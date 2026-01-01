Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Посёлок Листвянка, исток Ангары, Шаман-камень и священное озеро за один день
Начало: В центральной части города на правом берегу Ангары...
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Увлекательная прогулка по старому центру Иркутска с гидом-краеведом раскроет перед вами тайны и легенды города, которые не оставят равнодушными
Завтра в 10:30
19 янв в 10:30
от 7950 ₽ за человека
Групповая
Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия
Надеть наушники и отправиться в увлекательное историческое путешествие
Начало: В районе сквера Кирова
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
19 янв в 14:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка «Из Иркутска с любовью»
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Иркутские фотоистории
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
19 янв в 07:00
20 янв в 07:00
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Космический лед Байкала
Откройте для себя зимний Байкал с его кристальным льдом и шаманскими легендами. Уникальная возможность прокатиться на коньках по бескрайней глади озера
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
30 000 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
20 янв в 07:00
24 янв в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Круиз
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Пройдите по живописной Большой Байкальской тропе и насладитесь красотами Байкала. Завершите день водной прогулкой на теплоходе или ракете
Начало: В Листвянке или Иркутстке
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
20 янв в 14:00
21 янв в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
Начало: Сквер Кирова
Завтра в 10:00
19 янв в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Погрузитесь в историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и архитектуру. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
7490 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое
Прогулка по Иркутску с увлекательными фактами и видами. Посетите памятники, набережную и попробуйте местный кофе. Подходит для всей семьи
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
4990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Деревянная архитектура Иркутска и чаепитие в старинном доме
Откройте для себя красоту иркутской резьбы и насладитесь чаепитием в старинном доме. Уникальный опыт, который вдохновит вас на изучение города
Начало: В районе улицы Бабушкина
19 янв в 09:00
26 янв в 09:00
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Выберите маршрут по душе: старинная архитектура, секреты Байкала или трекинг по живописным тропам. Откройте для себя удивительный мир Байкала
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чайный Иркутск и душевная церемония
Погрузитесь в историю Иркутска и чайных традиций Сибири. Посетите музей чая, прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь редким чаем
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску - на авто и пешком
Купеческое прошлое, музей чая и история города на обзорной прогулке с кедровым латте
Начало: На Нижней набережной
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры
Погрузитесь в атмосферу Иркутска и Байкала, исследуя их через объектив ретрокамеры. Вас ждут уникальные снимки и захватывающие истории о регионе
Начало: У Спасской церкови
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
12 350 ₽
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
