Мои заказы

Иркутское водохранилище – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Иркутское водохранилище» в Иркутске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иркутск и Байкал за 8 часов
На машине
8 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тот самый байкальский лёд: групповая экскурсия в Большое Голоустное
На машине
8 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Тот самый байкальский лёд: групповая экскурсия в Большое Голоустное
Увидеть космос во льду, легендарные пузырьки и панораму Большого Байкала с вершины Кудыкиной горы
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за человека
Сап-экскурсия по Иркутску
SUP-прогулки
3 часа
12 отзывов
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Иркутску
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
На лодке
13 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
11 дек в 20:00
12 дек в 07:00
50 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    24 июня 2024
    Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
    Интересная рыбалка с Евгением у нас состоялась в июне 2024 года. На целый день мы поехали на Иркутское водохранилище на
    читать дальше

    щуку. Евгений заехал за нами в гостиницу на 100-Крузере, далее мы взяли лодку и отправились за приключениями. Надо сказать, что Евгений перфекционист по чистоте и порядку. Лодка, удочки, снасти, всё было в идеальном состоянии. Мы получили невероятные эмоции, когда поймали маленького щукарёнка, как будто на 10 кг рыбу выловили) Я на щуку рыбачила впервые и она рыба-хитрая, судака мне было легче ловить. Евгений давал советы, что и как делать, так что ловить сможет даже тот, кто спиннинг ни разу не держал, но очень хотел попробовать. Гид прекрасно знает все места, где можно действительно встретить рыбу, поклевок было несколько, но я так и не смогла подсечь большую рыбку) Днём нам Евгений устроил обед-туриста, мы причалили к берегу и передохнули, а после снова продолжили до тех пор, пока сами не устали. Погода нам сопутствовала: светило солнце и на воде был штиль. Я уставшая, но в чудесном настроении вернулась в отель. Огромная благодарность за организацию нашего отдыха.

    Интересная рыбалка с Евгением у нас состоялась в июне 2024 года. На целый день мы поехали

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иркутское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Иркутск и Байкал за 8 часов
  2. Тот самый байкальский лёд: групповая экскурсия в Большое Голоустное
  3. Сап-экскурсия по Иркутску
  4. Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Ангара
  6. Московские ворота
  7. Тункинская долина
  8. Знаменский монастырь
  9. Спасская церковь
  10. 130 Квартал
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Иркутское водохранилище" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Иркутское водохранилище», 128 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль