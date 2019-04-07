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Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Погулять по берегу могучего Байкала, услышать много интересного об обычаях бурятов и посмотреть на милых нерп — всё это можно успеть за один день, отправившись со мной на экскурсию в приозёрный посёлок Листвянку.

Вы узнаете, как исследуют Байкал учёные, увидите улус с юртами, подниметесь на вершину Камня Черского и полакомитесь местным омулем.
17000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомство с Байкалом за один день
Знакомство с Байкалом за один день

Что вас ожидает

Музей «Тальцы» и смотровая площадка
По дороге к Байкалу мы заглянем в «Тальцы» — архитектурно-этнографический музейный комплекс, где вы увидите русскую деревню, усадьбы казаков, крестьян и бурятский улус с юртами. Вы многое узнаете о быте и обычаях коренного населения Бурятии и посмотрите на постройки, которым больше 300 лет, — например, на здание Илимского острога, перевезённое в «Тальцы» из Иркутской области. А потом мы заберёмся на подъёмнике на Камень Черского, чтобы полюбоваться с высоты более 700 метров видом на исток Ангары из Байкала, а потом увидеть священный Шаман-камень.

Красоты и дары Байкала
Как только вы приблизитесь к озеру, я расскажу вам, как, согласно местным традициям, нужно поприветствовать Байкал. Вы посетите уникальный Лимнологический музей при научном институте, где узнаете, как изучают Байкал, и увидите его флору и фауну: поразглядываете обитателей озера под микроскопом и посмотрите на очаровательных нерп. Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков, пройдётесь по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком и при желании пообедаете самым вкусным местным омулем.

Организационные детали

Посещение музеев («Тальцы», Лимнологический музей) включено в стоимость экскурсии. Подъёмник оплачиваются дополнительно (туда и обратно) — 300 рублей с человека.

Знакомство с Байкалом за один день
Знакомство с Байкалом за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна. Мне 33 года, и я работаю гидом, а также организатором туров с 2008 года. Байкал вызывает у меня самые волнующие эмоции, которые я с удовольствием передаю гостям нашего города. Я представитель коренного населения Байкальского региона и с удовольствием поделюсь с вами местными легендами и обычаями.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 апреля 2019
Огромная благодарность Татьяне за экскурсию!
Отличная организация и интересные истории. Ответы на все вопросы и прекрасное владение материалом. Теплая атмосфера и искреннее желание сделать отдых каждого гостя незабываемым. А еще Татьяна самый терпеливый фотограф, готовый сделать 100500 ваших фотографий в чудесных местах и в самых шикарных ракурсах - за что отдельное спасибо! ))

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