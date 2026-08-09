Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги предлагает уникальный трекинг без толп туристов.



Участники узнают о строительстве дороги, контролируемом Николаем II, и инженерных особенностях мостов и туннелей.



Маршрут начинается на станции Темная падь и проходит до поселка Старая Ангасолка, с потрясающими видами на Байкал и Хамар-Дабан. Экскурсия завершается в старинном поселении Култук, откуда участники возвращаются в Иркутск

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для пеших прогулок. В это время можно насладиться яркими красками природы и чистым воздухом. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой маршрут доступен, но следует учитывать холодные температуры и снежные условия.

Сейчас август — это идеальное время.