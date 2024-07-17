Сап-экскурсия по вечернему Иркутску

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был первый опыт на сап-доске, и я была впечатлена!



Мой инструктор Михаил был очень внимателен и терпеливо объяснил мне все тонкости и секреты этого увлекательного вида отдыха. Я чувствовала себя в безопасности благодаря его профессионализму.



Плавать по реке вечером было просто волшебно! Я наслаждалась красотой заката и видами Иркутска с воды. Михаил также сделал для меня отличные фотографии, которые стали замечательным дополнением к моему опыту.



Я рекомендую если вы приехали в Иркутск познакомится с этим удивительным человеком, он очень много знает о своем крае и хорошо закрывает страхи упасть в воду, хотя на улице было тепло, но вода мне показалась холодной и я не очень люблю купаться, поэтому не решалась раньше встать на сап.