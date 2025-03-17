Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИсторические и культурные достопримечательности Иркутска
Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Начало: От отеля гостей (центральная часть города)
«Памятники Транссибу: здание ж/д-вокзала, довоенный глазовский мост, памятник Александру III»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
7900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
«Вы посетите ж/д вокзал, откуда начинался путь Колчака в городе, и «морскую» церковь, где он венчался с первой женой»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
1 июл в 21:30
2 июл в 21:30
6250 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 марта 2025Огромная благодарность Анне за познавательную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно. Интересная подача, живое и искреннее повествование, любовь к своему городу. Мы обязательно вернёмся в Иркутск!
- ННаталия9 марта 2025Нам очень много успели показать и рассказать об этом городе, гид очень любит свой город и разбирается во всех его аспектах и о купцах все знает, о декабристах, О казаках, о Колчаке, все здорово было.
- ННаталья7 марта 2025Спасибо Анне за организацию экскурсии, за интересную подачу материала, за глубокие знания. Рекомендую всем посмотреть ночной Иркутск.
- ММарина29 августа 2024Пожелания к улучшению информативности экскурсии. Пришлось самостоятельно искать дорогу к монументу - металлическому кресту, установленному иркутскими казаками в 2014г. недалеко
- ООльга13 августа 2024Интересная экскурсия, рассказывающая о жизни Колчака, в большей степени о его становлении и личной жизни, нежели о времени Верховного правителя.
- ЮЮлия21 июля 2024Очень понравилась экскурсия!!! Огромное спасибо Надежде - очень много интересной информации рассказала про г. Иркутск, история, легенды, факты… Приятно поездили
- ЕЕлена12 июля 2024Я была с подругой, нам очень понравилось, как составлен маршрут и подача материала тоже. Мария с любовью и интересом рассказывала об Иркутске и А. В. Колчаке, а так как мне эта тема интересна, я целенаправленно искала такую экскурсию. Рекомендую))
- ГГалина18 марта 2024Первый вечер в Иркутске мы провели с Надеждой, организатором экскурсии "Ночной Иркутск на автомобиле", чтобы сразу понять на какой мы
- ААлена29 февраля 2024Были первый раз в Иркутске с подругами, решили взять ночную экскурсию. Остались очень довольные. Надежда очень интересно провела экскурсию, посетили множество интереснейших мест, узнали очень много нового. Иркутск - город с интересной историей! Всем рекомендую🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Железнодорожный вокзал»
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