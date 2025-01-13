Предлагаем вам посвятить путешествию на Ольхон целый день — он того стоит! Вы увидите Тажеранские степи, скалу Шаманка, остров Огой и буддийскую ступу просветления. Зимой прокатитесь на коньках по байкальскому льду, посмотрите на ледяные наплески и гроты. С вами будет опытный гид-фотограф, который запечатлит лучшие моменты среди потрясающих природных локаций — на фотокамеру и квадрокоптер.

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за 1–3 человек или 15000 ₽ за человека, если вас больше

от 59 000 ₽ за 1–3 человек или 15000 ₽ за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Катание по байкальскому льду начинается с января. До января программа проходит только по суше.

Тажеранские степи и их неземные пейзажи. На смотровой площадке, где мы остановимся, вы насладитесь потрясающим видом на остров Ольхон с высоты.

Пролив Малое Море, где байкальский ветер сарма выдувает снег, оставляя чистый лёд. Вы прокатитесь по ледяным просторам на коньках, а фотограф запечатлит ваши счастливые лица.

Гроты и наплески. Благодаря сильному ветру волны набрасывают на скалы воду — и получаются всеми любимые наплески. Гроты превращаются в произведения искусства и покрываются сосульками. Это отличные фотолокации!

Остров Огой с буддийской ступой просветления. Место, куда стекаются паломники со всего мира. Мы обойдём три раза вокруг ступы, чтобы все желания исполнились. А ещё посетим фотогеничную скалу, снимки которой разбивают сердечки в соцсетях.

Остров Ольхон с легендарной скалой Шаманка — визитная карточка Байкала. Вы увидите 13 столбов сэргэ, завяжете ленточку и загадаете заветное желание. Посетите сувенирный магазин и отведаете в местном заведении уху из байкальской рыбы.

Фотосъёмка и мини-фильм. Наш гид-фотограф запечатлит самые яркие моменты на камеру и квадрокоптер. В течение недели вы получите ссылку на 20–30 фото в цветокоррекции и мини-фильм о путешествии.

Организационные детали