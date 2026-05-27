130-й квартал — это деревянная слобода в самом сердце Иркутска.
Здесь мы словно нырнём в прошлое, где воссозданная историческая застройка становится живым городским пространством.
Через истории людей, зданий и даже мифических существ вы познакомитесь со спецификой жизни Иркутска и Восточной Сибири в разные времена.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь самобытностью восточносибирского деревянного зодчества
- Узнаете об истории бабра — загадочного зверя, которого нет в природе, но который давно украшает герб Иркутска
- Рассмотрите беседку-теремок — точную копию одного из знаменитых местных объектов
- Познакомитесь с историческим фоном 130-го квартала: храмом 18 века, утраченной триумфальной аркой и монументальным необруталистским театром
- Услышите, как фильм «Любовь и голуби» связан с Иркутской слободой
- Раскроете, как важные события в истории города влияли на судьбу этого квартала и его жителей
- Выясните, как старинные объекты живут сегодня
Кому понравится, а кому может не подойти
Экскурсия в большей степени посвящена истории Иркутска и Восточной Сибири, чем архитектуре. Программа не подойдёт гостям, которые хотят углубиться в специфику каждого здания или получить специализированную информацию на тему архитектуры.
Организационные детали
- Выбирайте обувь, в которой удобно ходить по брусчатке
- В конце программы вас ждёт небольшой сувенир
- Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату — согласуем в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 130 квартале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 15 туристов
Люблю Иркутск с конца 1980-х! Окончила исторический факультет ИГУ, вдохновляюсь городом, Байкалом, природой и людьми. Некоторые моменты люблю передавать через личную историю, некоторые — через наше общее восприятие прошлого. Стремлюсь к объективным и безоценочным суждениям об истории, но при этом приветствую безоговорочный патриотизм в отношении малой Родины!
