Максим — ваша команда гидов в Иркутске

читать дальше вас тур любой сложности: от семейных и индивидуальных до больших групп и корпоративов, от небольших пеших экскурсий до продолжительных туров «всё включено». Занимаюсь спортом (каратэ, бег), основатель тревел-кафе. С моей командой увлечённых гидов буду рад открыть для вас Сибирь и Байкал!

Я сибиряк, влюблён в Байкал и в путешествия по родному краю и за его пределы. Работаю в индустрии гостеприимства 15 лет, аккредитован в самых популярных музеях. С радостью организую для