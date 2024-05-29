1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- ААнастасия3 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
- ННаташа3 мая 2024Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
- ЛЛера1 апреля 2024Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
- ССветлана25 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
- ААндрей19 февраля 2024Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
- ЕЕлена3 декабря 2023Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.
- ККсения9 августа 2023Экскурсия по Иркутску нам понравилась, в меру пешеходная и не много пути на автомобиле! Большое спасибо гиду Николаю!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Женам декабристов»
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