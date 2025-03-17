Железнодорожный вокзал – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал» в Иркутске, цены от 6250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ночной Иркутск
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Исторические и культурные достопримечательности Иркутска
Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Начало: От отеля гостей (центральная часть города)
«Памятники Транссибу: здание ж/д-вокзала, довоенный глазовский мост, памятник Александру III»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
7900 ₽ за всё до 3 чел.
Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
«Вы посетите ж/д вокзал, откуда начинался путь Колчака в городе, и «морскую» церковь, где он венчался с первой женой»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
На машине
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
1 июл в 21:30
2 июл в 21:30
6250 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Огромная благодарность Анне за познавательную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно. Интересная подача, живое и искреннее повествование, любовь к своему городу. Мы обязательно вернёмся в Иркутск!
  • Н
    Наталия
    9 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и разбирается во всех его аспектах и о купцах все знает, о декабристах, О казаках, о Колчаке, все здорово было.
    Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город иНам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город иНам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и
  • Н
    Наталья
    7 марта 2025
    Ночной Иркутск
    Спасибо Анне за организацию экскурсии, за интересную подачу материала, за глубокие знания. Рекомендую всем посмотреть ночной Иркутск.
  • М
    Марина
    29 августа 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Пожелания к улучшению информативности экскурсии. Пришлось самостоятельно искать дорогу к монументу - металлическому кресту, установленному иркутскими казаками в 2014г. недалеко
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    от предполагаемого места расстрела Колчака около устья р. Ушаковка (кстати, это совсем не сложно). Хотелось бы увидеть и место, где сидел в тюремной камере Колчак перед гибелью. В целом спасибо за интересную тематику.

    Пожелания к улучшению информативности экскурсии. Пришлось самостоятельно искать дорогу к монументу - металлическому кресту, установленному иркутскимиПожелания к улучшению информативности экскурсии. Пришлось самостоятельно искать дорогу к монументу - металлическому кресту, установленному иркутскими
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Интересная экскурсия, рассказывающая о жизни Колчака, в большей степени о его становлении и личной жизни, нежели о времени Верховного правителя.
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    Маршрут составлен последовательно, шаг за шагом рассказывая о времени, проведенном Колчаком на иркутской земле и его экспедициях. Мария пошла нам навстречу и расширила экскурсию показав дамбу ГЭС и ледокол Ангара. Единственное на что я бы указала, это на то, чтобы во время экскурсии Мария упоминала бы о музее Колчака, очень интересное место, но информации о нем мало.

    Интересная экскурсия, рассказывающая о жизни Колчака, в большей степени о его становлении и личной жизни, нежелиИнтересная экскурсия, рассказывающая о жизни Колчака, в большей степени о его становлении и личной жизни, нежели
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история, легенды, факты… Приятно поездили
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    по вечернему городу, можно было спокойно рассматривать интересные здания и памятники, благодаря чему я прямо прониклась духом города…. Интересная и полезная экскурсия! Всем советую! ❤️‍🔥

    Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, историяОчень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, историяОчень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
    Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))
    Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария сЯ была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с
  • Г
    Галина
    18 марта 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы
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    земле очутились и чем она живет. Надежда- это человек в высокой степени образованный, увлеченный и влюбленный в свой богатый историей и традициями Байкальский край. Значимость этих мест в истории развития Сибири несомненна. Бурятия, Китай, русское купечество, декабристы, гражданская война, православие и научные исследования, все здесь переплелось. Надежда просто заворожила нас своими рассказами. Спасибо ей большое за душевную поездку и за любовь и преданность своему родному краю.

  • А
    Алена
    29 февраля 2024
    Ночной Иркутск на автомобиле
    Были первый раз в Иркутске с подругами, решили взять ночную экскурсию. Остались очень довольные. Надежда очень интересно провела экскурсию, посетили множество интереснейших мест, узнали очень много нового. Иркутск - город с интересной историей! Всем рекомендую🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Железнодорожный вокзал»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Ангара
  6. Озеро Байкал
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Тункинская долина
  10. Знаменский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в апреле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 6250 до 7900. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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