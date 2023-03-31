Город на Ангаре, столица Восточной Сибири, в истории Иркутска переплелись выдающиеся географические открытия, судьбы декабристов, а на улицах сохранились прекрасные памятники деревянного зодчества. Вы узнаете о людях этого сурового и гостеприимного края, увидите необычные монументы и прогуляетесь по набережной Ангары.

Иркутск – главные достопримечательности

В наш познавательный маршрут входят - главная улица города, Карла Маркса, памятник Александру III, величественный памятник адмиралу Колчаку, здание драматического театра и гордость Иркутска – старинные деревянные домики. Мы увидим храмы различных конфессий, полюбуемся невероятными видами с набережной Ангары. На площади 3-х церквей, возле памятника основателям города, поговорим о самой начальной его истории.

130-й квартал. Иркутская слобода

У подножия Крестовой горы в исторической части Иркутска создали город в городе. Это музей под открытым небом, где бережно воссозданы деревянные постройки, появившиеся здесь с самого его основания. Сейчас это культурное наследие, которое переносит посетителей в далекое прошлое. Здесь можно полюбоваться деревянными шедеврами, посетить кафе и музеи, отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Такие разные памятники

Иркутск наполнен разными интересными памятниками, которые создают уникальную атмосферу этого города. Памятник императору Александру III знаменовал окончание строительства железной дороги и соединение Восточной Сибири и центральной России. Памятник Колчаку – стремление создать территорию, свободную от большевизма. Загадочный Бабр – символ пушного богатства края. Московские ворота установлены в честь восшествия Александра I на престол и стали первыми из триумфальных арок в России.