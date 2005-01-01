Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

Корона Транссибирской магистрали

Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны. Посмотрите на виртуозно встроенные в сложнейший скальный рельеф галереи, мосты и тоннели. А также посетите посвященный ей музей: увидите макеты причалов для ледоколов Байкал, Ангара и предметы быта живших неподалеку людей.

Листвянка, рыбный рынок и Байкальский музей

Мы осмотрим старинную пристань, маяк и полюбуемся необычными видами Байкала с разных ракурсов. После чего переправимся на пароме в поселок Листвянка. Посетим сувенирный, рыбный рынки и понаблюдаем за процессом копчения омуля. А также по желанию заглянем в музей Байкала, посвященный местной флоре и фауне. По возвращении в Иркутск побываем на знаменитом ледоколе Ангара.

Организационные детали