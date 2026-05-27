360 лет Иркутска: от казачьего острога до нарядного 130 квартала

Познакомиться с историей и легендами города, узнать о коренных народах, землепроходцах и купцах
От места первого укрепления до Иркутской слободы мы шаг за шагом раскроем прошлое.

Затронем незапамятные времена и местные племена, поговорим о служилых казаках и князе кочевого народа. Обсудим, как местные купцы сколотили миллионы и превратили рубеж империи в сибирский Париж.

А также побеседуем о мифическом бабре и деревянном зодчестве, которое в наши дни обрело вторую жизнь.
Описание экскурсии

Спасская церковь

Начнём у истоков — единственного осколка Иркутского кремля. Именно здесь в 17 веке отряд Якова Похабова заложил бревенчатую крепость. Вы узнаете, как выбрали место, почему острог назывался Яндашским и как превратился в «середину Земли». Поймёте, в каких условиях первопроходцы жили и как взаимодействовали с коренным населением.

Набережная Ангары

Погуляем вдоль реки и поговорим о народах, населявших берега до появления русских землепроходцев. Вы разберётесь, почему местность именовалась Эрхуу и откуда взялось название Иркутск. А у Московских ворот раскроете, зачем и где их изначально построили.

Улица Маркса и бульвар Гагарина

Пройдём среди изящных каменных особняков и ажурных деревянных усадеб, сохранивших столичный лоск Иркутска 19 века. Побеседуем о купцах, которые ворочали миллионами, строили театры, диктовали моду всей Сибири и даже мыли тротуары с мылом.

Вы услышите о:

  • людях, превративших далёкую окраину в цветущую губернию
  • сибирском Париже, где европейцы замирали от восторга
  • золотой лихорадке
  • чайном пути и торговле с Пекином
  • освоении русской Америки

130-й квартал

Напоследок рассмотрите резные дома, ставшие визитной карточкой Сибири, — подлинные и воссозданные. А также раскроете тайну странного иркутского герба — кто же такой мифический бабр.

Организационные детали

  • Пройдём пешком ~2 км с остановками
  • Если с вами маленькие дети или пожилые люди — скорректируем маршрут, сделаем больше остановок или прервёмся на кофе (напитки и питание оплачиваются по меню)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник в 10:00, 12:45, 14:30, 16:00 и 18:00, во вторник в 10:00, 12:15, 14:30, 16:45 и 18:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 14:00, 16:30 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билета — Стоимость
Участник — 2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 12:45, 14:30, 16:00 и 18:00, во вторник в 10:00, 12:15, 14:30, 16:45 и 18:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 14:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 33 туристов
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!

