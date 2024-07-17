Сап-экскурсия по вечернему Иркутску

Увидеть Иркутск с воды - это уникальная возможность взглянуть на город с новой стороны.
Во время сап-экскурсии по вечернему Иркутску вы прокатитесь по спокойным водам Ангары, минуя острова Юность и Конный,
Во время сап-экскурсии по вечернему Иркутску вы прокатитесь по спокойным водам Ангары, минуя острова Юность и Конный,
5 причин купить эту прогулку
- 🏞️ Уникальный вид на Иркутск с воды
- 🌅 Вечерний закат на острове Юность
- 👨🏫 Интересные факты от гида
- 🛶 Спокойные воды Ангары
- 🍵 Горячий чай на сибирских травах
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Острова Юность и Конный
- Протока Ангары
- Иркутская ГЭС
- Часть Транссибирской магистрали
- Форелевый остров
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Острова Юность и Конный. Вы взглянете на лучшие места города для неспешных прогулок и занятий спортом.
- Протока Ангары, где практически нет течения. Мы покажем вам, как преображается город. Вы узнаете про Иркутскую ГЭС, развитие судоходства, а также освоение земель Сибири — именно по рекам проходили первые пути, связывающие Запад и Восток.
- Часть Транссибирской магистрали. Она проходит по левому берегу реки. Порассуждаем, почему и как городской вокзал заложили не в центре Иркутска, а на противоположном речном берегу.
- Форелевый остров. Да, у нас прямо в городе разводят рыбу деликатесных видов. Мы посмотрим на остров с воды.
- Остров Юность. Здесь мы завершим экскурсию. Прогуляемся по набережной и проводим закат с кружечкой горячего чая на сибирских травах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, чай, полный сап-комплект: сап-доска, весло, спасжилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон.
- Экскурсия не подойдёт детям до 6 лет, а также пожилым людям, которые предпочитают менее активный отдых.
- Дети с 6 лет могут кататься на сапе со взрослым, а с 8 лет — на отдельной доске.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе острова Конный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Иркутске
Меня зовут Михаил. Я воспитан байкальской Сибирью. С 12 лет хожу в горы, работаю в туристическом клубе, организую сплавы. Имею высшее образование в сфере туризма. Всегда стою за эмоции, безопасность и комфорт. Безумно люблю наш край за его природу и разнообразие, влюблю и вас. Экскурсии провожу со своей женой — профессиональным спортивным туристом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Калитникова
17 июл 2024
Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы сразу же. Михаил проявил профессионализм и терпение, объяснил все детали и рассказал о некоторых лайфхаках. Было совсем нестрашно в сопровождении с таким инструктором. Спасибо ❤️ рекомендую!
А
Алена
16 июл 2024
Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит! Абсолютно комфортная экскурсия: и в плане общения, и в неспешности
Е
Евгения
9 июл 2024
Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный наставник: провёл инструктаж, всё доходчиво объяснял до и во время катания, помогал, если не
А
Анастасия
8 июл 2024
Я решила попробовать покататься на сапе вечером в Иркутске, и это был незабываемый опыт! Я купила индивидуальную экскурсию на Трипстере и благодарна этому сайту за предоставленную возможность. Для меня это
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