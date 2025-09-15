Мои заказы

Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта

Исследовать КБЖД, прокатиться на катере, "Нерпочке" и "Мотане" и устроить пикник (из Иркутска)
Окунитесь в прошлое и настоящее Байкала благодаря насыщенной поездке по его южному побережью.

Вы прокатитесь на катере по истоку Ангары, пройдёте по живописным участкам КБЖД, увидите Шаман-камень, маяк, тоннели, исчезнувшие мосты и подпорные стенки. Пикник с видом на Байкал и смена трёх видов транспорта подарят эффект путешествия во времени.
5
2 отзыва
Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта
Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта
Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта

Описание водной прогулки

Переезд из Иркутска в Листвянку — стартуем утром из города и за час доезжаем до самого оживлённого и туристического посёлка на Байкале.
9:00–10:00

Катерная переправа в порт Байкал — пересекаем исток Ангары, вблизи увидим знаменитый Шаман-камень.
~10 минут

Прогулка по порту Байкал — прогуляемся по старинной пристани, посетим музей, пройдём к маяку.
_10:30–15:15

Переезд по КБЖД на «Нерпочке» — проедем по самому живописному участку старой железной дороги, который называют «золотым прядком Транссиба».
15:19–16:29

Пешая прогулка по КБЖД — от станции Итальянская стенка до Уланово. Увидим тоннели, подпорные стенки, водонапорную башню и исчезнувшие галереи.
16:29–18:15, ~4 км

Переезд обратно на электричке «Мотаня» — возвращаемся к порту Байкал.
18:15–19:45

Катерная переправа и возвращение в Иркутск — по дороге заедем в супермаркет или закупим сувениры.
19:45–22:00

Организационные детали

  • В пути используем автомобиль, катер, ретропоезд, электричку и идём пешком
  • Подходит для активных взрослых и семей с детьми (7+)
  • Обязательно возьмите тёплые вещи — даже летом на Байкале может быть прохладно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Включено в стоимость:

  • трансфер Иркутск — Листвянка и обратно
  • пикник (фрукты, овощи, бутерброды)

Дополнительные расходы:

  • вход в Прибайкальский национальный парк — 250 ₽
  • катер туда-обратно — 1000 ₽, в зимнее время на Хивусе — 2000 ₽
  • билет на «Нерпочку»/«Мотаню» — 200 ₽

в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 151 туриста
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анастасия
15 сен 2025
Рекомендую от всей души! Наталья классный гид и очень приятный в общении человек. С утра и до вечера провели вместе насыщенный день: с ней очень комфортно, всё без спешки, программа
читать дальше

гибкая и подстраивается под желания участников. И даже дождь нам нисколько не помешал. А какую вкусную картошечку пожарила нам Наталья на берегу Байкала + рыбка собственного посола - волшебно) замечательный день и очень приятные воспоминания. С радостью бы сходила ещё на много экскурсий с ней.

Е
Елена
29 авг 2025
Отлично проведенный день, наполненный яркими впечатлениями и интересными сведениями, эмоций испытала массу, виды Байкала незабыааемы! Наталья прекрасный экскурсовод, отлично чувствует группу и владеет обширными знаниями! Не одного вопроса не осталось без ответа:))
Если буду еще в Иркутске, обязательно возьму еще одну экскурию с этим экскурсоводом:))

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Воскресная поездка на КБЖД - из Иркутска
На поезде
12 часов
9 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Воскресная поездка на КБЖД - из Иркутска
Погрузитесь в историю Транссибирской магистрали и насладитесь живописными видами Байкала без утомительных прогулок. Уникальный маршрут ждёт вас
Начало: У гостиницы «Ангара» в 7.30
Расписание: в воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
1 фев в 07:00
6000 ₽ за человека
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД
На машине
13 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД
Узнать, что изменилось со времён строительства и как работает сегодня эта уникальная часть дороги
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
27 янв в 08:00
8000 ₽ за человека
Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом
На машине
На поезде
8 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом
Погрузитесь в красоту Байкала и КБЖД с гидом-фотографом. Вас ждут потрясающие виды, интересные факты и профессиональные фотографии на память
27 янв в 16:00
29 янв в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске