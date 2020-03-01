Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Пешком вдоль Байкальской железной дороги

Живописный и несложный маршрут с рассказами о грандиозном проекте

Алёна
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Алёна – ваш гид
С радостью стану вашим проводником по нетривиальному Байкалу без туристов (а впечатляет он везде!).

Эта экскурсия — трекинг вдоль Кругобайкальской дороги, самой дорогой и одной из самых красивых железных дорог в мире.

Вы узнаете о ее легендарном строительстве, пофотографируете Байкал с оригинальных ракурсов и вдохновитесь этим приключением.
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 12 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ЖД вокзале Иркутска
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Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги

Что вас ожидает

КБЖД — от хроник до привидений
Мы отправимся в путь вдоль действительно уникальной железной дороги — вы узнаете о ее строительстве в самом начале 20 века, которое контролировал сам Николай II; о сложностях этого проекта и инженерных особенностях мостов, галерей и туннелей. Я припасла для вас и истории о местных привидениях, и легенды, которые сохранили байкальские старожилы.

Открыточные виды Байкала
Тропа проходит близко к озеру, поэтому вы вдоволь полюбуетесь красотой бурного «моря». Наш старт на станции Темная падь, откуда мы дойдем до поселка Старая Ангасолка. Сюда не ведут автодороги, поэтому место нетуристическое. Весь путь вы будете наблюдать байкальскую растительность и горный хребет Хамар-Дабан на горизонте. Пройдете по арочному мосту и нескольким галереям (пристройкам к скале). Сделав сотни пейзажных снимков и поговорив о Байкале в целом, мы доберемся до финальной точки — старинного поселения Култук, откуда уедем обратно в Иркутск.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста и телосложения, готовым пройти 11 км (дорога несложная). И жителям Иркутска, и тем, кто впервые на Байкале.

Организационные детали

  • Мы встретимся на ЖД вокзале Иркутска и вместе доедем на электричке до точки начала маршрута.
  • Дополнительные расходы:
    — билет на электричку туда (172 руб.)
    — обратный билет (на автобусе — 240 руб., на электричке — 172 руб.)
    — вход в национальный парк (50 руб. для жителей Иркутска, 100 руб. для всех остальных)
  • Экскурсия проводится круглый год.
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Пешком вдоль Байкальской железной дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ЖД вокзале Иркутска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу ;)
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Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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