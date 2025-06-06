Мои заказы

Аршан - жемчужина Саянских гор

Откройте для себя великолепие Саянских гор: горячие источники, водопады и тишина тайги. Погрузитесь в историю и культуру региона
Вас ждёт незабываемое путешествие по Саянским горам, где вы увидите горячие источники, водопады и потухшие вулканы.

Узнайте об истории Кругоморского тракта и КБЖД, посетите буддийские святыни и насладитесь тишиной тайги. Прогулка по экотропам и посещение мараловой фермы оставят яркие впечатления. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в природу и культуру Бурятии
3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞️ Горячие источники и водопады
  • 🕌 Буддийские святыни
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📚 Интересные исторические факты
Аршан - жемчужина Саянских гор© Дмитрий
Аршан - жемчужина Саянских гор© Дмитрий
Аршан - жемчужина Саянских гор© Дмитрий
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Кругоморский тракт
  • Шелехов
  • Култук
  • Слюдянка
  • Тункинская долина
  • Буддийская ступа Даши Гоман
  • Бальнеологический курорт Аршан
  • Водопад на реке Кынгарга
  • Старый Хойморский дацан Бодхихарма
  • Долина потухших вулканов
  • Мараловая ферма
  • Посёлок Жемчуг

Описание экскурсии

Кругоморский тракт. Я познакомлю вас с историей главной сухопутной дороги, соединившей Россию с Китаем и Дальним Востоком.

Шелехов. Вы узнаете об освоении Дальнего Востока и Русской Америки.

Култук. Старинный посёлок в южной части Байкала.

Слюдянка. Я поделюсь историей Кругобайкальской железной дороги и покажу уникальный мраморный вокзал.

Тункинская долина — невиданной красоты и безмятежности место, раскинувшееся между грядами гор.

Буддийская ступа Даши Гоман или буддийский комплекс «Множество дверей счастья» — святое место.

Бальнеологический курорт Аршан — высокие горы, цветущая зелень, бурные реки и чистый воздух Бурятии.

Водопад на реке Кынгарга, к которому можно подойти по экотропе вдоль берега.

Старый Хойморский дацан Бодхихарма в живописном месте у подножия Саян.

Долина потухших вулканов. Вы увидите вулкан Тальская вершина — крупнейший из девяти вулканов этой группы.

Мараловая ферма, где можно познакомиться с благородными животными.

Посёлок Жемчуг с целебными термальными источниками, в которых можно искупаться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Renault Duster
  • Пешеходные переходы несложные и подойдут путешественникам любого уровня подготовки
  • Общая протяжённость маршрута поездки — 500 км

Дополнительные расходы

  • Купание в горячих источниках — от 250 ₽
  • Вход на мараловую ферму — 300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Аттестованный гид по Байкалу. Родился и вырос в Москве. Дошкольное детство провёл в Болгарии. Владею двумя десятками профессий. Проехал на автомобиле более 2 000 000 км по России и Европе.
читать дальше

Посетил 27 стран, 150+ городов. С 2020 живу на Байкале. Люблю людей и путешествия. Предлагаю широкий выбор мест и маршрутов — от сказочного Ольхона до Иволгинского дацана. Мы не только посмотрим невероятные красоты и наберёмся впечатлений, но и прикоснёмся к мощной энергии Байкала. Если правильно настроить камертон своей души, после общения с ним в жизни человека начинают происходить чудеса!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
А
Алексей
6 июн 2025
Были в Иркутске в начале июня.
Три чудесных дня пролетели как один в компании с Дмитрием при знакомстве с Байкалом Благодаря нашему гиду мы увидели красоты просторов Тажеранских степей, мраморного карьера,
читать дальше

залива Айя, арки желаний.
Мы получили море положительных эмоций и незабываемых впечатлений от живописных мест северного и южного Ольхона, услышали много историй, приобрели заряд бодрости и отличного настроения при общении с таким разносторонним и эрудированным человеком.
Отдельно хочется сказать большое спасибо Дмитрию за аккуратное вождение и внимательное отношение к любым нашим пожеланием в поездке.

