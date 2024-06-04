Экскурсии в помещении Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Иркутске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Путешествие в город профессий в Иркутске
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 за человека
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • М
    Мария
    10 апреля 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
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    людей, которые в нашей стране продолжают развивать науку. Хочртся, и дальше заниматься своим развитием и образованием детей. В школе работает кружок, отделение дополнительного образования в сфере астрономии. Мы приехали из Москвы, и мой 12- летний сын после посещения экскурсии сказал, что хотел бы учиться в такой школе. Узнали много интересного о космонавтах -жителях Иркутска, об обсерваторииях, построенных в Иркутской области, их деятельности, о знаках Зодиака и особенностях их определения. Спасибо большое организаторам!

    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В помещении»

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  2. Набережная
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  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 771. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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