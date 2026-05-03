Иркутск хорошо читается снаружи — широкие улицы, набережная, памятники. Но чтобы понять, как он устроен, важно изучить его осознанно. Со мной вы проследите, как город возник, рос и менялся — от острога до крупного центра Сибири. Вы пройдёте по ключевым точкам и увидите, как история здесь буквально встроена в пространство.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Место основания Иркутска — точку, с которой началась история города, и место первого острога.
- Спасскую церковь — один из старейших храмов Сибири.
- Богоявленский собор — яркий пример сибирского барокко.
- Польский костёл — храм, напоминающий о многонациональной истории региона.
- Нижнюю набережную — с видами на единственную реку, вытекающую из Байкала.
- Сквер имени Кирова — главную площадь Иркутска.
- 130-й квартал — пример того, как историческая застройка соседствует с современной жизнью.
- Памятники и городские символы — монументы Александру III, Михаилу Сперанскому, Леониду Гайдаю, Александру Вампилову и др.
Вы узнаете
- Почему Иркутск изначально планировали строить в другом месте.
- Как близость Китая повлияла на торговлю и развитие города.
- Какую роль Иркутск играл в управлении Сибирью в дореволюционное время.
- Где искать «сибирскую мумию» и с чем связана эта история.
- Почему в одном из районов города так много улиц названы в честь литераторов.
- Какой «самый большой памятник Ленину» находится в Иркутске — и почему это не совсем памятник.
Организационные детали
- Маршрут пеший, около 5 км.
- Подойдёт детям от 7 лет и взрослым, не имеющим проблем с опорно-двигательной системой.
- При необходимости программу и маршрут можно адаптировать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Спасской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я проживаю в Иркутске с 2002 года, дипломированный регионовед (специализация — регионы Восточной Сибири). С 2009 года занимаюсь пешим туризмом. Знаю много интересных мест: как попсовые, так и малоизвестные локации в районе Иркутска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пётр, спасибо! Это была не просто экскурсия по Иркутску, а настоящее тёплое путешествие с душой! Гид сумел создать невероятно уютную атмосферу, будто гуляешь по городу с давним другом. Столько интересных историй, живых деталей и искренней любви к Иркутску — это чувствовалось в каждом слове.
Спасибо за эмоции, вдохновение и улыбки!
Спасибо за эмоции, вдохновение и улыбки!
Пётр
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте! Спасибо большое за отзыв! Я старался сделать экскурсию для вас максимально интересной и полезной.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «К истокам Сибири: обзорная экскурсия по Иркутску»
Групповая
В трендеГрупповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 11:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
29 мая в 11:00
2500 ₽ за человека
от 4000 ₽ за экскурсию