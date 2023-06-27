Погрузитесь в историю Иркутска, столицы Восточной Сибири, где декабристы и деревянное зодчество создают уникальную атмосферу
Иркутск - это город, где переплетаются история и культура.
Прогулка по главной улице Карла Маркса, посещение памятников Александру III и адмиралу Колчаку, а также деревянные домики и храмы различных конфессий создают читать дальшеуменьшить
незабываемое впечатление.
На набережной Ангары открываются потрясающие виды, а в 130-м квартале можно окунуться в атмосферу старинной Иркутской слободы.
Это уникальная возможность узнать больше о людях и событиях, которые формировали этот удивительный край
5
12 оценок
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Исторические памятники
🏞️ Прекрасные виды на Ангару
🏘️ Деревянное зодчество
⛪ Храмы разных конфессий
🗺️ Интересные факты о декабристах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город преображается в снежную сказку, что тоже может быть интересно, но нужно быть готовым к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главная улица Карла Маркса
Памятник Александру III
Памятник адмиралу Колчаку
Драматический театр
Деревянные домики
130-й квартал
Московские ворота
Описание экскурсии
Иркутск: столица Восточной Сибири
Город на Ангаре, Иркутск, впитал в себя выдающиеся географические открытия и судьбы декабристов. Улицы города хранят прекрасные памятники деревянного зодчества, а его атмосфера сочетает в себе суровость и гостеприимство.
Уникальные достопримечательности
В нашем познавательном маршруте вы сможете увидеть:
Главную улицу города, Карла Маркса.
Памятник Александру III.
Величественный памятник адмиралу Колчаку.
Здание драматического театра.
Старинные деревянные домики — гордость Иркутска.
Также мы посетим храмы различных конфессий и насладимся великолепными видами с набережной Ангары. На площади трех церквей, рядом с памятником основателям города, мы поговорим о его захватывающей истории.
130-й квартал: Иркутская слобода
У подножия Крестовой горы находится уникальное место — Иркутская слобода. Здесь, в исторической части города, был создан настоящий музей под открытым небом. Это культурное наследие переносит посетителей в далекое прошлое, где можно полюбоваться деревянными постройками, посетить кафе и музеи.
Интересные памятники
Иркутск наполнен уникальными памятниками, которые создают его неповторимую атмосферу:
Памятник императору Александру III — символ окончания строительства железной дороги, соединившей Восточную Сибирь и центральную Россию.
Памятник Колчаку — олицетворение стремления создать территорию, свободную от большевизма.
Загадочный Бабр — символ пушного богатства края.
Московские ворота — установлены в честь восшествия Александра I на престол и являются первыми триумфальными арками в России.
Важно знать
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Набережная Ангары
Резиденция генерал-губернатора
Памятник Александру III
Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
Памятник адмиралу Колчаку
130-й квартал
Памятник основателю Иркутску
Дом Файнберга
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
1
–
Е
Елена
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Ф
Фролова
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З
Загудаева
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В
Ванькова
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М
Мамзолова
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Н
Нигмадзянова
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