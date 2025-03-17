О Ольга Ночной Иркутск Огромная благодарность Анне за познавательную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно. Интересная подача, живое и искреннее повествование, любовь к своему городу. Мы обязательно вернёмся в Иркутск!

Н Наталия Ночной Иркутск Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и разбирается во всех его аспектах и о купцах все знает, о декабристах, О казаках, о Колчаке, все здорово было.

Н Наталья Ночной Иркутск Спасибо Анне за организацию экскурсии, за интересную подачу материала, за глубокие знания. Рекомендую всем посмотреть ночной Иркутск.

М Марина Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»? читать дальше от предполагаемого места расстрела Колчака около устья р. Ушаковка (кстати, это совсем не сложно). Хотелось бы увидеть и место, где сидел в тюремной камере Колчак перед гибелью. В целом спасибо за интересную тематику. Пожелания к улучшению информативности экскурсии. Пришлось самостоятельно искать дорогу к монументу - металлическому кресту, установленному иркутскими казаками в 2014г. недалеко

О Ольга Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»? читать дальше Маршрут составлен последовательно, шаг за шагом рассказывая о времени, проведенном Колчаком на иркутской земле и его экспедициях. Мария пошла нам навстречу и расширила экскурсию показав дамбу ГЭС и ледокол Ангара. Единственное на что я бы указала, это на то, чтобы во время экскурсии Мария упоминала бы о музее Колчака, очень интересное место, но информации о нем мало. Интересная экскурсия, рассказывающая о жизни Колчака, в большей степени о его становлении и личной жизни, нежели о времени Верховного правителя.

Ю Юлия Ночной Иркутск на автомобиле читать дальше по вечернему городу, можно было спокойно рассматривать интересные здания и памятники, благодаря чему я прямо прониклась духом города…. Интересная и полезная экскурсия! Всем советую! ❤️‍🔥 Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история, легенды, факты… Приятно поездили

Е Елена Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»? Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))

Г Галина Ночной Иркутск на автомобиле читать дальше земле очутились и чем она живет. Надежда- это человек в высокой степени образованный, увлеченный и влюбленный в свой богатый историей и традициями Байкальский край. Значимость этих мест в истории развития Сибири несомненна. Бурятия, Китай, русское купечество, декабристы, гражданская война, православие и научные исследования, все здесь переплелось. Надежда просто заворожила нас своими рассказами. Спасибо ей большое за душевную поездку и за любовь и преданность своему родному краю. Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы