С вами будет опытный гид-фотограф, который запечатлит лучшие моменты среди потрясающих природных локаций — на фотокамеру и квадрокоптер.
Описание фото-прогулки
Катание по байкальскому льду начинается с января. До января программа проходит только по суше.
Тажеранские степи и их неземные пейзажи. На смотровой площадке, где мы остановимся, вы насладитесь потрясающим видом на остров Ольхон с высоты.
Пролив Малое Море, где байкальский ветер сарма выдувает снег, оставляя чистый лёд. Вы прокатитесь по ледяным просторам на коньках, а фотограф запечатлит ваши счастливые лица.
Гроты и наплески. Благодаря сильному ветру волны набрасывают на скалы воду — и получаются всеми любимые наплески. Гроты превращаются в произведения искусства и покрываются сосульками. Это отличные фотолокации!
Остров Огой с буддийской ступой просветления. Место, куда стекаются паломники со всего мира. Мы обойдём три раза вокруг ступы, чтобы все желания исполнились. А ещё посетим фотогеничную скалу, снимки которой разбивают сердечки в соцсетях.
Остров Ольхон с легендарной скалой Шаманка — визитная карточка Байкала. Вы увидите 13 столбов сэргэ, завяжете ленточку и загадаете заветное желание. Посетите сувенирный магазин и отведаете в местном заведении уху из байкальской рыбы.
Фотосъёмка и мини-фильм. Наш гид-фотограф запечатлит самые яркие моменты на камеру и квадрокоптер. В течение недели вы получите ссылку на 20–30 фото в цветокоррекции и мини-фильм о путешествии.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа
- В стоимость включены: трансфер на минивэне «тойота», услуги гида, обед (уха из байкальской рыбы и травяной чай), съёмка на фотокамеру Sony и квадрокоптер, монтаж мини-фильма
- Дополнительные расходы: завтрак (остановка предусмотрена), катание на хивусе — по желанию, цена по запросу
- В силу неблагоприятных и независящих от нас обстоятельств маршрут на Ольхон может незначительно меняться
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|15 000 ₽
|Дети до 12 лет
|13 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В тажеранских степях видели живую лису.
Несмотря на то, что в экскурсии не было квадрокоптера, фотографии, сделанные Владимиром оказались потрясающие.
Нам очень понравилось.
Организатору: будет здорово, если будете давать обещания, которые точно выполните.