка на джипах по ОльхонуПоездка на джипах по Ольхону
5 день
Бухты южного Ольхона. Скалы Трезубец

У нас впереди еще один насыщенный день!

Сегодня на катере мы совершим прогулку к острову Огой. 

По дороге, если нам повезет, увидим байкальских нерп, которые вылазят на камни и греются на солнце.

Прибыв на Огой, поднимемся к установленной на нем буддийской ступе Просветления. 

По поверью, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется. 

После экскурсии вернемся в Хужир на обед.

После обеда мы отправляемся в Иркутск.

По приезду в Иркутск нас ждет заселение в отель и заключительный ужин.

Поделимся нашими впечатлениями от тура, фотографиями и, конечно, планами новых путешествий!

В 5 день необходимо заранее собрать чемоданы и сумки, перед началом экскурсии.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Бухты южного Ольхона. Скалы ТрезубецБухты южного Ольхона. Скалы ТрезубецБухты южного Ольхона. Скалы ТрезубецБухты южного Ольхона. Скалы Трезубец
6 день
Отъезд

Завтрак и трансфер в аэропорт.

Мы желаем вам хорошего пути и до новых встреч!

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • в Листвянке (2 ночи) – отель "Байкальский кедр" или аналогичный;
  • на Ольхоне (2 ночи) – мини-отель "Байкал" или аналогичный;
  • в Иркутске (1 ночь) – отель "Байкал Форест" или аналогичный.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.:

Двухместное размещение Доплата за одноместное размещение
69 900 12 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту (или на жд вокзале Иркутска)
  • Трансфер Иркутск- Листвянка
  • Экскурсия по музею Тальцы
  • Билеты на кресельный подъемник на обзорную площадку на камень Черского
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД
  • Обзорная экскурсия по Листвянке
  • Размещение в отеле в Листвянке (2 ночи)
  • Пеший поход по Большой Байкальской тропе
  • Билеты на теплоход Большие коты - Листвянка
  • Трансфер Листвянка - паромная переправа на Ольхон на джипах
  • Экскурсия по Тажеранским степям (на джипах)
  • Трансфер паромная переправа - п. Хужир (Уаз)
  • Размещение в отеле на Ольхоне (2 ночи)
  • Пешая экскурсия к скале Шаманка
  • Экскурсия по северу Ольхона (мыс Три брата, мыс Хобой, падь Узуры на Уазах)
  • Экскурсия на остров Огой на катере
  • Питание по программе (1 день: обед и ужин, 2 день: завтрак, обед ланч-бокс, ужин, 3 день: завтрак, обед, ужин, 4 день: завтрак, обед-пикник, ужин, 5 день: завтрак, обед, ужин, 6 день завтрак)
  • Трансфер Ольхон-Иркутск (микроавтобус)
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
  • Страховка
  • Сопровождение гида по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Дополнительное питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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