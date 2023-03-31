Индивидуальная экскурсия по Иркутску: история, архитектура, соборы и храмы
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Что вас ожидает 🤩
- Набережная Ангары
- Резиденция генерал-губернатора
- Памятник Александру III
- Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
- Памятник адмиралу Колчаку
- 130-й квартал
- Памятник основателю Иркутску
- Дом Файнберга
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на Ангаре, столица Восточной Сибири, в истории Иркутска переплелись выдающиеся географические открытия, судьбы декабристов, а на улицах сохранились прекрасные памятники деревянного зодчества. Вы узнаете о людях этого сурового и гостеприимного края, увидите необычные монументы и прогуляетесь по набережной Ангары.
Иркутск – главные достопримечательности
В наш познавательный маршрут входят - главная улица города, Карла Маркса, памятник Александру III, величественный памятник адмиралу Колчаку, здание драматического театра и гордость Иркутска – старинные деревянные домики. Мы увидим храмы различных конфессий, полюбуемся невероятными видами с набережной Ангары. На площади 3-х церквей, возле памятника основателям города, поговорим о самой начальной его истории.
130-й квартал. Иркутская слобода
У подножия Крестовой горы в исторической части Иркутска создали город в городе. Это музей под открытым небом, где бережно воссозданы деревянные постройки, появившиеся здесь с самого его основания. Сейчас это культурное наследие, которое переносит посетителей в далекое прошлое. Здесь можно полюбоваться деревянными шедеврами, посетить кафе и музеи, отдохнуть в окружении исторической архитектуры.
Такие разные памятники
Иркутск наполнен разными интересными памятниками, которые создают уникальную атмосферу этого города. Памятник императору Александру III знаменовал окончание строительства железной дороги и соединение Восточной Сибири и центральной России. Памятник Колчаку – стремление создать территорию, свободную от большевизма. Загадочный Бабр – символ пушного богатства края. Московские ворота установлены в честь восшествия Александра I на престол и стали первыми из триумфальных арок в России.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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