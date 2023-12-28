Что вас ждет360… 360! 360 лет готовился Иркутск к этой встрече! Он готов открыть сердце города, показать все самое интересное и волнующее. Это красота старых храмов, блеск центральной площади, туман над незамерзающей Ангарой, площадь Графа Сперанского, сквер у Вечного огня, юбилейные памятники и настоящий действующий монастырь. Иркутск приоткроет завесу над сумрачной историей Гражданской войны, расскажет о том, что А. В. Колчак делал в Иркутске в начале ХХ века и как погиб позже, в 1920-м. За три часа на ваших глазах оживет история декабристов, польских повстанцев и тех горожан, кто развивал и украшал город. Улица, которую сравнивают с улицами Санкт-Петербурга, выведет к красивой набережной и памятнику Александру III. Ажурный абрис левобережья, упитанные зимующие утки, колесо обозрения — это не все точки притяжения на бульваре Гагарина. Вы увидите Сибиряковский дворец, здание ВСОРГО и, конечно, Ю. А. Гагарина — голова на орбите у пристани речного трамвайчика. Какая экскурсия по городу обойдется без новейшей достопримечательности — 130 квартала? Памятник бабру, Чароитовая комната, бронзовые голуби, посвященные Владимиру Гуркину (помните «Любовь и голуби»?). Иркутск гордится своей историей, но ему нисколько не обидно, что многие приезжают лишь для того, чтобы продолжить свой путь дальше, к Байкалу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включены только услуги гида. Транспорт оплачивается отдельно.