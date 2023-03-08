Погулять по берегу могучего Байкала, услышать много интересного об обычаях бурятов и посмотреть на милых нерп — всё это можно успеть за один день. Мы отправимся в приозёрный посёлок Листвянка. Вы узнаете, как исследуют Байкал учёные, увидите улус с юртами, подниметесь на вершину Камня Черского и полакомитесь местным омулем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей «Тальцы»

По дороге к Байкалу вы заглянете в архитектурно-этнографический комплекс. Увидите русскую деревню, усадьбы казаков и крестьян, бурятский улус с юртами. Узнаете о быте и обычаях коренного населения Бурятии. А ещё посмотрите на постройки, которым больше 300 лет, — например, на здание Илимского острога, перевезённое из Иркутской области.

Камень Черского

Заберётесь на подъёмнике на высоту более 700 метров, чтобы полюбоваться на исток Ангары из Байкала, а потом увидеть священный Шаман-камень.

Лимнологический музей

Посетите уникальный музей при научном институте. Узнаете, как изучают Байкал. Поразглядываете обитателей озера под микроскопом и посмотрите на очаровательных нерп.

А ещё:

Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков

Пройдёте по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком

При желании пообедаете вкусным местным омулем

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы: