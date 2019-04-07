Что вас ожидает

Музей «Тальцы» и смотровая площадка

По дороге к Байкалу мы заглянем в «Тальцы» — архитектурно-этнографический музейный комплекс, где вы увидите русскую деревню, усадьбы казаков, крестьян и бурятский улус с юртами. Вы многое узнаете о быте и обычаях коренного населения Бурятии и посмотрите на постройки, которым больше 300 лет, — например, на здание Илимского острога, перевезённое в «Тальцы» из Иркутской области. А потом мы заберёмся на подъёмнике на Камень Черского, чтобы полюбоваться с высоты более 700 метров видом на исток Ангары из Байкала, а потом увидеть священный Шаман-камень.

Красоты и дары Байкала

Как только вы приблизитесь к озеру, я расскажу вам, как, согласно местным традициям, нужно поприветствовать Байкал. Вы посетите уникальный Лимнологический музей при научном институте, где узнаете, как изучают Байкал, и увидите его флору и фауну: поразглядываете обитателей озера под микроскопом и посмотрите на очаровательных нерп. Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков, пройдётесь по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком и при желании пообедаете самым вкусным местным омулем.