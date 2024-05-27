за всё до 3 чел.

8 900 ₽ за всё до 3 чел.

Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры

за всё до 10 чел.

5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет

за всё до 3 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники

за всё до 4 чел.

от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности