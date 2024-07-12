Наш мастер-класс — отличная возможность погрузиться в бурятскую культуру, научиться готовить позы, вкусно поесть, а по приезде удивить близких новым блюдом.
Также вы познакомитесь с традиционной бурятской письменностью, очень похожей на монгольскую, и напишете несколько слов на бурятском языке.
Также вы познакомитесь с традиционной бурятской письменностью, очень похожей на монгольскую, и напишете несколько слов на бурятском языке.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- На мастер-классе вы узнаете, какое из названий верное — позы или буузы.
- Выясните, в чём разница между позами, мантами и хинкали.
- Поймёте, почему позы лепят с 33 защипами.
- И самое главное — под руководством опытной хозяйки научитесь их правильно готовить и есть.
- А ещё познакомитесь с бурятской каллиграфией на основе вертикальной письменности, которая стремительно набирает популярность среди монгольских народов.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в кафе. Дополнительных расходов нет.
- Мастер-класс не подойдёт вегетарианцам. Позы готовят с говядиной и бараниной.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Иркутске
Я сибиряк, влюблён в Байкал и в путешествия по родному краю и за его пределы. Работаю в индустрии гостеприимства 15 лет, аккредитован в самых популярных музеях. С радостью организую дляЗадать вопрос
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