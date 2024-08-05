Мы отправимся в посёлок Листвянка — но не просто поедем по достопримечательностям, а попробуем всё самое вкусное. Вы познакомитесь с культурой и историей бурятов, природой Байкала и сибирской кухней. По желанию попробуете блинчики, пирожки и уху по местным рецептам, а мы угостим вас копчёным омулем на рыбном рынке.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Музей под открытым небом Тальцы. Вы прогуляетесь по музею, узнаете историю сибирской деревни и увидите бурятские юрты. По желанию попробуете блинчики с мёдом и сметаной и пирожки с брусникой.

Камень Черского в Листвянке. Прибыв в посёлок, мы отправимся на подъёмнике на горную вершину Камень Черского. С высоты вы насладитесь видами истока Ангары и Байкала.

Байкальский музей. Спустившись, вы посетите музей на берегу озера, экспозиция которого посвящена местной природе. Познакомитесь с историей Байкала и увидите некоторых его обитателей.

Обед (по желанию). В уютном ресторане вы отведаете три вида сагудая, аутентичную байкальскую уху и сибирский десерт с мёдом и орехами.

Рыбный рынок с дегустацией. Завершится путешествие походом на рынок, где мы угостим вас омулем горячего и холодного копчения, омулем вяленым и прессованным, а ещё — сагудаем.

Организационные детали