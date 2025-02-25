Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто

Погулять по экотропам, полюбоваться заповедными пейзажами и познакомиться с баргузинскими соболями
Приглашаем в путешествие на целый день в Байкальский природный биосферный заповедник! Вы полюбуетесь всем разнообразием местных ландшафтов: таёжным кедровым лесом, верховым болотом, тундрой и альпийскими лугами. Увидите со смотровых площадок горный хребет Хамар-Дабан и познакомитесь с соболями.
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • зайдёте в визит-центр для знакомства с интерактивной экспозицией о Байкале
  • увидите старинные причалы Байкальской переправы
  • сделаете фото со скульптурой нерп на фоне озера
  • погуляете по экотропам вдоль Лишковского болота и Бездонного озера
  • полюбуетесь видом на реку Безголовка, мосты, охотничье зимовье и скрадок
  • обойдёте буддийскую ступу, наслаждаясь шикарными панорамами
  • заглянете в гости к байкальским соболям — Грому и Тучке

Всё это в комфортном неторопливом темпе.

Организационные детали

  • Расстояние от Иркутска до Байкальского заповедника — 217 км
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: экспозиция визит-центра + комплекс «Байкальская переправа» — 500 ₽ с человека, экотропа «Кедровая аллея» — 100 ₽ с человека
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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