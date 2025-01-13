На Байкал и Ольхон с фотосессией и съёмкой на квадрокоптер

Насыщенное однодневное путешествие к скале Шаманка, столбам сэргэ и байкальскому льду
Предлагаем вам посвятить путешествию на Ольхон целый день — он того стоит! Вы увидите Тажеранские степи, скалу Шаманка, остров Огой и буддийскую ступу просветления. Зимой прокатитесь на коньках по байкальскому льду, посмотрите на ледяные наплески и гроты.

С вами будет опытный гид-фотограф, который запечатлит лучшие моменты среди потрясающих природных локаций — на фотокамеру и квадрокоптер.
5
1 отзыв
На Байкал и Ольхон с фотосессией и съёмкой на квадрокоптер
На Байкал и Ольхон с фотосессией и съёмкой на квадрокоптер
На Байкал и Ольхон с фотосессией и съёмкой на квадрокоптер
Ближайшие даты:
18
фев19
фев21
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фев25
фев
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание фото-прогулки

Катание по байкальскому льду начинается с января. До января программа проходит только по суше.

Тажеранские степи и их неземные пейзажи. На смотровой площадке, где мы остановимся, вы насладитесь потрясающим видом на остров Ольхон с высоты.

Пролив Малое Море, где байкальский ветер сарма выдувает снег, оставляя чистый лёд. Вы прокатитесь по ледяным просторам на коньках, а фотограф запечатлит ваши счастливые лица.

Гроты и наплески. Благодаря сильному ветру волны набрасывают на скалы воду — и получаются всеми любимые наплески. Гроты превращаются в произведения искусства и покрываются сосульками. Это отличные фотолокации!

Остров Огой с буддийской ступой просветления. Место, куда стекаются паломники со всего мира. Мы обойдём три раза вокруг ступы, чтобы все желания исполнились. А ещё посетим фотогеничную скалу, снимки которой разбивают сердечки в соцсетях.

Остров Ольхон с легендарной скалой Шаманка — визитная карточка Байкала. Вы увидите 13 столбов сэргэ, завяжете ленточку и загадаете заветное желание. Посетите сувенирный магазин и отведаете в местном заведении уху из байкальской рыбы.

Фотосъёмка и мини-фильм. Наш гид-фотограф запечатлит самые яркие моменты на камеру и квадрокоптер. В течение недели вы получите ссылку на 20–30 фото в цветокоррекции и мини-фильм о путешествии.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа
  • В стоимость включены: трансфер на минивэне «тойота», услуги гида, обед (уха из байкальской рыбы и травяной чай), съёмка на фотокамеру Sony и квадрокоптер, монтаж мини-фильма
  • Дополнительные расходы: завтрак (остановка предусмотрена), катание на хивусе — по желанию, цена по запросу
  • В силу неблагоприятных и независящих от нас обстоятельств маршрут на Ольхон может незначительно меняться
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный15 000 ₽
Дети до 12 лет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 янв 2025
У нас был экскурсоводом Владимир "Пумба". Профессионал своего дела, интересно рассказывал, красиво фоткал и показывал много интересных локаций. На Ольхоне ему помогал Константин, сварил замечательную уху.
В тажеранских степях видели живую лису.
Несмотря на то, что в экскурсии не было квадрокоптера, фотографии, сделанные Владимиром оказались потрясающие.
Нам очень понравилось.
Организатору: будет здорово, если будете давать обещания, которые точно выполните.
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