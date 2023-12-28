Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Иркутску — откройте для себя все самое интересное и волнующее! За три часа у вас на глазах оживет история декабристов, польских повстанцев и горожан, развивавших город.
Ажурный абрис левобережья, новый 130 квартал, площадь Графа Сперанского — далеко не полный список мест притяжения Иркутска, в которых вы побываете.
Ажурный абрис левобережья, новый 130 квартал, площадь Графа Сперанского — далеко не полный список мест притяжения Иркутска, в которых вы побываете.
Ближайшие даты:
28
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29
дек
дек
30
дек
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31
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Графа Сперанского
- Сквер у Вечного огня
- Набережная и памятник Александру III
- Бульвар Гагарина
- Сибиряковский дворец
- Здание ВСОРГО
Описание
Что вас ждет360… 360! 360 лет готовился Иркутск к этой встрече! Он готов открыть сердце города, показать все самое интересное и волнующее. Это красота старых храмов, блеск центральной площади, туман над незамерзающей Ангарой, площадь Графа Сперанского, сквер у Вечного огня, юбилейные памятники и настоящий действующий монастырь. Иркутск приоткроет завесу над сумрачной историей Гражданской войны, расскажет о том, что А. В. Колчак делал в Иркутске в начале ХХ века и как погиб позже, в 1920-м. За три часа на ваших глазах оживет история декабристов, польских повстанцев и тех горожан, кто развивал и украшал город. Улица, которую сравнивают с улицами Санкт-Петербурга, выведет к красивой набережной и памятнику Александру III. Ажурный абрис левобережья, упитанные зимующие утки, колесо обозрения — это не все точки притяжения на бульваре Гагарина. Вы увидите Сибиряковский дворец, здание ВСОРГО и, конечно, Ю. А. Гагарина — голова на орбите у пристани речного трамвайчика. Какая экскурсия по городу обойдется без новейшей достопримечательности — 130 квартала? Памятник бабру, Чароитовая комната, бронзовые голуби, посвященные Владимиру Гуркину (помните «Любовь и голуби»?). Иркутск гордится своей историей, но ему нисколько не обидно, что многие приезжают лишь для того, чтобы продолжить свой путь дальше, к Байкалу.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включены только услуги гида. Транспорт оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Цена включает только работу гида. Транспорт считается отдельно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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