за всё до 3 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности