Из Иркутска - к целебным источникам, буддийским святыням и горным водопадам
За один день вы насладитесь красотами Южного Байкала и Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири.
Увидите могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады. Скинете десяток лет в источниках Аршана и оцените бурятский колорит.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Иркутска
Начинаем движение по легендарному тракту — Кругобайкальской дороге.
9:30— Южный Байкал и посёлок Култук
На ходу оценим виды южной оконечности великого озера и на старинный посёлок. Сделаем красочные фото на память.
10:30–11:30 — переезд в Бурятию
По пути — увлекательные истории гида о тайнах и легендах этих мест. Короткая остановка у Шаманского мыса — места силы с богатой историей.
11:30 — ступа Множества Дверей Счастья
Первое знакомство с бурятским буддизмом. Отсюда перед нами откроются величественные панорамы Тункинской долины на фоне острых пиков Восточного Саяна.
12:30–14:30 — посёлок Аршан: водопады, дацан и буузы
Прогулка к водопаду на реке Кынгарга по благоустроенной тропе через хвойный лес. Наслаждаемся чистейшим воздухом и доходим до первого водопада. Набираем и пробуем воду из разных источников Аршана, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и целебные свойства.
14:30 — обед в кафе национальной кухни
Обязательно пробуем знаменитые буузы (позы) и другие бурятские или русские блюда. Для желающих — огромные свежие чебуреки.
14:30–15:00 — Хойморский дацан
Совершим символический обряд очищения и улучшения кармы.
15:30–16:30 — монгольский рынок в Тунке
Здесь можно приобрести байкальские целебные травы, изделия из шерсти яка и верблюда, монгольский кашемир, сувениры и многое другое.
17:00–17:30 — знакомство с маралами
На выезде из Аршана заезжаем к мараловодческому хозяйству. У нас будет возможность увидеть этих благородных оленей вблизи, узнать об их пользе и, если повезет, даже погладить.
18:00–19:00 — купание в термальных источниках курорта «Аршан»
Финальный аккорд дня. Идеальный способ снять усталость и зарядиться энергией перед обратной дорогой.
19:00 — выезд в сторону Иркутска
21:30–22:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
Общая протяжённость маршрута 500 км
Экскурсия проводится на Citroen Grand Picasso (4 пассажирских места) или другом удобном автомобиле
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Тункинский национальный парк — 200 ₽
Обед: средний чек 700 ₽
Вход на мараловую ферму — 600 ₽
Купание в термальном бассейне/ванне — 500 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 496 туристов
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях нашей команды мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом. Но самое главное, мы покажем вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.