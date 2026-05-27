От места первого укрепления до Иркутской слободы мы шаг за шагом раскроем прошлое. Затронем незапамятные времена и местные племена, поговорим о служилых казаках и князе кочевого народа. Обсудим, как местные купцы сколотили миллионы и превратили рубеж империи в сибирский Париж. А также побеседуем о мифическом бабре и деревянном зодчестве, которое в наши дни обрело вторую жизнь.

Спасская церковь

Начнём у истоков — единственного осколка Иркутского кремля. Именно здесь в 17 веке отряд Якова Похабова заложил бревенчатую крепость. Вы узнаете, как выбрали место, почему острог назывался Яндашским и как превратился в «середину Земли». Поймёте, в каких условиях первопроходцы жили и как взаимодействовали с коренным населением.

Набережная Ангары

Погуляем вдоль реки и поговорим о народах, населявших берега до появления русских землепроходцев. Вы разберётесь, почему местность именовалась Эрхуу и откуда взялось название Иркутск. А у Московских ворот раскроете, зачем и где их изначально построили.

Улица Маркса и бульвар Гагарина

Пройдём среди изящных каменных особняков и ажурных деревянных усадеб, сохранивших столичный лоск Иркутска 19 века. Побеседуем о купцах, которые ворочали миллионами, строили театры, диктовали моду всей Сибири и даже мыли тротуары с мылом.

Вы услышите о:

людях, превративших далёкую окраину в цветущую губернию

сибирском Париже, где европейцы замирали от восторга

золотой лихорадке

чайном пути и торговле с Пекином

освоении русской Америки

130-й квартал

Напоследок рассмотрите резные дома, ставшие визитной карточкой Сибири, — подлинные и воссозданные. А также раскроете тайну странного иркутского герба — кто же такой мифический бабр.

