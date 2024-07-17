Сап-экскурсия по вечернему Иркутску

Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Увидеть Иркутск с воды - это уникальная возможность взглянуть на город с новой стороны.

Во время сап-экскурсии по вечернему Иркутску вы прокатитесь по спокойным водам Ангары, минуя острова Юность и Конный,
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а также протоку Ангары. Узнаете интересные факты о развитии судоходства, Иркутской ГЭС и Транссибирской магистрали.

Завершится прогулка на острове Юность, где вы сможете насладиться закатом с кружечкой горячего чая на сибирских травах. Экскурсия подходит как для новичков, так и для опытных саперов. Включены услуги гида-инструктора, чай и полный сап-комплект

5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  1. 🏞️ Уникальный вид на Иркутск с воды
  2. 🌅 Вечерний закат на острове Юность
  3. 👨‍🏫 Интересные факты от гида
  4. 🛶 Спокойные воды Ангары
  5. 🍵 Горячий чай на сибирских травах
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Острова Юность и Конный
  • Протока Ангары
  • Иркутская ГЭС
  • Часть Транссибирской магистрали
  • Форелевый остров

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Острова Юность и Конный. Вы взглянете на лучшие места города для неспешных прогулок и занятий спортом.
  • Протока Ангары, где практически нет течения. Мы покажем вам, как преображается город. Вы узнаете про Иркутскую ГЭС, развитие судоходства, а также освоение земель Сибири — именно по рекам проходили первые пути, связывающие Запад и Восток.
  • Часть Транссибирской магистрали. Она проходит по левому берегу реки. Порассуждаем, почему и как городской вокзал заложили не в центре Иркутска, а на противоположном речном берегу.
  • Форелевый остров. Да, у нас прямо в городе разводят рыбу деликатесных видов. Мы посмотрим на остров с воды.
  • Остров Юность. Здесь мы завершим экскурсию. Прогуляемся по набережной и проводим закат с кружечкой горячего чая на сибирских травах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, чай, полный сап-комплект: сап-доска, весло, спасжилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон.
  • Экскурсия не подойдёт детям до 6 лет, а также пожилым людям, которые предпочитают менее активный отдых.
  • Дети с 6 лет могут кататься на сапе со взрослым, а с 8 лет — на отдельной доске.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе острова Конный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Калитникова
17 июл 2024
Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы сразу же. Михаил проявил профессионализм и терпение, объяснил все детали и рассказал о некоторых лайфхаках. Было совсем нестрашно в сопровождении с таким инструктором. Спасибо ❤️ рекомендую!
А
16 июл 2024
Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит! Абсолютно комфортная экскурсия: и в плане общения, и в неспешности
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ее хода: хотите работаете веслом, хотите -- лежите на доске и смотрите на небо. Никаких тревог не испытаете, все будет хорошо. Чай с чабрецом порадовал)))). И, конечно же, виды, свежесть Ангары, чайки над головами и семейства уток поблизости: на этой экскурсии радует все. Инструктор профессионален и надежен! Рекомендую (прошла испытание вместе с 16-летней дочерью), в архиве много фото и видео от Михаила -- не придется много снимать самим!

Е
9 июл 2024
Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный наставник: провёл инструктаж, всё доходчиво объяснял до и во время катания, помогал, если не
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получалось. Как оказалось, даже такие новички, как мы, могут кататься на сапах под руководством такого замечательного инструктора. К тому же Михаил много знает об истории Иркутска и нам, гостям города, было очень интересно. Эта экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать и увидеть Иркутск со стороны Ангары. Мы получили море положительных эмоций и остались оооочень довольны. Огромное спасибо Михаилу и за горячий чай с печеньками!

Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасныйОтличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный
А
8 июл 2024
Я решила попробовать покататься на сапе вечером в Иркутске, и это был незабываемый опыт! Я купила индивидуальную экскурсию на Трипстере и благодарна этому сайту за предоставленную возможность. Для меня это
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был первый опыт на сап-доске, и я была впечатлена!

Мой инструктор Михаил был очень внимателен и терпеливо объяснил мне все тонкости и секреты этого увлекательного вида отдыха. Я чувствовала себя в безопасности благодаря его профессионализму.

Плавать по реке вечером было просто волшебно! Я наслаждалась красотой заката и видами Иркутска с воды. Михаил также сделал для меня отличные фотографии, которые стали замечательным дополнением к моему опыту.

Я рекомендую если вы приехали в Иркутск познакомится с этим удивительным человеком, он очень много знает о своем крае и хорошо закрывает страхи упасть в воду, хотя на улице было тепло, но вода мне показалась холодной и я не очень люблю купаться, поэтому не решалась раньше встать на сап.

Я решила попробовать покататься на сапе вечером в Иркутске, и это был незабываемый опыт! Я купила

Входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеВечерниеЛетниеАктивный отдыхСкидкиДля студентовАктивностиОстров ЮностьИркутская ГЭСSUP-прогулкиВодные развлечения

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