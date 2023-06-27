Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город преображается в снежную сказку, что тоже может быть интересно, но нужно быть готовым к холодам.

Иркутск - это город, где переплетаются история и культура.Прогулка по главной улице Карла Маркса, посещение памятников Александру III и адмиралу Колчаку, а также деревянные домики и храмы различных конфессий создают

незабываемое впечатление. На набережной Ангары открываются потрясающие виды, а в 130-м квартале можно окунуться в атмосферу старинной Иркутской слободы. Это уникальная возможность узнать больше о людях и событиях, которые формировали этот удивительный край

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иркутск: столица Восточной Сибири

Город на Ангаре, Иркутск, впитал в себя выдающиеся географические открытия и судьбы декабристов. Улицы города хранят прекрасные памятники деревянного зодчества, а его атмосфера сочетает в себе суровость и гостеприимство.

Уникальные достопримечательности

В нашем познавательном маршруте вы сможете увидеть:

Главную улицу города, Карла Маркса.

Памятник Александру III.

Величественный памятник адмиралу Колчаку.

Здание драматического театра.

Старинные деревянные домики — гордость Иркутска.

Также мы посетим храмы различных конфессий и насладимся великолепными видами с набережной Ангары. На площади трех церквей, рядом с памятником основателям города, мы поговорим о его захватывающей истории.

130-й квартал: Иркутская слобода

У подножия Крестовой горы находится уникальное место — Иркутская слобода. Здесь, в исторической части города, был создан настоящий музей под открытым небом. Это культурное наследие переносит посетителей в далекое прошлое, где можно полюбоваться деревянными постройками, посетить кафе и музеи.

Интересные памятники

Иркутск наполнен уникальными памятниками, которые создают его неповторимую атмосферу:

Памятник императору Александру III — символ окончания строительства железной дороги, соединившей Восточную Сибирь и центральную Россию.

— символ окончания строительства железной дороги, соединившей Восточную Сибирь и центральную Россию. Памятник Колчаку — олицетворение стремления создать территорию, свободную от большевизма.

— олицетворение стремления создать территорию, свободную от большевизма. Загадочный Бабр — символ пушного богатства края.

— символ пушного богатства края. Московские ворота — установлены в честь восшествия Александра I на престол и являются первыми триумфальными арками в России.

Важно знать

Чтобы забронировать экскурсии в праздничные дни, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.