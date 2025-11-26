Мои заказы

Аршан по максимуму, или Сайн байна, Бурятия

Из Иркутска - к целебным источникам, буддийским святыням и горным водопадам
За один день вы насладитесь красотами Южного Байкала и Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири.

Увидите могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады. Скинете десяток лет в источниках Аршана и оцените бурятский колорит.
Аршан по максимуму, или Сайн байна, Бурятия© Владислав
Аршан по максимуму, или Сайн байна, Бурятия© Владислав
Аршан по максимуму, или Сайн байна, Бурятия© Владислав

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Иркутска

Начинаем движение по легендарному тракту — Кругобайкальской дороге.

9:30— Южный Байкал и посёлок Култук

На ходу оценим виды южной оконечности великого озера и на старинный посёлок. Сделаем красочные фото на память.

10:30–11:30 — переезд в Бурятию

По пути — увлекательные истории гида о тайнах и легендах этих мест. Короткая остановка у Шаманского мыса — места силы с богатой историей.

11:30 — ступа Множества Дверей Счастья

Первое знакомство с бурятским буддизмом. Отсюда перед нами откроются величественные панорамы Тункинской долины на фоне острых пиков Восточного Саяна.

12:30–14:30 — посёлок Аршан: водопады, дацан и буузы

Прогулка к водопаду на реке Кынгарга по благоустроенной тропе через хвойный лес. Наслаждаемся чистейшим воздухом и доходим до первого водопада. Набираем и пробуем воду из разных источников Аршана, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и целебные свойства.

14:30 — обед в кафе национальной кухни

Обязательно пробуем знаменитые буузы (позы) и другие бурятские или русские блюда. Для желающих — огромные свежие чебуреки.

14:30–15:00 — Хойморский дацан

Совершим символический обряд очищения и улучшения кармы.

15:30–16:30 — монгольский рынок в Тунке

Здесь можно приобрести байкальские целебные травы, изделия из шерсти яка и верблюда, монгольский кашемир, сувениры и многое другое.

17:00–17:30 — знакомство с маралами

На выезде из Аршана заезжаем к мараловодческому хозяйству. У нас будет возможность увидеть этих благородных оленей вблизи, узнать об их пользе и, если повезет, даже погладить.

18:00–19:00 — купание в термальных источниках курорта «Аршан»

Финальный аккорд дня. Идеальный способ снять усталость и зарядиться энергией перед обратной дорогой.

19:00 — выезд в сторону Иркутска

21:30–22:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Общая протяжённость маршрута 500 км
  • Экскурсия проводится на Citroen Grand Picasso (4 пассажирских места) или другом удобном автомобиле
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Тункинский национальный парк — 200 ₽
  • Обед: средний чек 700 ₽
  • Вход на мараловую ферму — 600 ₽
  • Купание в термальном бассейне/ванне — 500 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 496 туристов
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях нашей команды мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом. Но самое главное, мы покажем вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.

