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Обзорная экскурсия по Иркутску

Погрузитесь в историю Иркутска, столицы Восточной Сибири, где декабристы и деревянное зодчество создают уникальную атмосферу
Иркутск - это город, где переплетаются история и культура.

Прогулка по главной улице Карла Маркса, посещение памятников Александру III и адмиралу Колчаку, а также деревянные домики и храмы различных конфессий создают
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незабываемое впечатление.

На набережной Ангары открываются потрясающие виды, а в 130-м квартале можно окунуться в атмосферу старинной Иркутской слободы.

Это уникальная возможность узнать больше о людях и событиях, которые формировали этот удивительный край

5
12 оценок

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🏞️ Прекрасные виды на Ангару
  • 🏘️ Деревянное зодчество
  • ⛪ Храмы разных конфессий
  • 🗺️ Интересные факты о декабристах

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город преображается в снежную сказку, что тоже может быть интересно, но нужно быть готовым к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Иркутску

Что можно увидеть

  • Главная улица Карла Маркса
  • Памятник Александру III
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • Драматический театр
  • Деревянные домики
  • 130-й квартал
  • Московские ворота

Описание экскурсии

Иркутск: столица Восточной Сибири

Город на Ангаре, Иркутск, впитал в себя выдающиеся географические открытия и судьбы декабристов. Улицы города хранят прекрасные памятники деревянного зодчества, а его атмосфера сочетает в себе суровость и гостеприимство.

Уникальные достопримечательности

В нашем познавательном маршруте вы сможете увидеть:

  • Главную улицу города, Карла Маркса.
  • Памятник Александру III.
  • Величественный памятник адмиралу Колчаку.
  • Здание драматического театра.
  • Старинные деревянные домики — гордость Иркутска.

Также мы посетим храмы различных конфессий и насладимся великолепными видами с набережной Ангары. На площади трех церквей, рядом с памятником основателям города, мы поговорим о его захватывающей истории.

130-й квартал: Иркутская слобода

У подножия Крестовой горы находится уникальное место — Иркутская слобода. Здесь, в исторической части города, был создан настоящий музей под открытым небом. Это культурное наследие переносит посетителей в далекое прошлое, где можно полюбоваться деревянными постройками, посетить кафе и музеи.

Интересные памятники

Иркутск наполнен уникальными памятниками, которые создают его неповторимую атмосферу:

  • Памятник императору Александру III — символ окончания строительства железной дороги, соединившей Восточную Сибирь и центральную Россию.
  • Памятник Колчаку — олицетворение стремления создать территорию, свободную от большевизма.
  • Загадочный Бабр — символ пушного богатства края.
  • Московские ворота — установлены в честь восшествия Александра I на престол и являются первыми триумфальными арками в России.

Важно знать

Чтобы забронировать экскурсии в праздничные дни, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Ангары
  • Резиденция генерал-губернатора
  • Памятник Александру III
  • Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • 130-й квартал
  • Памятник основателю Иркутску
  • Дом Файнберга
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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