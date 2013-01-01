Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу

Иркутская слобода

Вместе с вами мы отправимся в знаменитый 130-й квартал, известный и как Иркутская слобода.

Постройка района была задумана к 350-летнему юбилею Иркутска.

Городские власти воссоздали целый исторический квартал, включающий в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу

Что вы увидите 🤩

  • Музей истории ВСЖД
  • Музей «Окно в Азию»
  • Музей «Ноосфера» с планетарием и обсерваторией
  • «Чароитовую комнату»
  • «Кузницу счастья»
  • Круглую площадь.
Вместе с вами мы отправимся в знаменитый 130-й квартал, известный и как Иркутская слобода.
Постройка района была задумана к 350-летнему юбилею Иркутска. Городские власти воссоздали целый исторический квартал, включающий в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.
Сегодня здесь располагаются музеи, кузнечные и гончарные мастерские, сувенирные лавки, кафе, рестораны и прочее. В 2013 году на территории был открыт самый крупный торгово-развлекательный комплекс в городе «Модный квартал», с площадью для городских праздников. Подробнее об истории этого места мы поговорим в ходе нашей прогулки.
Мы обязательно заглянем в музеи, которые расположены в этом неординарном месте, в «Чароитовую комнату», где вы сможете приобрести сувениры из натуральных камней для себя и близких, в «Кузницу счастья», где можно выковать монетку на счастье или подкову на удачу, и на Круглую площадь, где можно кинуть монетку в центр площади и загадать желание.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
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