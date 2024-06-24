читать дальше

щуку. Евгений заехал за нами в гостиницу на 100-Крузере, далее мы взяли лодку и отправились за приключениями. Надо сказать, что Евгений перфекционист по чистоте и порядку. Лодка, удочки, снасти, всё было в идеальном состоянии. Мы получили невероятные эмоции, когда поймали маленького щукарёнка, как будто на 10 кг рыбу выловили) Я на щуку рыбачила впервые и она рыба-хитрая, судака мне было легче ловить. Евгений давал советы, что и как делать, так что ловить сможет даже тот, кто спиннинг ни разу не держал, но очень хотел попробовать. Гид прекрасно знает все места, где можно действительно встретить рыбу, поклевок было несколько, но я так и не смогла подсечь большую рыбку) Днём нам Евгений устроил обед-туриста, мы причалили к берегу и передохнули, а после снова продолжили до тех пор, пока сами не устали. Погода нам сопутствовала: светило солнце и на воде был штиль. Я уставшая, но в чудесном настроении вернулась в отель. Огромная благодарность за организацию нашего отдыха.