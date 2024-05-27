1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ВВадим9 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ННина20 марта 2024Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
- ШШлес20 марта 2024С удовольствием погуляли и поездили по городу. Наш гид, Тамара рассказывала интересно и увлеченно, спасибо ей большое.
- DDonskikh14 марта 2024Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
- ААнна18 ноября 2023Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!
- ММария18 августа 2023Обзорная индивидуальная экскурсия по ИркутскуЗа время экскурсии посетили историческую часть Иркутска, посетили несколько церквей, прогулялись по набережной и у Вечного огня. Узнали много интересного. Алла - чудесный знающий экскурсовод, ответила на все возникшие вопросы. Очень грамотная и приветливая. Смело рекомендую!
- ООльга1 марта 2023Все просто супер, информация интересная, познавательная, изложена с душой и знанием. К информации осмотр конкретных мест, связанных с декабристами полные,
- РРусских9 июля 2021Здравствуйте. Экскурсию вела Альбина - удивительный гид, эрудированный, энергичный, оптимистичный, влюблённый в свой город, его замечательную историю и людей,знающий ответ,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Белый дом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Белый дом" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 000 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Белый дом», 118 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август