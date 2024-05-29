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историческим местам Иркутска и Листвянки. Ольга не только очень интересно, ярко и подробно рассказала историю и рассказы о Байкале, но и приготовила каждому туристу в пути изысканные маленькие сюрпризы, чтобы вы могли в полной мере ощутить ее энтузиазм и дружелюбие. Какой чудесный день, мы всегда будем помнить историю Байкала и солнечную доброту иркутян благодаря этой экскурсии! Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Всем ее очень рекомендую!