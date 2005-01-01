Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды

Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка

Кругобайкальская железная дорога понравится и лирикам, и физикам.

Вы увидите тоннели, водоотводы, мосты и подпорные стенки вековой давности.

Все это — на фоне мысов и утесов, живописных долин рек и обнаженных при строительстве дороги скальников.

Чтобы сделать путешествие еще более запоминающимся, мы посетим ледокол Ангара, зайдем на колоритный рыбный рынок и в Байкальский музей.
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды

Что вас ожидает

Корона Транссибирской магистрали

Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны. Посмотрите на виртуозно встроенные в сложнейший скальный рельеф галереи, мосты и тоннели. А также посетите посвященный ей музей: увидите макеты причалов для ледоколов Байкал, Ангара и предметы быта живших неподалеку людей.

Листвянка, рыбный рынок и Байкальский музей

Мы осмотрим старинную пристань, маяк и полюбуемся необычными видами Байкала с разных ракурсов. После чего переправимся на пароме в поселок Листвянка. Посетим сувенирный, рыбный рынки и понаблюдаем за процессом копчения омуля. А также по желанию заглянем в музей Байкала, посвященный местной флоре и фауне. По возвращении в Иркутск побываем на знаменитом ледоколе Ангара.

Организационные детали

  • Автомобиль и паромная переправа включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: музей Байкала (по желанию) — 310 р. с человека, обед
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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