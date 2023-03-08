Погулять по берегу могучего Байкала, услышать много интересного об обычаях бурятов и посмотреть на милых нерп — всё это можно успеть за один день. Мы отправимся в приозёрный посёлок Листвянка.
Вы узнаете, как исследуют Байкал учёные, увидите улус с юртами, подниметесь на вершину Камня Черского и полакомитесь местным омулем.
Вы узнаете, как исследуют Байкал учёные, увидите улус с юртами, подниметесь на вершину Камня Черского и полакомитесь местным омулем.
Описание экскурсии
Музей «Тальцы»
По дороге к Байкалу вы заглянете в архитектурно-этнографический комплекс. Увидите русскую деревню, усадьбы казаков и крестьян, бурятский улус с юртами. Узнаете о быте и обычаях коренного населения Бурятии. А ещё посмотрите на постройки, которым больше 300 лет, — например, на здание Илимского острога, перевезённое из Иркутской области.
Камень Черского
Заберётесь на подъёмнике на высоту более 700 метров, чтобы полюбоваться на исток Ангары из Байкала, а потом увидеть священный Шаман-камень.
Лимнологический музей
Посетите уникальный музей при научном институте. Узнаете, как изучают Байкал. Поразглядываете обитателей озера под микроскопом и посмотрите на очаровательных нерп.
А ещё:
- Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков
- Пройдёте по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком
- При желании пообедаете вкусным местным омулем
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- билет в «Тальцы» — 250 ₽ за чел. + 100 ₽ за парковку
- билет в Лимнологический музей — 500 ₽ за чел.
- подъёмник (туда и обратно) — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Татьяна, я организатор туров по Байкалу с опытом более 15 лет. Исследователь культуры, истории, мифологии сибирских народов — люблю делиться своими знаниями и помогать людям погружаться в местную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было спонтанное решение, хотя сутки пересадка в Иркутске, ну сам бог велел) съездить на Байкал. И это было правильно, особенно повезло с гидом 👍Татьяна, просто кладезь информации о крае,
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Е
Огромная благодарность Татьяне за экскурсию!
Отличная организация и интересные истории. Ответы на все вопросы и прекрасное владение материалом. Теплая атмосфера и искреннее желание сделать отдых каждого гостя незабываемым. А еще Татьяна самый терпеливый фотограф, готовый сделать 100500 ваших фотографий в чудесных местах и в самых шикарных ракурсах - за что отдельное спасибо!))
Отличная организация и интересные истории. Ответы на все вопросы и прекрасное владение материалом. Теплая атмосфера и искреннее желание сделать отдых каждого гостя незабываемым. А еще Татьяна самый терпеливый фотограф, готовый сделать 100500 ваших фотографий в чудесных местах и в самых шикарных ракурсах - за что отдельное спасибо!))
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Н
Огромное спасибо Татьяне, за проведённый отличный. день! Очень нам всем понравилась экскурсия и экскурсовод!
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