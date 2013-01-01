Вместе с вами мы отправимся в знаменитый 130-й квартал, известный и как Иркутская слобода.

Постройка района была задумана к 350-летнему юбилею Иркутска. Городские власти воссоздали целый исторический квартал, включающий в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.

Сегодня здесь располагаются музеи, кузнечные и гончарные мастерские, сувенирные лавки, кафе, рестораны и прочее. В 2013 году на территории был открыт самый крупный торгово-развлекательный комплекс в городе «Модный квартал», с площадью для городских праздников. Подробнее об истории этого места мы поговорим в ходе нашей прогулки.

Мы обязательно заглянем в музеи, которые расположены в этом неординарном месте, в «Чароитовую комнату», где вы сможете приобрести сувениры из натуральных камней для себя и близких, в «Кузницу счастья», где можно выковать монетку на счастье или подкову на удачу, и на Круглую площадь, где можно кинуть монетку в центр площади и загадать желание.