Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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Об Иркутске — с теплотой и любовью!

Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города

Алина
Алина – Гид из Иркутска
Волшебство Иркутска скрывается в его деревянных домах, богатой истории 📖 и силе сибирского духа.

Вы проедете по старинным улицам, погуляете по живописной набережной Ангары и посетите местные соборы и монастыри.

Кроме того, исследуете колоритный 130-й квартал и услышите о прошлом и настоящем города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!

Что вас ожидает

Иркутск сквозь столетия
Вы увидите самое древнее каменное здание Восточной Сибири — Спасскую церковь ⛪, ставшую точкой отсчета иркутской истории 📖. Прогуляетесь 👣 до набережной, рассмотрите возвышающийся над Ангарой памятник основателю города Якову Похабову и посетите Богоявленский собор, выполненный в стиле «сибирское барокко». А также заглянете в Знаменский монастырь, где похоронен «русский Колумб» — Григорий Шелехов.

Известные гости Иркутска
Иркутск связан со многими знаменитыми людьми. Вы увидите памятники Александру III и Колчаку, посетите усадьбу Шастиных и узнаете, какая история вдохновила композитора Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось». А еще раскроете, какое отношение к Иркутску имеет 34-й американский президент Эйзенхауэр и что за «авгиевы конюшни» вычистил здесь граф Сперанский.

Очарование старины
Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улицей Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея. Завершится экскурсия ⛳ в Иркутской слободе, которая покорит вас кружевными деревянными строениями и уютом небольших улочек.

Организационные детали

Если экскурсия проходит зимой, я угощу вас горячим чаем с сибирскими травами.

Начало и место завершения
🚩 у Спасской церкви
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Об Иркутске — с теплотой и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алина
Алина
Меня зовут Алина, я профессиональный гид и коренная иркутянка. Увлекаюсь историей родного края, люблю читать, играю в бильярд и плаваю в Байкале в любое время года. Встречу вас в Сибири с теплом!
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