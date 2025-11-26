За один день вы насладитесь красотами Южного Байкала и Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири. Увидите могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады. Скинете десяток лет в источниках Аршана и оцените бурятский колорит.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Иркутска

Начинаем движение по легендарному тракту — Кругобайкальской дороге.

9:30— Южный Байкал и посёлок Култук

На ходу оценим виды южной оконечности великого озера и на старинный посёлок. Сделаем красочные фото на память.

10:30–11:30 — переезд в Бурятию

По пути — увлекательные истории гида о тайнах и легендах этих мест. Короткая остановка у Шаманского мыса — места силы с богатой историей.

11:30 — ступа Множества Дверей Счастья

Первое знакомство с бурятским буддизмом. Отсюда перед нами откроются величественные панорамы Тункинской долины на фоне острых пиков Восточного Саяна.

12:30–14:30 — посёлок Аршан: водопады, дацан и буузы

Прогулка к водопаду на реке Кынгарга по благоустроенной тропе через хвойный лес. Наслаждаемся чистейшим воздухом и доходим до первого водопада. Набираем и пробуем воду из разных источников Аршана, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и целебные свойства.

14:30 — обед в кафе национальной кухни

Обязательно пробуем знаменитые буузы (позы) и другие бурятские или русские блюда. Для желающих — огромные свежие чебуреки.

14:30–15:00 — Хойморский дацан

Совершим символический обряд очищения и улучшения кармы.

15:30–16:30 — монгольский рынок в Тунке

Здесь можно приобрести байкальские целебные травы, изделия из шерсти яка и верблюда, монгольский кашемир, сувениры и многое другое.

17:00–17:30 — знакомство с маралами

На выезде из Аршана заезжаем к мараловодческому хозяйству. У нас будет возможность увидеть этих благородных оленей вблизи, узнать об их пользе и, если повезет, даже погладить.

18:00–19:00 — купание в термальных источниках курорта «Аршан»

Финальный аккорд дня. Идеальный способ снять усталость и зарядиться энергией перед обратной дорогой.

19:00 — выезд в сторону Иркутска

21:30–22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

Общая протяжённость маршрута 500 км

Экскурсия проводится на Citroen Grand Picasso (4 пассажирских места) или другом удобном автомобиле

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

