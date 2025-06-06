Узнайте об истории Кругоморского тракта и КБЖД, посетите буддийские святыни и насладитесь тишиной тайги. Прогулка по экотропам и посещение мараловой фермы оставят яркие впечатления. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в природу и культуру Бурятии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞️ Горячие источники и водопады
- 🕌 Буддийские святыни
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Кругоморский тракт
- Шелехов
- Култук
- Слюдянка
- Тункинская долина
- Буддийская ступа Даши Гоман
- Бальнеологический курорт Аршан
- Водопад на реке Кынгарга
- Старый Хойморский дацан Бодхихарма
- Долина потухших вулканов
- Мараловая ферма
- Посёлок Жемчуг
Описание экскурсии
Кругоморский тракт. Я познакомлю вас с историей главной сухопутной дороги, соединившей Россию с Китаем и Дальним Востоком.
Шелехов. Вы узнаете об освоении Дальнего Востока и Русской Америки.
Култук. Старинный посёлок в южной части Байкала.
Слюдянка. Я поделюсь историей Кругобайкальской железной дороги и покажу уникальный мраморный вокзал.
Тункинская долина — невиданной красоты и безмятежности место, раскинувшееся между грядами гор.
Буддийская ступа Даши Гоман или буддийский комплекс «Множество дверей счастья» — святое место.
Бальнеологический курорт Аршан — высокие горы, цветущая зелень, бурные реки и чистый воздух Бурятии.
Водопад на реке Кынгарга, к которому можно подойти по экотропе вдоль берега.
Старый Хойморский дацан Бодхихарма в живописном месте у подножия Саян.
Долина потухших вулканов. Вы увидите вулкан Тальская вершина — крупнейший из девяти вулканов этой группы.
Мараловая ферма, где можно познакомиться с благородными животными.
Посёлок Жемчуг с целебными термальными источниками, в которых можно искупаться.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Renault Duster
- Пешеходные переходы несложные и подойдут путешественникам любого уровня подготовки
- Общая протяжённость маршрута поездки — 500 км
Дополнительные расходы
- Купание в горячих источниках — от 250 ₽
- Вход на мараловую ферму — 300 ₽
Три чудесных дня пролетели как один в компании с Дмитрием при знакомстве с Байкалом Благодаря нашему гиду мы увидели красоты просторов Тажеранских степей, мраморного карьера,