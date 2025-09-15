Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта
Исследовать КБЖД, прокатиться на катере, "Нерпочке" и "Мотане" и устроить пикник (из Иркутска)
Окунитесь в прошлое и настоящее Байкала благодаря насыщенной поездке по его южному побережью.
Вы прокатитесь на катере по истоку Ангары, пройдёте по живописным участкам КБЖД, увидите Шаман-камень, маяк, тоннели, исчезнувшие мосты и подпорные стенки. Пикник с видом на Байкал и смена трёх видов транспорта подарят эффект путешествия во времени.
2 отзыва
Описание водной прогулки
Переезд из Иркутска в Листвянку — стартуем утром из города и за час доезжаем до самого оживлённого и туристического посёлка на Байкале. 9:00–10:00
Катерная переправа в порт Байкал — пересекаем исток Ангары, вблизи увидим знаменитый Шаман-камень. ~10 минут
Прогулка по порту Байкал — прогуляемся по старинной пристани, посетим музей, пройдём к маяку. _10:30–15:15
Переезд по КБЖД на «Нерпочке» — проедем по самому живописному участку старой железной дороги, который называют «золотым прядком Транссиба». 15:19–16:29
Пешая прогулка по КБЖД — от станции Итальянская стенка до Уланово. Увидим тоннели, подпорные стенки, водонапорную башню и исчезнувшие галереи. 16:29–18:15, ~4 км
Переезд обратно на электричке «Мотаня» — возвращаемся к порту Байкал. 18:15–19:45
Катерная переправа и возвращение в Иркутск — по дороге заедем в супермаркет или закупим сувениры. 19:45–22:00
Организационные детали
В пути используем автомобиль, катер, ретропоезд, электричку и идём пешком
Подходит для активных взрослых и семей с детьми (7+)
Обязательно возьмите тёплые вещи — даже летом на Байкале может быть прохладно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Включено в стоимость:
трансфер Иркутск — Листвянка и обратно
пикник (фрукты, овощи, бутерброды)
Дополнительные расходы:
вход в Прибайкальский национальный парк — 250 ₽
катер туда-обратно — 1000 ₽, в зимнее время на Хивусе — 2000 ₽
билет на «Нерпочку»/«Мотаню» — 200 ₽
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 151 туриста
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
А
Анастасия
15 сен 2025
Рекомендую от всей души! Наталья классный гид и очень приятный в общении человек. С утра и до вечера провели вместе насыщенный день: с ней очень комфортно, всё без спешки, программа читать дальше
гибкая и подстраивается под желания участников. И даже дождь нам нисколько не помешал. А какую вкусную картошечку пожарила нам Наталья на берегу Байкала + рыбка собственного посола - волшебно) замечательный день и очень приятные воспоминания. С радостью бы сходила ещё на много экскурсий с ней.
Е
Елена
29 авг 2025
Отлично проведенный день, наполненный яркими впечатлениями и интересными сведениями, эмоций испытала массу, виды Байкала незабыааемы! Наталья прекрасный экскурсовод, отлично чувствует группу и владеет обширными знаниями! Не одного вопроса не осталось без ответа:)) Если буду еще в Иркутске, обязательно возьму еще одну экскурию с этим экскурсоводом:))