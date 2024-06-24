Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Тот самый байкальский лёд: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Увидеть космос во льду, легендарные пузырьки и панораму Большого Байкала с вершины Кудыкиной горы
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Иркутску
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
11 дек в 20:00
12 дек в 07:00
50 000 ₽ за всё до 2 чел.
