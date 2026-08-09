Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка вдоль уникальной железной дороги с захватывающими видами Байкала. Истории о строительстве и легенды старожилов ждут вас
Индивидуальная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги предлагает уникальный трекинг без толп туристов.
Участники узнают о строительстве дороги, контролируемом Николаем II, и инженерных особенностях мостов и туннелей.
Маршрут начинается на станции Темная падь и проходит до поселка Старая Ангасолка, с потрясающими видами на Байкал и Хамар-Дабан. Экскурсия завершается в старинном поселении Култук, откуда участники возвращаются в Иркутск
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для пеших прогулок. В это время можно насладиться яркими красками природы и чистым воздухом. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой маршрут доступен, но следует учитывать холодные температуры и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кругобайкальская железная дорога
Арочный мост
Галереи
Описание экскурсии
КБЖД — от хроник до привидений
Мы отправимся в путь вдоль действительно уникальной железной дороги — вы узнаете о ее строительстве в самом начале 20 века, которое контролировал сам Николай II; о сложностях этого проекта и инженерных особенностях мостов, галерей и туннелей. Я припасла для вас и истории о местных привидениях, и легенды, которые сохранили байкальские старожилы.
Открыточные виды Байкала
Тропа проходит близко к озеру, поэтому вы вдоволь полюбуетесь красотой бурного «моря». Наш старт на станции Темная падь, откуда мы дойдем до поселка Старая Ангасолка. Сюда не ведут автодороги, поэтому место нетуристическое. Весь путь вы будете наблюдать байкальскую растительность и горный хребет Хамар-Дабан на горизонте. Пройдете по арочному мосту и нескольким галереям (пристройкам к скале). Сделав сотни пейзажных снимков и поговорив о Байкале в целом, мы доберемся до финальной точки — старинного поселения Култук, откуда уедем обратно в Иркутск.
Кому подойдет поход
Людям любого возраста и телосложения, готовым пройти 11 км (дорога несложная). И жителям Иркутска, и тем, кто впервые на Байкале.
Путешественникам, которые ищут не историческую экскурсию, а поход/треккинг с живописными видами
Организационные детали
Мы встретимся на ЖД вокзале Иркутска и вместе доедем на электричке до точки начала маршрута.
Дополнительные расходы: — билет на электричку туда (172 руб.) — обратный билет (на автобусе — 240 руб., на электричке — 172 руб.) — вход в национальный парк (50 руб. для жителей Иркутска, 100 руб. для всех остальных)
Экскурсия проводится круглый год.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ЖД вокзале Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 13.5 часов
Провели экскурсии для 309 туристов
Мы — команда байкальских гидов, объединённых любовью к нашему прекрасному краю, путешествиям и приключениям. Большинство наших программ — это походы, ведь самые красивые места находятся там, куда не добраться на читать дальшеуменьшить
машине. Но при желании покажем и другой Байкал — таинственный, могущественный и настоящий. Каждый из нас — индивидуальность со своими интересами. С удовольствием делимся знаниями, маршрутами и любимыми уголками, чтобы ваш поход стал настоящим открытием.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Огромное спасибо гиду Павлу! Очень классно. Отличный туристический маршрут. Весело и интересно провели время. Учел все наши пожелания. С ним было увлекательно и детям, и взрослым. Дети прям в восторге🤗
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Ирина
Путешествовали семьёй по Иркутской области и Байкалу. Экскурсия "Пешком вдоль Байкальской железной дороги" была запоминающейся и удивительной. Наслаждаясь прекрасными видами леса, старых построек, самобытностью поселений, сложным и надолго сохранившимся устройством читать дальшеуменьшить
Кругобайкальской железной дороги, прошли пешком ее часть. Мы увидели поезд, курсирующий по ней. Нас поразил рассказ о тех людях, которые проектировали ее, воплотили в жизнь этот проект за столь короткий срок. Дети отметили, что им было интересно все. Наш экскурсовод прекрасно построил маршрут, поход сопровождался интересным увлекательным рассказом. Все нюансы были учтены. Выражаем искреннюю благодарность Алене за восхитительное путешествие, которые мы провели с ней.
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А
Алексей
Сегодня мы посетили КБЖД. Нашим проводником была чудесная девушка Маша. Она не грузила на историей и фактами, которые можно прочитать в интернете, но рассказывала много про Иркутск, область, географию, спокойно читать дальшеуменьшить
и уверенно отвечая на наши вопросы. Колоссальный кайф, полученный по итогам. небольшого трекинга в приятной компании. Все четко, все понятно по времени. Единственное посоветую организаторам предлагать клиентам возможность выбора доставки обратно в Иркутск: маршрутное или индивидуальное такси. Маша, искренне Вам огромное спасибо за чудесный день, заботу (дождевики и репеллент Маша взяла для нас сама), и приятное общение. Мы с Вами нашли много общих тем и движение наше было динамичным, интересным и продуктивным.
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О
Ольга
Хочу оставить отзыв о нашем путешествии по КБЖД с Марией. Маша -умничка. Все четко, всю дорогу болтали, гид подбирала удачные локации для фото, фотографировала нас. Много интересного рассказывала о Байкале и регионе. Спасибо огромное. Получили массу приятных впечатлений, несмотря на погоду)
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Евгения
Замечательная экскурсия! Очень живописные и красивые виды, маршрут интересный и не сложный. Рекомендую!
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Я
Яна
Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений! Гид Алена мастер своего дела, она рассказала мне огромное количество историй о тех местах, в которых мы находились, общаться было легко и приятно, мы даже поболтали по-душам😅 У меня вышло достаточно хороших снимков, я очень благодарна за этот день!
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