Обзорная экскурсия по Иркутску

Индивидуальная экскурсия по Иркутску: история, архитектура, соборы и храмы

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Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Ангары
  • Резиденция генерал-губернатора
  • Памятник Александру III
  • Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • 130-й квартал
  • Памятник основателю Иркутску
  • Дом Файнберга
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город на Ангаре, столица Восточной Сибири, в истории Иркутска переплелись выдающиеся географические открытия, судьбы декабристов, а на улицах сохранились прекрасные памятники деревянного зодчества. Вы узнаете о людях этого сурового и гостеприимного края, увидите необычные монументы и прогуляетесь по набережной Ангары.

Иркутск – главные достопримечательности

В наш познавательный маршрут входят - главная улица города, Карла Маркса, памятник Александру III, величественный памятник адмиралу Колчаку, здание драматического театра и гордость Иркутска – старинные деревянные домики. Мы увидим храмы различных конфессий, полюбуемся невероятными видами с набережной Ангары. На площади 3-х церквей, возле памятника основателям города, поговорим о самой начальной его истории.

130-й квартал. Иркутская слобода

У подножия Крестовой горы в исторической части Иркутска создали город в городе. Это музей под открытым небом, где бережно воссозданы деревянные постройки, появившиеся здесь с самого его основания. Сейчас это культурное наследие, которое переносит посетителей в далекое прошлое. Здесь можно полюбоваться деревянными шедеврами, посетить кафе и музеи, отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Такие разные памятники

Иркутск наполнен разными интересными памятниками, которые создают уникальную атмосферу этого города. Памятник императору Александру III знаменовал окончание строительства железной дороги и соединение Восточной Сибири и центральной России. Памятник Колчаку – стремление создать территорию, свободную от большевизма. Загадочный Бабр – символ пушного богатства края. Московские ворота установлены в честь восшествия Александра I на престол и стали первыми из триумфальных арок в России.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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