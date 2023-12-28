Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Иркутску — откройте для себя все самое интересное и волнующее! За три часа у вас на глазах оживет история декабристов, польских повстанцев и горожан, развивавших город.

Ажурный абрис левобережья, новый 130 квартал, площадь Графа Сперанского — далеко не полный список мест притяжения Иркутска, в которых вы побываете.
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Графа Сперанского
  • Сквер у Вечного огня
  • Набережная и памятник Александру III
  • Бульвар Гагарина
  • Сибиряковский дворец
  • Здание ВСОРГО

Описание

Что вас ждет360… 360! 360 лет готовился Иркутск к этой встрече! Он готов открыть сердце города, показать все самое интересное и волнующее. Это красота старых храмов, блеск центральной площади, туман над незамерзающей Ангарой, площадь Графа Сперанского, сквер у Вечного огня, юбилейные памятники и настоящий действующий монастырь. Иркутск приоткроет завесу над сумрачной историей Гражданской войны, расскажет о том, что А. В. Колчак делал в Иркутске в начале ХХ века и как погиб позже, в 1920-м. За три часа на ваших глазах оживет история декабристов, польских повстанцев и тех горожан, кто развивал и украшал город. Улица, которую сравнивают с улицами Санкт-Петербурга, выведет к красивой набережной и памятнику Александру III. Ажурный абрис левобережья, упитанные зимующие утки, колесо обозрения — это не все точки притяжения на бульваре Гагарина. Вы увидите Сибиряковский дворец, здание ВСОРГО и, конечно, Ю. А. Гагарина — голова на орбите у пристани речного трамвайчика. Какая экскурсия по городу обойдется без новейшей достопримечательности — 130 квартала? Памятник бабру, Чароитовая комната, бронзовые голуби, посвященные Владимиру Гуркину (помните «Любовь и голуби»?). Иркутск гордится своей историей, но ему нисколько не обидно, что многие приезжают лишь для того, чтобы продолжить свой путь дальше, к Байкалу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включены только услуги гида. Транспорт оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Цена включает только работу гида. Транспорт считается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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