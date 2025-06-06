читать дальше

супругу на 26 марта. Привлекло то, что тур индивидуальный для СВОЕЙ компании. За двоих 17000 руб., что собственно включает в себя по сути только проезд. Дмитрий связался заранее, договорились, все в порядке, пошел на встречу и начали поездку в 8:15.

Наступает утро поездки, мы выходим, нас встречает Дмитрий и подводит к автомобилю, в котором уже сидят двое попутчиков, не из НАШЕЙ компании. То есть два других путешественника, которые не через трипстер, а как они мне сказали через знакомых Дмитрия присоединились к поездке. Два взрослых путешественника уже само собой заняли лучшие места в машине - мужчина сел спереди, женщина за ним, Дмитрий за рулем. Здорово! Остаются нам два места сзади. Важно сказать о том, что за Дмитрием, увы, сидеть вообще было очень тяжело, он отодвигал свое водительское кресло очень глубоко, таким образом сзади пассажиру фактически не оставалось места для ног. Автомобиль Дмитрия Renault Duster - НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 5 ВЗРОСЛЫХ ПАССАЖИРОВ!!! Я дважды просила Дмитрия отодвинуть его водительское кресло ближе, но просьба оба раза была проигнорирована, только один раз он поднял спинку кресла чуть поближе. Если Вам самому требуется много места, тогда не надо обманывать людей, брать с них деньги и набивать в свою машину как кильки в бочке. Я всегда думала, что туры на трипстере представляют люди, которые заботятся о комфорте своих путешественников. Эта поездка была очень тяжелой, ехать 500 км в в таком "сжатом" состоянии было невыносимо. Очень испортило наше впечатление!

Места долины безусловно красивые, стоят посещения. Мы посетили вокзал в Слюдянке, делали остановки пока ехали, в пос. Аршан. Дацан не впечатлил, сам храм был закрыт, ну а территория, честно говоря, нам ни о чем не говорит. Красивая экотропа, ведущая к водопаду. Термальные источники - полное разочарование - очень грязно и неприятно. Я не советую там купаться. Полная антисанитария.

Также, что я бы хотела добавить к отзыву, мне не хватило методичного рассказа о местах, в которых мы были. Дмитрий рассказывал какие-то бытовые истории "около темы", но все они были либо очень примитивны и неинтересны, либо очень спорны и недоказательны. Не хватило обычного исторического поля и хотя бы небольшого экскурса.

Таким образом, подводя итог, мне бы хотелось обратить внимание Трипстера и Дмитрия на формат экскурсии, все-таки она индивидуальная или наборная? И, пожалуйста, не надо портить людям впечатление и "набивать" в машину 5 взрослых людей. Цель Ваша ясна - заработать, но не забывайте о том, что люди едут за позитивными эмоциями и комфортом, выбирая Ваш тур. Желаю развития и всего доброго!