Гастрономическое путешествие в Листвянку

Зарядиться сибирской энергетикой через вкусы Байкала и увидеть знаковые места
Мы отправимся в посёлок Листвянка — но не просто поедем по достопримечательностям, а попробуем всё самое вкусное. Вы познакомитесь с культурой и историей бурятов, природой Байкала и сибирской кухней.

По желанию попробуете блинчики, пирожки и уху по местным рецептам, а мы угостим вас копчёным омулем на рыбном рынке.
Гастрономическое путешествие в Листвянку
Гастрономическое путешествие в Листвянку
Гастрономическое путешествие в Листвянку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Музей под открытым небом Тальцы. Вы прогуляетесь по музею, узнаете историю сибирской деревни и увидите бурятские юрты. По желанию попробуете блинчики с мёдом и сметаной и пирожки с брусникой.

Камень Черского в Листвянке. Прибыв в посёлок, мы отправимся на подъёмнике на горную вершину Камень Черского. С высоты вы насладитесь видами истока Ангары и Байкала.

Байкальский музей. Спустившись, вы посетите музей на берегу озера, экспозиция которого посвящена местной природе. Познакомитесь с историей Байкала и увидите некоторых его обитателей.

Обед (по желанию). В уютном ресторане вы отведаете три вида сагудая, аутентичную байкальскую уху и сибирский десерт с мёдом и орехами.

Рыбный рынок с дегустацией. Завершится путешествие походом на рынок, где мы угостим вас омулем горячего и холодного копчения, омулем вяленым и прессованным, а ещё — сагудаем.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: блинчики, пирожки и обед в ресторане — 3000 ₽ за чел., билет в Байкальский музей — 400 ₽ за чел., билет в Тальцы — 300 ₽ за чел.
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустация рыбы на рынке
  • По запросу может покататься на катере и посетить баню — детали и цены уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4 или аналогичном по комфортабельности
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньЛиствянкаТальцыПопулярные местаДегустационные турыОт вашего отеля

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