Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

КБЖД — от хроник до привидений

Мы отправимся в путь вдоль действительно уникальной железной дороги — вы узнаете о ее строительстве в самом начале 20 века, которое контролировал сам Николай II; о сложностях этого проекта и инженерных особенностях мостов, галерей и туннелей. Я припасла для вас и истории о местных привидениях, и легенды, которые сохранили байкальские старожилы.

Открыточные виды Байкала

Тропа проходит близко к озеру, поэтому вы вдоволь полюбуетесь красотой бурного «моря». Наш старт на станции Темная падь, откуда мы дойдем до поселка Старая Ангасолка. Сюда не ведут автодороги, поэтому место нетуристическое. Весь путь вы будете наблюдать байкальскую растительность и горный хребет Хамар-Дабан на горизонте. Пройдете по арочному мосту и нескольким галереям (пристройкам к скале). Сделав сотни пейзажных снимков и поговорив о Байкале в целом, мы доберемся до финальной точки — старинного поселения Култук, откуда уедем обратно в Иркутск.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста и телосложения, готовым пройти 11 км (дорога несложная). И жителям Иркутска, и тем, кто впервые на Байкале.