Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Что вас ожидает

Иркутск сквозь столетия

Вы увидите самое древнее каменное здание Восточной Сибири — Спасскую церковь ⛪, ставшую точкой отсчета иркутской истории 📖. Прогуляетесь 👣 до набережной, рассмотрите возвышающийся над Ангарой памятник основателю города Якову Похабову и посетите Богоявленский собор, выполненный в стиле «сибирское барокко». А также заглянете в Знаменский монастырь, где похоронен «русский Колумб» — Григорий Шелехов.

Известные гости Иркутска

Иркутск связан со многими знаменитыми людьми. Вы увидите памятники Александру III и Колчаку, посетите усадьбу Шастиных и узнаете, какая история вдохновила композитора Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось». А еще раскроете, какое отношение к Иркутску имеет 34-й американский президент Эйзенхауэр и что за «авгиевы конюшни» вычистил здесь граф Сперанский.

Очарование старины

Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улицей Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея. Завершится экскурсия ⛳ в Иркутской слободе, которая покорит вас кружевными деревянными строениями и уютом небольших улочек.

Организационные детали

Если экскурсия проходит зимой, я угощу вас горячим чаем с сибирскими травами.