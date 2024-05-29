Памятник Женам декабристов – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник Женам декабристов» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Иркутск - город столичный
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
  • Н
    Наташа
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
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    Экскурсия по-настоящему понравилась: очень легко и интересно, а главное для меня -структурированно. У нас была сложная схема с временем экскурсии (переносили несколько раз, так как не успевали из-за работы), Дарья без проблем пошла на встречу, за что ей огромное спасибо. Об Иркутске остались только приятные впечатления. Всячески рекомендую.

  • Л
    Лера
    1 апреля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
  • С
    Светлана
    25 марта 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
  • А
    Андрей
    19 февраля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсовод Ольга очень хорошо спланировала маршрут дня, и наша группа совершила очень насыщенную поездку практически по всем известным зданиям и
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    историческим местам Иркутска и Листвянки. Ольга не только очень интересно, ярко и подробно рассказала историю и рассказы о Байкале, но и приготовила каждому туристу в пути изысканные маленькие сюрпризы, чтобы вы могли в полной мере ощутить ее энтузиазм и дружелюбие. Какой чудесный день, мы всегда будем помнить историю Байкала и солнечную доброту иркутян благодаря этой экскурсии! Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Всем ее очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    3 декабря 2023
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия замечательная. Всем рекомендую. Гид Ольга приветливая, доброделательная, действительно влюблённая в Байкал. От неё получили массу полезной и интересной информации. Погода просто порадовала (тепло, безветренно). Впечатлений, как воды в Байкале.
  • К
    Ксения
    9 августа 2023
    Иркутск - город столичный
    Экскурсия по Иркутску нам понравилась, в меру пешеходная и не много пути на автомобиле! Большое спасибо гиду Николаю!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Женам декабристов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Иркутск: история на каждом шагу
  3. Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
  4. Иркутск - город столичный
  5. Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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