Окунитесь в прошлое и настоящее Байкала благодаря насыщенной поездке по его южному побережью. Вы прокатитесь на катере по истоку Ангары, пройдёте по живописным участкам КБЖД, увидите Шаман-камень, маяк, тоннели, исчезнувшие мосты и подпорные стенки. Пикник с видом на Байкал и смена трёх видов транспорта подарят эффект путешествия во времени.

Описание водной прогулки

Переезд из Иркутска в Листвянку — стартуем утром из города и за час доезжаем до самого оживлённого и туристического посёлка на Байкале.

9:00–10:00

Катерная переправа в порт Байкал — пересекаем исток Ангары, вблизи увидим знаменитый Шаман-камень.

~10 минут

Прогулка по порту Байкал — прогуляемся по старинной пристани, посетим музей, пройдём к маяку.

_10:30–15:15

Переезд по КБЖД на «Нерпочке» — проедем по самому живописному участку старой железной дороги, который называют «золотым прядком Транссиба».

15:19–16:29

Пешая прогулка по КБЖД — от станции Итальянская стенка до Уланово. Увидим тоннели, подпорные стенки, водонапорную башню и исчезнувшие галереи.

16:29–18:15, ~4 км

Переезд обратно на электричке «Мотаня» — возвращаемся к порту Байкал.

18:15–19:45

Катерная переправа и возвращение в Иркутск — по дороге заедем в супермаркет или закупим сувениры.

19:45–22:00

Организационные детали

В пути используем автомобиль, катер, ретропоезд, электричку и идём пешком

Подходит для активных взрослых и семей с детьми (7+)

Обязательно возьмите тёплые вещи — даже летом на Байкале может быть прохладно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Включено в стоимость:

трансфер Иркутск — Листвянка и обратно

пикник (фрукты, овощи, бутерброды)

Дополнительные расходы: