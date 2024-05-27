Белый дом – экскурсии в Иркутске

Найдено 7 экскурсий в категории «Белый дом» в Иркутске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Гражданские войны в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000 за всё до 15 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась.
  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • Н
    Нина
    20 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
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    спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.

  • Ш
    Шлес
    20 марта 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    С удовольствием погуляли и поездили по городу. Наш гид, Тамара рассказывала интересно и увлеченно, спасибо ей большое.
  • D
    Donskikh
    14 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
  • А
    Анна
    18 ноября 2023
    Гражданские войны в Иркутске
    Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!
  • М
    Мария
    18 августа 2023
    Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
    За время экскурсии посетили историческую часть Иркутска, посетили несколько церквей, прогулялись по набережной и у Вечного огня. Узнали много интересного. Алла - чудесный знающий экскурсовод, ответила на все возникшие вопросы. Очень грамотная и приветливая. Смело рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 марта 2023
    Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
    Все просто супер, информация интересная, познавательная, изложена с душой и знанием. К информации осмотр конкретных мест, связанных с декабристами полные,
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    потрясающие и меняющие историческое восприятие событий. Дополнительно затронуты и другие темы и памятники Колчаку, Шелехову, впечатляет. Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода.

  • Р
    Русских
    9 июля 2021
    Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
    Здравствуйте. Экскурсию вела Альбина - удивительный гид, эрудированный, энергичный, оптимистичный, влюблённый в свой город, его замечательную историю и людей,знающий ответ,
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    кажется, на любой вопрос, просто искрящейся доброжелательностью,заряжающей своей энергией. Она, не ограничившись темой и временными рамками экскурсии, показала много необычных памятников, интересных мест, которые без её помощи я просто не успела бы увидеть, дала много полезных советов. Общение было информативным. живым, ни минуты без рассказа, улыбки, фактов, и никакой усталости, ощущения перегрузки,только желание слушать и узнавать всё больше и больше о городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Белый дом»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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