Были в Иркутске в начале июня.Были в Иркутске в начале июня.Были в Иркутске в начале июня.Были в Иркутске в начале июня.Были в Иркутске в начале июня.Были в Иркутске в начале июня.
Валентина
Валентина
3 апр 2025
Увы, поездка нам не понравилась. Долго не хотела писать отзыв, но потом все-таки решила, что это требуется сделать. Бронировала данный тур 10 марта с целью организовать приятный отдых себе и
читать дальше

супругу на 26 марта. Привлекло то, что тур индивидуальный для СВОЕЙ компании. За двоих 17000 руб., что собственно включает в себя по сути только проезд. Дмитрий связался заранее, договорились, все в порядке, пошел на встречу и начали поездку в 8:15.
Наступает утро поездки, мы выходим, нас встречает Дмитрий и подводит к автомобилю, в котором уже сидят двое попутчиков, не из НАШЕЙ компании. То есть два других путешественника, которые не через трипстер, а как они мне сказали через знакомых Дмитрия присоединились к поездке. Два взрослых путешественника уже само собой заняли лучшие места в машине - мужчина сел спереди, женщина за ним, Дмитрий за рулем. Здорово! Остаются нам два места сзади. Важно сказать о том, что за Дмитрием, увы, сидеть вообще было очень тяжело, он отодвигал свое водительское кресло очень глубоко, таким образом сзади пассажиру фактически не оставалось места для ног. Автомобиль Дмитрия Renault Duster - НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 5 ВЗРОСЛЫХ ПАССАЖИРОВ!!! Я дважды просила Дмитрия отодвинуть его водительское кресло ближе, но просьба оба раза была проигнорирована, только один раз он поднял спинку кресла чуть поближе. Если Вам самому требуется много места, тогда не надо обманывать людей, брать с них деньги и набивать в свою машину как кильки в бочке. Я всегда думала, что туры на трипстере представляют люди, которые заботятся о комфорте своих путешественников. Эта поездка была очень тяжелой, ехать 500 км в в таком "сжатом" состоянии было невыносимо. Очень испортило наше впечатление!
Места долины безусловно красивые, стоят посещения. Мы посетили вокзал в Слюдянке, делали остановки пока ехали, в пос. Аршан. Дацан не впечатлил, сам храм был закрыт, ну а территория, честно говоря, нам ни о чем не говорит. Красивая экотропа, ведущая к водопаду. Термальные источники - полное разочарование - очень грязно и неприятно. Я не советую там купаться. Полная антисанитария.
Также, что я бы хотела добавить к отзыву, мне не хватило методичного рассказа о местах, в которых мы были. Дмитрий рассказывал какие-то бытовые истории "около темы", но все они были либо очень примитивны и неинтересны, либо очень спорны и недоказательны. Не хватило обычного исторического поля и хотя бы небольшого экскурса.
Таким образом, подводя итог, мне бы хотелось обратить внимание Трипстера и Дмитрия на формат экскурсии, все-таки она индивидуальная или наборная? И, пожалуйста, не надо портить людям впечатление и "набивать" в машину 5 взрослых людей. Цель Ваша ясна - заработать, но не забывайте о том, что люди едут за позитивными эмоциями и комфортом, выбирая Ваш тур. Желаю развития и всего доброго!

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
На машине
13 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Иркутска в солнечную Бурятию. Посетите Аршан, попробуйте бурятскую кухню и насладитесь видами Восточного Саяна
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
На машине
12 часов
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8400 ₽ за человека
Аршан - сокровище Тункинской долины
На машине
14 часов
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Аршан - сокровище Тункинской долины
Начало: Ваша гостиница в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 7:00
11 ноя в 07:00
12 ноя в 07:00
7500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске