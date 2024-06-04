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Групповая
1.5 часа
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ММария10 апреля 20249 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
- ААндрей20 марта 2024Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В помещении»
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Сейчас в Иркутске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 771. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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